Perú Deportes

Pablo Bengoechea concluye su etapa como entrenador de Comerciantes FC: pésimo balance en la Fase Final de la Liga 2 forzó su salida

Avalado por su experiencia en Alianza Lima, el ‘Profesor’ llegó a la ‘fuerza emprendedora’. Aunque tuvo una primera etapa ilusionante, el rendimiento del equipo decayó en un tramo decisivo por el ascenso y ello dio pie a su salida, a poco del cierre de la temporada

Una mala racha en la Fase Final se llevó por delante a Pablo Bengoechea. - Crédito: Comerciantes FC
Una mala racha en la Fase Final se llevó por delante a Pablo Bengoechea. - Crédito: Comerciantes FC
Guardar

Comerciantes FC ha pasado de ser una grata revelación en la Fase Regional de la Liga 2 a una clara decepción en la Fase Final. Una seguidilla de malos resultados junto a la pobre imagen del equipo selvático obligó a los directivos a tomar una decisión drástica: cesar de sus funciones a Pablo Bengoechea.

Después de unas semanas convulsas, el ‘Profesor’ fue destituido de su cargo de entrenador. El uruguayo comprendió que la medida era inminente y recibió con muy buena predisposición la noticia de la desvinculación, externada en los canales oficiales de la institución.

PUBLICIDAD

Pablo Bengoechea falló en su misión de llevar a la 'fuerza emprendedora' a la élite. - Crédito: Comerciantes FC
Pablo Bengoechea falló en su misión de llevar a la 'fuerza emprendedora' a la élite. - Crédito: Comerciantes FC

“¡Gracias, Pablo Bengoechea! Agradecemos al profesor Pablo Bengoechea Dutra por sus servicios prestados a la institución durante la competición en la presente temporada. Le deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, fue el mensaje divulgado en un comunicado de prensa.

Confirmada la salida del estratega, Comerciantes FC deberá mover muy rápido sus fichas en búsqueda de un suplente ideal, con capacidades y experiencia, que pueda insuflarle carácter al grupo para que se realce en la reanudación de la Fase Final.

Bengoechea fue fichado por la ‘fuerza emprendedora’ en diciembre del año pasado con el único objetivo de alcanzar la élite en Perú. La misión había tomado muy buena forma en los primeros compases con un desenvolvimiento ilusionante.

PUBLICIDAD

Prueba de ello fue la marcha imperial de Comerciantes FC en el Grupo 2 de la Liga 1, ubicándose en la primera plaza con 26 unidades y un ritmo atronador de goles. Aquella ubicación le permitió acceder al circuito por el ascenso, donde se descarrilló el proyecto y el uruguayo vio forzado a irse.

Pablo Bengoechea – Alianza Lima – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 19 agosto
Pablo Bengoechea concentra su trabajo en Comerciantes FC por cerca de un año. - Crédito: Difusión

Debacle

La increíble secuencia de los selváticos, lamentablemente, no se vio reflejada en la Fase Final del ascenso nacional, donde había caído en el Grupo Campeonato B con dos puntos adicionales por el primer lugar conseguido en la etapa anterior.

Quedó encuadrado Comerciantes FC contra Sport Huancayo B, ADA Jaén y Deportivo Llacuabamba. El circuito lo empezó con la cantera del ‘rojo matador’, en condición de local, y se estrelló de manera inesperada al caer por la cuota mínima.

La preocupación se instaló en la tropa de Pablo Bengoechea cuando en su siguiente juego fue recibió un severo correctivo por parte del Deportivo Llacuabamba. El oponente le infligió un doloroso 4-0 con anotaciones de Gerson Iraola, Josué Tunqui (x2) y Jean Pier Vílchez.

La confirmación de la crisis llegó a mitad de camino con la tercera caída consecutiva, la segunda participando en casa, a manos de ADA Jaén. Lo acontecido dejó hundido al equipo sin ganar y solo con sus unidades de bonificaciones, que dejaron de servir.

Sporting Cristal empató 1-1 con Comerciantes FC en su debut.
Sporting Cristal empató 1-1 con Comerciantes FC en su debut en la Copa Caliente. Crédito: Prensa SC

Después de una primera campaña primorosa, Comerciantes FC ha derrapado de una manera inesperada y solo un milagro podría permitirle anclarse en zona de play-offs.

