Los hitos de los cien días de Keiko Fujimori, entre el orden prometido y las dudas sobre su rumbo

Keiko Fujimori activa un grifo decorado con cintas de colores junto a un niño y varios asistentes en una actividad pública.

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Keiko Fujimori llegó este jueves a sus primeros cien días de gobierno con un respaldo de 40%, según la encuestadora Ipsos. Para Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, el balance de este primer tramo se resume en una idea: “Yo no sé si utilizaría fracaso. Yo diría que es un gobierno que está en deuda”.

La hija del fallecido exdictador Alberto Fujimori asumió el mandato el 28 de julio bajo el lema “Vuelve el orden” y, según reconoció en su propio balance, no logró reducir de forma sostenida los homicidios. Vilca sostiene que esa falta de resultados contrasta con un escenario político inicial más favorable que el de sus antecesores inmediatos, con menor oposición parlamentaria y respaldo constante del “establishment económico y empresarial”.

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“No es como un gobierno como el de Pedro Castillo, que gobernaba de visitante. Este juega de local”, apuntó el experto. “Este gobierno, a diferencia de los de Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, tiene mejores números en el Congreso. Tiene bancadas que, por sí solas, pueden bloquear el inicio de una vacancia”, agregó.

Fujimori juró como primera presidenta electa por voto popular

El 28 de julio, Keiko Fujimori prestó juramento ante el Congreso de la República durante una sesión solemne realizada en el marco del 205° aniversario de la independencia peruana. Horas más tarde, tomó juramento a su primer gabinete ministerial, encabezado por Luis Galarreta, quien asumió como presidente del Consejo de Ministros además de primer vicepresidente de la República.

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Keiko Fujimori encabeza la fotografía oficial junto a los integrantes de su Consejo de Ministros frente a banderas peruanas. (Presidencia de la República)

El equipo quedó integrado por 19 carteras, entre ellas la de Relaciones Exteriores, a cargo de Carlos Espá, y la de Interior, bajo el general en retiro César Astudillo. En su primer Mensaje a la Nación, de 46 minutos, la mandataria anunció un incremento del salario mínimo y un plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño.

Apenas tres días después de la asunción, Espá adelantó que su gestión buscaría restablecer los vínculos diplomáticos con México y Colombia, rotos desde comienzos de 2023 por el apoyo mexicano al golpista expresidente Pedro Castillo, además de reconstruir el canal con Venezuela.

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Vilca vinculó el perfil del canciller con una orientación más amplia de la política exterior peruana hacia Washington: “Poner a alguien como Carlos Espá en la Cancillería claramente va en esa línea. Carlos Espá, como todo el mundo sabe, ha trabajado dos décadas, creo, en la embajada de Estados Unidos y para la política exterior de ese país”, afirmó el investigador, quien consideró que esa cercanía responde también a una búsqueda de respaldo político para la gestión interna.

Perú se sumó al Escudo de las Américas impulsado por Trump

El 10 de septiembre, la mandataria recibió en el Palacio de Gobierno al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cierre de su gira sudamericana, y confirmó la adhesión del país a la coalición contra el crimen organizado transnacional promovida por Donald Trump, que ya agrupaba a quince gobiernos de la región. El encuentro coincidió con la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

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Para Paulo Vilca, esta adhesión confirma una hipótesis más amplia sobre la región: “Los países latinoamericanos han entregado su política exterior a Estados Unidos. Han dejado de ser autónomos en política exterior y aquellos que están en alianza con Estados Unidos le han encargado que se ocupe de representarlos y de tomar decisiones por ellos”. El investigador agregó que, en el caso peruano, ese vínculo no se limita a la política exterior: “No se trata solamente de seguir a Estados Unidos, sino de utilizar ese apoyo y ese respaldo en la política interna. No es solo un tema de seguridad. Ya hemos visto que tiene otros componentes económicos, comerciales e inclusive territoriales”.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se dirige al país desde un atril flanqueado por cuatro banderas nacionales.

Se creó un Comando Unificado contra la criminalidad

El 7 de octubre, durante la presentación de las Fuerzas Combinadas para la Lucha Contra el Crimen Organizado, integradas por 1.350 efectivos del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, Fujimori anunció el establecimiento de un centro de control y operaciones en el Cuartel General del Ejército. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado”, declaró la presidenta tras una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

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Vilca cuestionó, sin embargo, la consistencia de la estrategia de seguridad del Ejecutivo. Recordó como ejemplo un episodio ocurrido semanas atrás en el Senado, cuando se le reprochó al ministro y senador César Astudillo que no se atrevía a impulsar una reforma policial. “Tenía miedo. Justamente, cuando alguien queda en evidencia por no tener una idea, creo que eso explica la reacción de Astudillo más que la idea de que él es militar”, señaló el investigador, para quien el episodio ilustra que “este gobierno no tiene ideas” en materia de seguridad ciudadana.

Viaje de Keiko Fujimori a El Salvador

El 28 de octubre, la presidenta cumplió una visita oficial de cuatro días a El Salvador, donde se reunió con su homólogo Nayib Bukele y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel que alberga a miles de pandilleros. “Estamos recogiendo varias ideas”, afirmó tras calificar el recinto como “impresionante” y “emblemática”. Ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta de cooperación en salud, seguridad, justicia y turismo, aunque Bukele le advirtió que repetir la fórmula en otro país podría no generar los mismos resultados.

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La dirigente peruana Keiko Fujimori y el presidente salvadoreño Nayib Bukele posan sobre una escalinata durante un encuentro oficial. (Cortesía de la Secretaría de Comunicaciones de El Salvador.)

Paulo Vilca ubica este viaje dentro de un patrón más amplio de la gestión: la ausencia de un plan propio frente a la inseguridad. “La dificultad de la política de seguridad ciudadana de Keiko Fujimori es que no tiene un plan ni una propuesta. Creo que eso los ha llevado a buscar en el modelo salvadoreño una plataforma que les permita crear una narrativa y sostener acciones”, explicó. Para el investigador del IEP, el Ejecutivo “está reemplazando la imagen, la performance, por la política pública” y “el problema es que, mientras tanto, el crimen sigue, las extorsiones continúan y no se toman medidas de fondo”.

Oficialismo ganó terreno en el Congreso

A cien días de la juramentación, el Ejecutivo logró elevar su respaldo en el Senado de 30 a 35 votos respecto de la elección de la Mesa Directiva. Paulo Vilca sostiene que las condiciones actuales dificultan un escenario de vacancia, aunque evita descartarlo por completo. “No veo en este momento un escenario de mayor inestabilidad”, señaló, y recordó que las reglas parlamentarias cambiaron tras el fin del Congreso unicameral, con procedimientos más largos y votaciones más exigentes.

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La presidenta Keiko Fujimori, evalúa el modelo salvadoreño de telemedicina para recortar listas de espera en Perú

De todos modos, Vilca advirtió sobre la imprevisibilidad de la política regional: “Hasta hace cuatro días, Santiago Peña, en Paraguay, se creía inamovible. No digo que se pueda pronosticar algo de acá a cinco años en el Perú. Si algo caracteriza a la política peruana es que aquí reina lo imprevisible”. El investigador identificó la gestión del fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana como las pruebas más inmediatas que debe superar el Gobierno en los próximos meses, junto con eventuales casos de corrupción o un deterioro de la situación económica