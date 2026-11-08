Julio César Uribe defendió a Catriel Cabellos tras empate de Sporting Cristal vs ADT: “Lo asumimos todos, somos un equipo”

El director general de fútbol del club 'rimense' habló de la dura igualdad en Tarma y de las esperanzas del equipo en el Torneo Clausura 2026. (Video: Jax Latin Media)

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Sporting Cristal dejó escapar una chance de oro para mantenerse en la punta del Torneo Clausura al empatar ante ADT en Tarma, por la fecha 16 de la Liga 1 2026. El resultado dejó un sabor amargo en el plantel ‘cervecero’, que sufrió el gol de la igualdad durante los minutos finales.

Bajo esa premisa, el director general de fútbol del club ‘celeste’, Julio César Uribe, reconoció el malestar que provocó el desenlace, aunque remarcó que la pelea por el campeonato todavía no terminó. “Todavía hay chances. Estamos obviamente con mucho malestar, pero siempre reconociendo el gran esfuerzo del grupo, que se buscó lo que se necesitaba y no se pudo alcanzar”, expresó ante la prensa.

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El directivo afirmó que el equipo afrontará la definición con la misma convicción que mostró durante el certamen. “Todavía nos queda una final. Estamos muy agradecidos de verdad al apoyo del hincha, que terminado el partido había un grupo que nos expresó su apoyo y eso nos gratifica mucho y nos compromete más aún de que ojalá los resultados se den en esta última fecha, que es lo que obviamente vamos a disfrutar hasta el final. Es lo que corresponde”, comentó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo a Los Chankas vs Alianza Lima.

La postura también alcanzó al sentir del técnico Roberto Mosquera y de todo el plantel en general de Sporting Cristal. “Todos estamos golpeados, todos estamos incómodos, enojados, pero hay que saber canalizar esa amargura y transformarla en fortaleza. Somos profesionales”, afirmó el ‘Diamante’.

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Eso no fue todo, ya que Julio César Uribe le dedicó un mensaje a la hinchada ‘rimense’ que dejó su aliento en Tarma, algo que espera lo mismo de cara al choque con Cienciano en el estadio Alberto Gallardo. “Se agradece que hayan estado en Tarma. Ojalá en el último partido podamos decir ‘lo logramos juntos’, eso es lo más importante”, precisó.

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Julio César Uribe y su defensa a Catriel Cabellos pese a error en gol de ADT

Por otro lado, Julio César Uribe evitó responsabilizar de forma individual a Catriel Cabellos por la falta innecesaria contra Aylton Mazzo, el cual concedió el tiro libre previo al gol del empate de ADT. “Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando las cosas no se dan, lo asumimos todos. Somos un equipo”, señaló.

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El dirigente insistió en que la respuesta no pasa por buscar culpables. “La alegría o la tristeza se comparte. El grupo se mantiene más unido que nunca, no hay ninguna razón para que sea lo contrario”, añadió sobre el clima interno tras la paridad.

Julio César Uribe defendió a Catriel Cabellos tras empate de Sporting Cristal vs ADT.

Las posibilidades de Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura

El empate en Tarma dejó a Sporting Cristal con 32 puntos en la tabla del Torneo Clausura, debajo de Sport Huancayo (venció a Cienciano en Cusco) y a la espera del duelo que tendrá que jugar Universitario de Deportes contra CD Moquegua en el estadio Monumental.

Si la ‘U’ gana, los ‘cerveceros’ quedarían obligados a imponerse en su siguiente encuentro y, además, a esperar que sus perseguidores no vuelvan a sumar de a tres. El calendario le reserva al equipo de Roberto Mosquera un duelo de local ante Cienciano en la fecha final.

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La obligación inmediata será la victoria, aunque el desenlace dependerá de la campaña de sus rivales directos. Justamente, el cuadro ‘crema’ y el ‘rojo matador’ medirán fuerzas en la ‘incontrastable’ en la última jornada del Clausura.

Antes del viaje a Tarma, Sporting Cristal dependía de sí mismo y llegaba con la primera opción por su ubicación en la tabla. La igualdad cambió ese panorama y se tendría que conformar con afrontar la Copa Sudamericana 2027, lo cual significaría ingresos económicos inferiores a lo que sería si clasificara a la Copa Libertadores.