La ‘fuerza emprendedora’ fue fundada en 2017 y tras varias campañas atendibles en Copa Perú, encontró premio en la temporada 2022 al quedar subcampeón y ganarse un ticket para participar en la Liga 2, donde su mejor campaña fue en el 2024 tras alcanzar las semifinales.

Temas Relacionados

Pablo BengoecheaLiga 2Comerciantes FCperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El calendario futbolístico reúne cruces de torneos europeos y sudamericanos, además de una fecha con posible participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario presentó sus convocadas para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026: las 23 elegidas por Carlos Véliz

El estratega chileno definió a las futbolistas que serán parte de la nómina en Quito. Las ‘leonas’ apuntan a hacer historia en la capital ecuatoriana y avanzar por primera vez a los cuartos de final

Universitario presentó sus convocadas para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026: las 23 elegidas por Carlos Véliz

El pedido de Horacio Bastit, DT de Regatas Lima, para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: “En los torneos europeos se hace”

El argentino advirtió que los clubes peruanos tienen disponibles los mismos meses que sus pares europeos pero ellos sí le sacan provecho y eso hace una diferencia que, a su juicio, la federación puede corregir sin grandes cambios estructurales

El pedido de Horacio Bastit, DT de Regatas Lima, para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: “En los torneos europeos se hace”

La dura sanción que recibió Sport Boys por parte de la Liga 1 antes del duelo ante Juan Pablo II en Chongoyape

Tras conocerse la penalización económica, los dirigidos por el comando técnico rosado buscan dejar atrás el fallo adverso para concentrarse plenamente en su próximo compromiso ante Juan Pablo II por el Clausura

La dura sanción que recibió Sport Boys por parte de la Liga 1 antes del duelo ante Juan Pablo II en Chongoyape

Federico Urciuoli se prepara para contrarrestar a Universitario y apunta a Gianluca Lapadula y Alex Valera: “Son dos delanteros de jerarquía”

El entrenador de Alianza Atlético, uno de los inesperados líderes del Torneo Clausura, estudia la manera de maniatar a los goleadores del actual tricampeón del fútbol peruano

Federico Urciuoli se prepara para contrarrestar a Universitario y apunta a Gianluca Lapadula y Alex Valera: “Son dos delanteros de jerarquía”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Álvaro Vargas Llosa agradece a Keiko Fujimori por su nombramiento como embajador en EE.UU.: “Asumo el compromiso”

Álvaro Vargas Llosa agradece a Keiko Fujimori por su nombramiento como embajador en EE.UU.: “Asumo el compromiso”

Poder Judicial ordena exonerar de multas a electores afectados por retrasos en las elecciones del 12 de abril

Keiko Fujimori reconoce el avance de la criminalidad, pese a su estrategia: “Es una realidad”

José Balcázar espera que la operación del papa León XIV no sea “tan perjudicial” y pueda visitar Perú en noviembre

Empresario se compromete a contratar a Andrés Hurtado si sale de prisión: ‘Chibolín’ produciría espectáculos

ENTRETENIMIENTO

Pamela López responde a Pamela Franco luego de ser denunciada por violencia psicológica: “Ella se burló de mi dolor”

Pamela López responde a Pamela Franco luego de ser denunciada por violencia psicológica: “Ella se burló de mi dolor”

Laura Bozzo reapareció y envió mensaje a sus seguidores tras ser hospitalizada: “Espero verlos muy pronto a todos”

Jimin de BTS cumplió 31 años y agradeció el cariño de ARMY Perú: “Estoy conmovido con ustedes”

Jimin de BTS confiesa que estuvo a punto de visitar Machu Picchu con Taehyung en su gira por Perú: “Tenía ganas de ir”

‘Loco’ Wagner revela que le prohibieron mencionar ‘pódcast’, ‘Giselo’ y Ethel en ‘América Hoy’

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario presentó sus convocadas para disputar la Copa Libertadores Femenina 2026: las 23 elegidas por Carlos Véliz

El pedido de Horacio Bastit, DT de Regatas Lima, para la Liga Peruana de Vóley 2026-27: “En los torneos europeos se hace”

La dura sanción que recibió Sport Boys por parte de la Liga 1 antes del duelo ante Juan Pablo II en Chongoyape

Federico Urciuoli se prepara para contrarrestar a Universitario y apunta a Gianluca Lapadula y Alex Valera: “Son dos delanteros de jerarquía”