Caso Liceo Naval: madre de adolescente internado cuestiona demora judicial: “Quieren cubrir al verdadero responsable”

La entrevistada afirmó que el adolescente fue señalado en redes sociales antes de acudir a la comisaría y pidió que se investiguen todas las versiones. También confirmó que su hijo cumplió con el segundo examen psicológico solicitado por la jueza. Punto Final/ Latina.

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La investigación por el caso Liceo Naval continúa generando preocupación entre las familias de los adolescentes involucrados. A casi dos meses de la denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante del colegio Almirante Guise, seis menores permanecen internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.

En medio de este proceso, la madre de uno de los adolescentes investigados decidió romper su silencio y contar cómo atraviesa su familia esta situación, que, según afirmó, mantiene a su hijo lejos de casa desde hace más de 50 días.

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En una entrevista con el programa dominical Punto Final, la mujer expresó su solidaridad con la familia del menor agraviado, pero también cuestionó el tiempo que viene tomando la investigación. Aseguró que su hijo, de 16 años, fue señalado como presunto responsable a partir de las versiones de otros estudiantes y pidió que las autoridades revisen todas las declaraciones, escuchen a los testigos y valoren las pruebas presentadas por las partes.

La defensa legal del estudiante que denunció la agresión solicitó 48 horas de detención preliminar para los tres adultos presentes en el bus escolar. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se remonta al 15 de septiembre de 2026, cuando se habría producido la presunta agresión contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, durante el traslado de un grupo de escolares que regresaba de una competencia deportiva. Por estos hechos, seis adolescentes cumplen internamiento preventivo por cuatro meses, mientras continúa el procedimiento judicial. En un primer momento, diez estudiantes fueron vinculados a las diligencias, pero la investigación contra cuatro de ellos fue archivada por decisión fiscal el 29 de octubre.

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La madre entrevistada inició su intervención con un mensaje dirigido a la familia del adolescente agraviado. Visiblemente afectada, sostuvo que su intención no era interferir en la reserva del proceso ni desconocer el sufrimiento de la otra parte, sino expresar su preocupación por la situación que atraviesa su hijo.

“Hoy vuelvo a hablar como madre y lo hago con el corazón roto, pero con la frente en alto por mi hijo. En mi libre derecho a opinar sin irrumpir la reserva del proceso, quiero dirigirme a la madre del joven agraviado. Reitero con total sinceridad mi solidaridad por lo que ha vivido su hijo. Desde el primer día, nuestra familia le ha mostrado respeto, empatía y deseos de pronta recuperación. Ninguna madre debería ver sufrir a su hijo”, manifestó.

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La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro investiga la denuncia de agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise, donde padres de familia exigen acciones concretas.

La mujer explicó que su hijo fue señalado directamente por dos menores como presunto responsable de los hechos y que, desde entonces, permanece internado en Maranguita. Según su versión, el adolescente vio cómo su vida cotidiana cambió de manera abrupta, mientras su familia espera que la investigación permita establecer qué participación tuvo cada uno de los involucrados.

“Mi hijo es un adolescente de apenas dieciséis años cumplidos que ha sido señalado directamente por dos menores como presunto responsable de un hecho grave que hicieron compañeros de su promoción. Es por eso que hasta hoy se encuentra internado en un centro juvenil. De un día para otro, vio cómo su nombre, su tranquilidad y su futuro quedaron suspendidos en el aire. No es justo”, expresó.

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Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

La madre cuestiona los señalamientos contra su hijo en el caso Liceo Naval

Uno de los argumentos que la entrevistada puso sobre la mesa fue que, según dijo, entre los propios estudiantes del colegio circularía información sobre quién habría tenido la principal responsabilidad en los hechos. La mujer sostuvo que su hijo no sería esa persona y manifestó su confianza en que las autoridades puedan llegar a la misma conclusión tras revisar los elementos de la investigación.

“En los pasillos del colegio, entre los propios alumnos, ya se comenta con claridad quién habría tenido la principal responsabilidad en estos hechos. Y no es mi hijo. Si esa información ya circula entre los propios estudiantes, nosotros confiamos en que las autoridades que investigan el caso también estén trabajando para determinar con claridad quiénes tuvieron responsabilidad”, señaló.

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La madre insistió en que no busca privilegios para el adolescente ni que se ignore la denuncia presentada por la familia agraviada. Su pedido, recalcó, es que se investiguen todas las versiones y que ninguna declaración sea descartada sin una evaluación adecuada.

