Congreso: jefa de Recursos Humanos contrató a la esposa del abogado que defendió a su hijo detenido

La investigación periodística identificó una posible situación de conflicto de intereses en el departamento de Recursos Humanos del Parlamento. La trabajadora fue incorporada bajo el régimen 728 con una remuneración de S/5.834, mientras su esposo había defendido al hijo de la jefa de dicha oficina. Latina/ Punto Final.

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El Congreso de la República vuelve a estar bajo cuestionamiento por una contratación que involucra a una de sus funcionarias y a su entorno familiar. Un reportaje del programa Punto Final reveló que Sonia Polino, jefa de la oficina de Recursos Humanos del Parlamento, estuvo al frente de la dependencia cuando se incorporó a trabajar Katherine León Lescano, esposa del abogado que asumió la defensa de su hijo.

Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

La contratación se concretó tres meses después de que el letrado interviniera en el caso judicial de José Luis Pariamachi Polino, quien había sido detenido por la Policía en abril de 2023.

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Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

La investigación puso bajo la lupa una posible situación de conflicto de intereses, debido a que la esposa del abogado ingresó a una dependencia que depende directamente de la oficina encabezada por la madre de su defendido. Además, el reportaje identificó que León Lescano fue contratada bajo el régimen laboral 728 como técnica del área de Administración de Personal del departamento de Recursos Humanos, con una remuneración mensual de S/5.834.

Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

El caso adquirió relevancia por la relación temporal entre ambos acontecimientos: primero, la detención del hijo de Sonia Polino y la contratación de Miguel Arturo Galagarza Terán para asumir su defensa; posteriormente, el ingreso de la esposa del abogado a trabajar en el Congreso. La investigación periodística expuso los documentos relacionados con la incorporación de la trabajadora y buscó obtener la versión de los involucrados, aunque no consiguió una respuesta detallada de la funcionaria ni del abogado.

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La jefa de Recursos Humanos fue abordada por el periodista Roberto Ramírez en las calles del centro de Lima. Sin embargo, cuando se le consultó directamente por la contratación, evitó responder y cuestionó la información que se le estaba presentando. Su reacción se produjo durante un recorrido en el que el equipo periodístico intentó obtener explicaciones sobre el procedimiento y la participación que habría tenido en la incorporación de Katherine León.

Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

Cuando el reportero se acercó para preguntarle si era cierto que había contratado a la esposa del abogado de su hijo, Polino respondió inicialmente: “No, estoy en la calle”. El periodista insistió en que necesitaba confirmar una información relacionada con una contratación dentro de su propia oficina, pero la funcionaria pidió que la dejaran tranquila. “Por favor”, expresó cuando escuchó la pregunta. Ante la insistencia del equipo, agregó: “Déjeme tranquila”.

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Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

El reportero precisó que no se refería a un hijo menor de edad, sino a su hijo adulto, quien había afrontado un problema con la justicia y cuya defensa estuvo a cargo de Miguel Arturo Galagarza Terán. La respuesta de Polino fue: “No tengo ningún hijo menor, señor”.

Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

La funcionaria no ofreció mayores explicaciones en ese primer encuentro. Posteriormente, ingresó a una tienda y, después de algunos minutos, salió para dirigirse a un patio gastronómico ubicado en el centro de Lima. El periodista volvió a intentar obtener sus declaraciones cuando terminó de almorzar.

En ese segundo acercamiento, Polino señaló que no podía brindar comentarios debido a su condición de servidora pública. “Como servidora pública, estoy prohibido de dar comentarios”, manifestó. El reportero volvió a preguntarle por qué había contratado a la esposa del abogado de su hijo, pero la funcionaria respondió que no había realizado ninguna contratación. “No realicé ningún contrato, señor. Por favor, averigüen bien”, sostuvo Sonia Polino.

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Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

El vínculo entre el abogado del hijo de Sonia Polino y la contratación en el Congreso

Para entender el origen de los cuestionamientos, el reportaje reconstruyó los acontecimientos relacionados con José Luis Pariamachi Polino, hijo de la funcionaria. En abril de 2023, el joven fue detenido por la Policía, acusado de un presunto delito informático contra la fe pública, en la modalidad de suplantación de identidad agravada.

Tras su detención, el abogado Miguel Arturo Galagarza Terán asumió su defensa legal. Sin embargo, tres meses después, su esposa, Katherine León Lescano, consiguió un puesto de trabajo en el área de Administración de Personal del Congreso.

La coincidencia entre ambos hechos es precisamente uno de los aspectos que motivaron la investigación periodística. La contratación se produjo cuando Sonia Polino ya se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos, una oficina de la que depende directamente el área en la que fue incorporada la esposa del abogado.

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Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

Reportaje también revela inasistencias de Katherine León y cuestiona presencialidad en el Congreso

Otro de los aspectos expuestos por Punto Final fue la situación laboral de Katherine León después del primer encuentro del equipo periodístico con Sonia Polino. Según la investigación, la trabajadora no acudió a su centro de labores durante dos días consecutivos: el jueves y el viernes posteriores a la visita del programa.

El reportaje mostró imágenes de León ingresando anteriormente a su centro de trabajo y posteriormente informó sobre sus inasistencias. Sin embargo, no se presentó una explicación de la trabajadora sobre los motivos de esas ausencias.

La investigación también recordó que el Congreso había emitido una disposición, mediante un oficio firmado por la Oficialía Mayor, en la que se establecía que debía priorizarse el trabajo presencial en el contexto de las necesidades vinculadas con la bicameralidad.

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Según el documento mencionado en el programa, el teletrabajo quedaba reservado para trabajadores con discapacidad o que presentaran una enfermedad grave. Mientras tanto, Sonia Polino continúa desempeñándose como jefa de Recursos Humanos del Congreso. Las imágenes difundidas también mostraron su regreso a las instalaciones parlamentarias acompañada por Junior Cabrera y Lilia Espinoza, identificados en la investigación como asesores de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Parlamento.

Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.

Cuestionan uso de recursos públicos y exigen respuestas sobre la contratación

Durante el reportaje también se mencionó una fiesta por Halloween organizada por Sonia Polino, descrita como una celebración de grandes dimensiones a la que habrían asistido jeques y conocidas figuras del Congreso.

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El programa incorporó este episodio como parte del contexto sobre las actividades de la jefa de Recursos Humanos, aunque el eje de la investigación estuvo centrado en la contratación de Katherine León y los posibles conflictos de intereses

Contratación en el Congreso genera cuestionamientos: esposa del abogado del hijo de una funcionaria gana S/5.834. Captura: Punto Final.