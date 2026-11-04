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Gonzalo Bueno busca defender su lugar en el top 200: avanzó a octavos del Challenger de Costa do Sauípe

El peruano consiguió su clasificación luego de que su rival abandonara el encuentro en el segundo set. Ahora tendrá una nueva prueba en Brasil ante el local Eduardo Ribeiro

Gonzalo Bueno avanzó a octavos de final del Challenger de Costa do Sauípe tras retiro de Daniel Galán.
Gonzalo Bueno avanzó a octavos de final del Challenger de Costa do Sauípe tras retiro de Daniel Galán. Crédito: Instagram
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Gonzalo Bueno consiguió este martes 3 de noviembre avanzar a los octavos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe, en Brasil. El trujillano, ubicado en el puesto 198 del ranking ATP, se benefició del retiro por lesión del colombiano Daniel Galán (355 ATP), quien no pudo continuar el partido cuando el marcador registraba un 4-6 y 5-5.

El encuentro representaba una prueba importante para el tenista nacional, que necesitaba conseguir un resultado favorable para mantener su posición en el top 200 del escalafón mundial ATP. Sin embargo, el inicio del compromiso no fue sencillo.

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Daniel Galán logró imponerse en el primer parcial por 6-4 y puso al peruano en una situación complicada, pues estaba obligado a reaccionar en el segundo set para mantenerse con opciones de llevar la definición a una tercera manga.

En ese tramo, Gonzalo Bueno intentó recuperar terreno y encontró mayor resistencia para evitar que su contrincante cerrara el partido. El segundo parcial llegó hasta el 5-5, pero cuando ambos buscaban inclinar la balanza a su favor, el colombiano tuvo que abandonar por problemas físicos. De esta manera, el representante nacional obtuvo el pase a la siguiente instancia sin necesidad de completar el encuentro.

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El colombiano Daniel Galán tuvo que abandonar el partido ante Gonzalo Bueno por problemas físicos.
El colombiano Daniel Galán tuvo que abandonar el partido ante Gonzalo Bueno por problemas físicos. Crédito: Decisivo Tenis

Gonzalo Bueno busca cerrar la temporada con mejores resultados

La clasificación también representa una oportunidad para que el trujillano encuentre regularidad en el tramo final de una temporada marcada por altibajos. Durante 2026, el peruano consiguió resultados importantes, como la conquista del Challenger de Liberec, en República Checa, donde se coronó campeón tras vencer al local Jan Kumstát en la final. Sin embargo, su recorrido también estuvo condicionado por problemas físicos, especialmente una lesión lumbar que interrumpió su continuidad en el circuito.

En su regreso a la competencia, Bueno tuvo que afrontar nuevos desafíos para recuperar ritmo y confianza. En el Challenger de Santa Cruz, Bolivia, quedó eliminado en su debut, pero posteriormente consiguió victorias en Cali y Guayaquil, aunque sin lograr avanzar hasta las instancias decisivas. Por ello, su participación en Costa do Sauípe aparece como una nueva posibilidad para recuperar terreno y terminar el año con mejores sensaciones.

Actualmente, el tenista nacional ocupa el puesto 198 del ranking ATP y busca mantenerse dentro de los 200 mejores del mundo, además de conservar su condición de segunda raqueta peruana. Una eliminación en su debut podía complicar esos objetivos, por lo que continuar en carrera le permite tener otra oportunidad para sumar puntos importantes.

Gonzalo Bueno inicia con pie derecho su participación en el Challenger 125 de Sevilla.
Gonzalo Bueno quiere cerrar el año en el top 200. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

¿Cuándo vuelve a jugar Gonzalo Bueno en el Challenger de Costa do Sauípe?

El siguiente desafío del peruano será frente al brasileño Eduardo Ribeiro, actual número 360 del ranking ATP, quien tendrá la ventaja de jugar en condición de local. El compromiso correspondiente a los octavos de final está programado para este miércoles 4 de noviembre, desde las 13:00 horas de Perú.

Bueno buscará dejar atrás las dificultades de su debut y mostrar una mejor versión desde el inicio. Una victoria le permitiría acceder a los cuartos de final, sumar puntos valiosos y acercarse a las instancias decisivas del Challenger 125. El trujillano tendrá así una nueva oportunidad para prolongar su recorrido en Brasil, defender su lugar en el top 200 y recuperar la regularidad que necesita para cerrar la temporada.

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