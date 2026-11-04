Gonzalo Bueno saca boleto a los cuartos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe tras dejar en el camino a Eduardo Ribeiro

El peruano eliminó a Eduardo Ribeiro en set corridos y ahora espera rival para seguir su camino internacional - Crédito: El Saber del Deporte

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Gonzalo Bueno avanzó a cuartos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe, en Brasil, luego de imponerse al local Eduardo Ribeiro. El tenista peruano resolvió un partido de dos sets ajustados y prolongó su recorrido en un torneo que puede influir en su posición dentro del Top 200 del ranking ATP.

El jugador nacional, ubicado en el puesto 198 del escalafón mundial, derrotó a Ribeiro, número 360 y clasificado al cuadro principal como lucky loser, por un doble 7-6 (2). El encuentro se disputó sobre arcilla y tuvo una duración de una hora y 52 minutos.

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Bueno sostuvo la regularidad en ambos parciales ante un rival que contó con el respaldo del público local. Los dos sets llegaron al desempate, instancia en la que el peruano marcó diferencias para sellar una victoria que le permite mantenerse entre los ocho mejores del certamen brasileño.

Gonzalo Bueno clasificó a los cuartos de final del Challenger de Costa do Sauípe. Crédito: Joao Pires.

El trujillano alcanzó así sus décimos cuartos de final de la temporada en torneos Challenger. La cifra no refleja la regularidad que ha tenido durante el año, pues han habido momentos en que la tesitura no ha sido tan positiva y eso le ha reducido el margen en el ranking.

La victoria también confirmó su condición de segunda raqueta peruana. Juan Pablo Varillas, quien se encontraba inscrito junto a Bueno para disputar el cuadro de dobles, no participará finalmente en esa modalidad. Ambos optaron por retirarse antes de su debut como pareja.

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El Top 200 peligra

La clasificación a cuartos le permite a Bueno recuperar 16 de los 22 puntos que perderá en la próxima actualización del ranking ATP. El saldo todavía no asegura su continuidad dentro de los 200 mejores tenistas del mundo, una meta relevante para el cierre de la temporada.

El peruano llegó a Brasil en el puesto 198 y necesita sumar resultados para evitar que la baja de puntos lo desplace fuera de ese grupo. El Challenger de Costa do Sauípe se presenta como una instancia clave, ya que cada ronda ofrece unidades que pueden modificar su ubicación.

Gonzalo Bueno avanzó a octavos de final gracias al retiro de Daniel Galán. Crédito: Instagram

Bueno ya aseguró los puntos correspondientes a los cuartos de final, pero una derrota en esa fase dejaría abierta la disputa por su permanencia entre los 200 primeros. Por eso, el próximo encuentro tendrá un impacto directo en el objetivo que persigue el jugador de 22 años.

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Rival por definir

Bueno conocerá a su rival de cuartos tras el duelo entre el chileno Tomás Barrios Vera y el argentino Lautaro Midón. El partido por el pase a semifinales está previsto para el viernes 6 de noviembre, dos días después de su triunfo frente a Ribeiro.

Barrios Vera, situado en el puesto 154 del ranking ATP, cuenta con un historial favorable ante el peruano. Se enfrentaron tres veces en torneos Challenger sobre arcilla y el chileno ganó dos partidos, en Concepción 2026 y Guayaquil 2024. Bueno se impuso en Santiago 2023.

Midón, número 185 del mundo, también registra antecedentes recientes frente al representante nacional. El peruano ganó dos de los tres cruces que disputaron: en los cuartos de final del M25 de Luján en 2023 y en las semifinales del Challenger de Campinas este año.

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Gonzalo Bueno busca recuperar sensaciones positivas luego de superar una lesión en la espalda. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

El argentino obtuvo su victoria ante Bueno en los octavos de final del Challenger de Asunción 2026. Todos los enfrentamientos entre el peruano y sus dos potenciales rivales se jugaron sobre polvo de ladrillo, la misma superficie que presenta el torneo brasileño.

Tanto Barrios Vera como Midón aparecen como adversarios de exigencia para Bueno. El chileno posee una mejor ubicación en el ranking, mientras que el argentino llega con una serie reciente de partidos ante el peruano. El ganador de ese cruce definirá quién enfrentará a la segunda raqueta nacional por un lugar en semifinales.