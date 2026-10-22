Santiago Acasiete asumió FC Cajamarca con una sola misión: “Es una pena lo que venía pasando con el equipo”

El exdefensor tomó las riendas del cuadro norteño con el Clausura 2026 en su recta final y el equipo a un punto de la zona de descenso. Su primera práctica fue bajo lluvia en el estadio Héroes de San Ramón. (Andina)

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Bajo una intensa lluvia en el estadio Héroes de San Ramón, Santiago Acasiete dirigió su primera práctica al frente de FC Cajamarca este martes. El exfutbolista, de 48 años, fue presentado ante el plantel por la mañana y por la tarde ya estaba en el campo con su nuevo grupo.

El encargo es claro y urgente: sacar al club de la penúltima posición de la Liga 1 2026 cuando el campeonato llega a su tramo final. Con 26 puntos y apenas una unidad de ventaja sobre ADT —su rival directo en la lucha por la permanencia—, el conjunto cajamarquino no tiene margen para errores en las cinco jornadas que restan del Torneo Clausura.

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El contexto de su llegada

Santiago Acasiete volvió a la máxima categoría del fútbol peruano con un desafío urgente: evitar el descenso de FC Cajamarca. Su experiencia en Juan Pablo II College será clave para afrontar las cinco jornadas finales. (FC Cajamarca)

Acasiete, quien en 2025 condujo a Juan Pablo II College hasta conseguir el ascenso a la máxima categoría, regresa así a la Liga 1 con un encargo de alto riesgo. Antes de esa experiencia, también estuvo al frente de Deportivo Municipal. Como futbolista, vistió las camisetas de Deportivo Wanka, Universitario de Deportes, Cienciano y el Almería de España, además de integrar la selección peruana. Su arribo a Cajamarca se concretó con rapidez. “Tomamos la decisión de venir porque hay herramientas para trabajar y un grupo de jugadores muy buenos. Es una pena lo que venía pasando con el equipo; no merecía estar en la posición en la que se encuentra”, declaró en entrevista con la Agencia Andina.

El club, por su parte, le dio la bienvenida a través de sus redes sociales: “Damos la bienvenida al profesor Santiago Acasiete y a su comando técnico, quienes asumen el desafío de liderar a nuestro equipo. ¡Muchos éxitos, profe! ¡Que esta nueva etapa esté llena de grandes logros!”.

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El diagnóstico del plantel

El nuevo entrenador de FC Cajamarca identificó la confianza como uno de los principales aspectos por mejorar. Aunque destacó la calidad del plantel, advirtió que el equipo debe transformar sus buenas actuaciones en resultados (Andina)

Acasiete no tardó en evaluar el estado del grupo que encontró. A su juicio, el problema no es la calidad de los futbolistas sino la confianza. “Hay calidad en el plantel y los jugadores necesitan motivación. Han afrontado buenos partidos, han conseguido victorias de visita, pero tienen una deuda jugando en casa, no han podido ganar y eso tenemos que revertir para lograr el objetivo”, señaló.

El técnico consideró que la situación del equipo en la tabla no refleja el nivel real del grupo y confió en que, con trabajo sostenido, la recuperación es posible. Para él, los momentos difíciles son también una oportunidad. “Lo lindo de este deporte es que, en los malos momentos, se pone a prueba la fortaleza emocional y anímica del jugador, quien debe estar preparado para afrontar los retos con responsabilidad y seriedad”, subrayó.

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FC Cajamarca ocupa el puesto 16 entre 18 equipos y compite mano a mano con ADT, CD Moquegua y Comerciantes Unidos por escapar de los puestos de descenso. UTC ya selló su caída a la Liga 2 y se convirtió en el primer equipo en descender de la temporada.

Cinco finales por delante

Con cinco jornadas por disputar, FC Cajamarca necesita sumar para alejarse del descenso. Acasiete reconoció la dificultad del calendario, aunque aseguró que su equipo afrontará cada encuentro como una final (FC Cajamarca)

El calendario que le espera a Acasiete es exigente. Los cinco partidos restantes del Clausura enfrentarán a FC Cajamarca contra Sport Boys, UTC, Sporting Cristal, Alianza Atlético y Alianza Lima. Tres de esos rivales son clubes de Lima, lo que el propio técnico interpretó como una oportunidad antes que como un obstáculo. “Nos toca enfrentar a tres equipos de Lima: Sport Boys, Sporting Cristal y Alianza Lima. Eso es lo más lindo para un jugador, porque tiene la oportunidad de mostrarse y revertir la dinámica negativa que ha venido mostrando el equipo. Vamos a hacer todo lo posible para sacar esto adelante”, afirmó.

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El debut está programado para el domingo 25 de octubre, a las 15:30 horas, en el estadio Miguel Grau del Callao, frente a Sport Boys. “Es un rival difícil, un equipo que viene golpeado, pero nosotros tenemos que dar el ciento por ciento, con una buena actitud para conseguir un resultado favorable. No será fácil afrontar estas cinco finales que quedan del campeonato”, advirtió.

Más allá de la táctica, Acasiete trazó los pilares sobre los que quiere construir su gestión. El trabajo, el sacrificio y la solidaridad, dijo, serán los ejes del proceso. “Hay que mantener esa línea de trabajo y sacrificio y, a partir de ahí, buscar sumar puntos de visita”, precisó.

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El estratega también valoró el recibimiento que tuvo tanto del plantel como de los dirigentes, y cerró con un llamado directo a los hinchas cajamarquinos para que acompañen al equipo en la recta final. “Tenemos material para lograrlo. Es un grupo bueno, sano y con muchas ganas de sacar esto adelante”, expresó. La directiva, a su vez, contrató al técnico con un mandato preciso: mantener a FC Cajamarca en la primera división del fútbol peruano y garantizar su presencia en la Liga 1 durante 2027.