Un grupo de estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise permanece en un restaurante de San Borja tras la agresión contra un compañero. (Captura video: Panorama)

“Quiero ser absolutamente clara. No vengo a pedir privilegios. No vengo a pedir que se ignore una denuncia. Con todas las fuerzas que me quedan, vengo a pedir justicia para mi hijo y para la víctima. Justicia significa investigar todos los hechos, todas las declaraciones, escuchar a todas las partes, valorar cada prueba, cada acción y cada solicitud”, afirmó.

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Durante la entrevista, la mujer no pudo contener el llanto al referirse a los más de 50 días que su hijo lleva internado. Aseguró que la incertidumbre se ha instalado en su hogar y que la ausencia del adolescente ha afectado la convivencia familiar. También cuestionó que, hasta el momento, no se haya llegado a una definición sobre su situación.

Efectivos policiales trasladan a jóvenes con el rostro cubierto hacia un vehículo durante las investigaciones por presunta agresión en el Liceo Naval Almirante Guise. (Infobae Perú/Difusión)

“Han pasado más de cincuenta días. Más de cincuenta días en los que nuestra familia vive en un vilo. Más de cincuenta días en los que mi hijo permanece internado lejos de su familia por señalamientos irresponsables de otros menores”, declaró.

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Denuncian acoso a profesores en el Liceo Naval Almirante Guise.

En otro momento, reprodujo una de las preguntas que, según contó, su hijo le hace durante las comunicaciones desde el centro juvenil. La mujer aseguró que el adolescente no comprende por qué permanece internado si sostiene que no participó en los hechos que se investigan.

“Sé que nuestro hijo es inocente. Desde adentro, mi hijo me pregunta: ‘Mamá, si soy inocente, ¿por qué estoy aquí? ¿Acaso no me escuchan? ¿Acaso mis palabras no sirven y las de otros sí? ¿En qué momento, mamá, mi palabra no tiene valor?’”, relató.

La entrevistada también contó que el menor le ha manifestado su desconcierto por lo que ocurre durante las audiencias. Según su versión, siente que no comprende las discusiones entre el fiscal y los abogados, y que las demoras del procedimiento prolongan su permanencia en Maranguita.

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“En las audiencias me dice que solo escucha al fiscal y a los abogados discutir con palabras que él no entiende y que siente que por esas demoras él sigue encerrado ahí”, agregó.

Caso Liceo Naval: pide que se revisen las declaraciones y cuestiona la demora del proceso

Al ser consultada sobre por qué considera que la justicia debería determinar que su hijo no es responsable, la madre respondió que las autoridades deben realizar una investigación exhaustiva y evaluar las pruebas que se presenten. Evitó señalar un elemento específico como determinante y reiteró que, a su juicio, la revisión de las declaraciones y los testimonios permitirá esclarecer la participación de cada adolescente.

“Yo creo que la justicia debe investigar bien. Si ellos leen todas las declaraciones, aceptan todas las pruebas que estamos presentando, escuchan a los testigos, yo creo que ahí claramente pueden ver la responsabilidad de cada uno”, sostuvo.

Su principal reclamo estuvo dirigido a la celeridad de las diligencias. La mujer consideró que el proceso ha avanzado con lentitud y que esta situación genera preocupación tanto en su familia como en el adolescente, quien desconoce cuánto tiempo más deberá permanecer internado.

“También algo que nosotros pedimos es la celeridad del caso. Ya van cincuenta días donde no avanzamos y mi hijo está ahí encerrado, injustamente y preocupado, de cuánto tiempo más va a demorar esto”, manifestó.

Durante la conversación, el periodista le recordó que el proceso había tenido un paréntesis mientras se esclarecía la situación de los cuatro adolescentes que se encontraban en libertad. También le indicó que las audiencias se retomarían el 17 de noviembre, por lo que todavía quedaban algunos días antes de que se desarrollaran nuevas diligencias.

Frente a ese escenario, la madre evitó profundizar en detalles del expediente, pero explicó que el tiempo transcurrido representa una pérdida para su familia. Recordó que antes podían compartir sus actividades cotidianas y disfrutar de la convivencia en casa, algo que ahora se ha visto alterado por la ausencia del adolescente.

“Bueno, no podemos mucho hablar del proceso, pero para nosotros hay un tema de tiempo. Tiempo que nadie nos va a devolver, ni a nosotros ni a nuestro hijo. Tiempo en familia, que a nosotros siempre nos ha gustado disfrutar y compartir. Para nosotros ahora es muy difícil estar en familia y no tenerlo ahí, estar en casa y ver su cuarto vacío”, expresó.

Pese a la situación, aseguró que mantiene la esperanza de que las autoridades puedan esclarecer los hechos y que la investigación permita hacer justicia para ambas familias. “Tenemos fe, tenemos esperanza de que la verdad va a salir a la luz y se va a hacer justicia para la víctima y para nuestro hijo”, añadió.

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)