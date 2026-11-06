Gonzalo Bueno barre a Lautaro Midón en Costa do Sauípe con un tenis notable: avanza a semifinales y asegura el Top 200

El tenista peruano venció por 6-1 y 6-2 a su rival argentino en Brasil y aseguró continuar en el Top 200 del ranking ATP. Crédito: YouTube El Saber del Deportes

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Gonzalo Bueno firmó una de sus actuaciones más sólidas de la temporada y avanzó a las semifinales del Challenger 125 de Costa do Sauípe. El peruano superó con autoridad al argentino Lautaro Midón por 6-1 y 6-2, un resultado que le permitirá mantenerse dentro de los 200 mejores del ranking ATP.

El trujillano, que inició la semana como número 198 del mundo, afrontaba una exigencia adicional en Brasil. Debía defender los 22 puntos que obtuvo el año pasado tras alcanzar las semifinales del Challenger de Lima, por lo que una eliminación temprana podía afectar su ubicación en la clasificación.

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Bueno respondió con tres triunfos en el certamen brasileño y transformó la presión en una semana de resultados importantes. Tras superar al colombiano Daniel Elahi Galán por retiro y vencer al local Eduardo Ribeiro en dos desempates, el peruano mostró su mejor versión frente a Midón.

El partido ante el argentino, ubicado en el puesto 185 del ranking antes del torneo, confirmó el crecimiento del tenista nacional sobre polvo de ladrillo. Bueno fue consistente desde el fondo de la cancha, encontró profundidad con sus golpes y aprovechó las oportunidades que le concedió su rival.

Gonzalo Bueno alcanzó las semifinales en el Challenger 125 de Costa do Sauípe. Crédito: Difusión.

El primer set se resolvió con comodidad para el representante peruano. Bueno quebró el servicio de Midón en dos ocasiones y sostuvo sus turnos de saque sin mayores sobresaltos, una combinación que le permitió establecer una rápida diferencia en el marcador.

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La efectividad del trujillano se reflejó en el 6-1 inicial. Midón no logró imponer el ritmo que había mostrado en sus victorias previas contra el brasileño Lucas Andrade da Silva y el chileno Tomás Barrios Vera, ambos encuentros que exigieron un mayor desgaste físico.

En el segundo parcial, Bueno mantuvo la iniciativa. Consiguió un rompimiento en el primer juego y tomó una ventaja que resultó determinante para el desarrollo del partido. El peruano evitó que el argentino recuperara terreno en una jornada con escaso margen para la reacción.

La única situación de mayor tensión apareció cuando el marcador estaba 3-2 a favor del nacional. Midón tuvo dos oportunidades de quiebre después de que Bueno negara en dos ocasiones el cierre de ese juego, pero el peruano sostuvo el servicio y preservó la distancia.

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Gonzalo Bueno asegura el Top 200 antes de juegar el Challenger de Lima 2026. Crédito: Joao Pires.

Ese momento cambió el tramo final del partido. Luego de confirmar el 4-2, Bueno volvió a quebrar el saque de su rival y quedó en posición de cerrar el encuentro. El trujillano no dejó pasar la oportunidad y completó el triunfo por 6-1 y 6-2.

La victoria también modificó el historial entre ambos jugadores. Bueno amplió a 3-1 su ventaja en los enfrentamientos directos ante Midón, a quien ya había derrotado en la temporada, entre ellos el cruce de semifinales del Challenger de Campinas.

Con los puntos obtenidos en Costa do Sauípe, el peruano aparece de manera provisional en el puesto 184 del ranking en vivo. La ubicación lo deja dentro del Top 200 de la ATP, una situación que mejora su panorama para los últimos torneos del calendario.

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Ante la segunda siembra por el pase a la final

Gonzalo Bueno buscará ahora su tercera final de la temporada. El peruano todavía no ha conseguido un título en 2026, pero tendrá una oportunidad relevante en Brasil si logra superar a Camilo Ugo Carabelli, segundo preclasificado del torneo.

Camilo Ugo Carabelli, número 84 del mundo, será el rival de Gonzalo Bueno en las semifinales de Costa do Sauípe. Crédito: REUTERS/Tyrone Siu

El argentino, actual número 84 del mundo según la clasificación en vivo, partió como la segunda siembra en Costa do Sauípe, solo detrás de su compatriota Facundo Díaz Acosta. Ugo Carabelli avanzó a semifinales tras imponerse al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo.

Bueno y Ugo Carabelli no registran enfrentamientos previos, por lo que el partido será el primero entre ambos. La semifinal está prevista para este sábado 7 de noviembre en la cancha central, aunque la organización todavía no confirmó el horario del encuentro.

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El argentino presenta un recorrido de mayor experiencia en torneos de categoría Challenger y llegó a ubicarse entre los 100 mejores tenistas del mundo. Bueno, en tanto, intentará sostener la regularidad que exhibió frente a Midón para acceder a una nueva definición.

Próxima parada: Lima

Después de su participación en Brasil, Gonzalo Bueno competirá en el Challenger de Lima. El torneo peruano comenzará el lunes 9 de noviembre y reunirá a jugadores que buscan puntos para cerrar la temporada dentro de posiciones competitivas del ranking ATP.

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno jugarán el Challenger de Lima 2026. Crédito: Igma Sports.

El trujillano conocerá este sábado a su rival en el cuadro principal, cuando se realice el sorteo. Su rendimiento en Costa do Sauípe le permitirá llegar a Lima con confianza y con la posibilidad de competir ante el público local.

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