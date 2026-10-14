Pablo Bengoechea concluye su etapa como entrenador de Comerciantes FC: pésimo balance en la Fase Final de la Liga 2 forzó su salida

Una mala racha en la Fase Final se llevó por delante a Pablo Bengoechea. - Crédito: Comerciantes FC

Guardar

Comerciantes FC ha pasado de ser una grata revelación en la Fase Regional de la Liga 2 a una clara decepción en la Fase Final. Una seguidilla de malos resultados junto a la pobre imagen del equipo selvático obligó a los directivos a tomar una decisión drástica: cesar de sus funciones a Pablo Bengoechea.

Después de unas semanas convulsas, el ‘Profesor’ fue destituido de su cargo de entrenador. El uruguayo comprendió que la medida era inminente y recibió con muy buena predisposición la noticia de la desvinculación, externada en los canales oficiales de la institución.

PUBLICIDAD

Pablo Bengoechea falló en su misión de llevar a la 'fuerza emprendedora' a la élite. - Crédito: Comerciantes FC

“¡Gracias, Pablo Bengoechea! Agradecemos al profesor Pablo Bengoechea Dutra por sus servicios prestados a la institución durante la competición en la presente temporada. Le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, fue el mensaje divulgado en un comunicado de prensa.

Confirmada la salida del estratega, Comerciantes FC deberá mover muy rápido sus fichas en búsqueda de un suplente ideal, con capacidades y experiencia, que pueda insuflarle carácter al grupo para que se realce en la reanudación de la Fase Final.

Bengoechea fue fichado por la ‘fuerza emprendedora’ en diciembre del año pasado con el único objetivo de alcanzar la élite en Perú. La misión había tomado muy buena forma en los primeros compases con un desenvolvimiento ilusionante.

PUBLICIDAD

Prueba de ello fue la marcha imperial de Comerciantes FC en el Grupo 2 de la Liga 1, ubicándose en la primera plaza con 26 unidades y un ritmo atronador de goles. Aquella ubicación le permitió acceder al circuito por el ascenso, donde se descarrilló el proyecto y el uruguayo vio forzado a irse.

Pablo Bengoechea concentra su trabajo en Comerciantes FC por cerca de un año. - Crédito: Difusión

Debacle

La increíble secuencia de los selváticos, lamentablemente, no se vio reflejada en la Fase Final del ascenso nacional, donde había caído en el Grupo Campeonato B con dos puntos adicionales por el primer lugar conseguido en la etapa anterior.

Quedó encuadrado Comerciantes FC contra Sport Huancayo B, ADA Jaén y Deportivo Llacuabamba. El circuito lo empezó con la cantera del ‘rojo matador’, en condición de local, y se estrelló de manera inesperada al caer por la cuota mínima.

PUBLICIDAD

La preocupación se instaló en la tropa de Pablo Bengoechea cuando en su siguiente juego fue recibió un severo correctivo por parte del Deportivo Llacuabamba. El oponente le infligió un doloroso 4-0 con anotaciones de Gerson Iraola, Josué Tunqui (x2) y Jean Pier Vílchez.

La confirmación de la crisis llegó a mitad de camino con la tercera caída consecutiva, la segunda participando en casa, a manos de ADA Jaén. Lo acontecido dejó hundido al equipo sin ganar y solo con sus unidades de bonificaciones, que dejaron de servir.

Sporting Cristal empató 1-1 con Comerciantes FC en su debut en la Copa Caliente. Crédito: Prensa SC

Después de una primera campaña primorosa, Comerciantes FC ha derrapado de una manera inesperada y solo un milagro podría permitirle anclarse en zona de play-offs.

PUBLICIDAD

La ‘fuerza emprendedora’ fue fundada en 2017 y tras varias campañas atendibles en Copa Perú, encontró premio en la temporada 2022 al quedar subcampeón y ganarse un ticket para participar en la Liga 2, donde su mejor campaña fue en el 2024 tras alcanzar las semifinales.