Tras la caída de Santiago Peña, Keiko Fujimori saluda la asunción de Pedro Alliana en Paraguay

Una composición reúne a la dirigente peruana Keiko Fujimori ante un micrófono y al representante paraguayo Pedro Alliana con la banda oficial.

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, felicitó este sábado a Pedro Alliana tras su juramentación como nuevo jefe de Estado de Paraguay, en un mensaje publicado en la red social X en el que destacó el compromiso de ambos países con la democracia y la institucionalidad regional. El pronunciamiento llegó horas después de que el Senado paraguayo destituyera a Santiago Peña en un juicio político desatado por la crisis financiera de Ueno Bank.

“Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional”, escribió Fujimori en su cuenta de X. La mandataria peruana añadió que, “desde el Perú”, reafirma “la voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación” entre ambas naciones, así como “el firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región”.

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Una publicación en redes sociales de Keiko Fujimori expresa buenos deseos a Pedro Alliana por su asunción en la presidencia de Paraguay tras una sucesión constitucional.

Alliana asumió como el presidente número 53 de Paraguay

Alliana, quien ejercía como vicepresidente desde agosto de 2023, juró el cargo este viernes 6 de noviembre en una ceremonia encabezada por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien le entregó la banda presidencial y el bastón de mando. Con esta juramentación, Alliana se convirtió en el gobernante número 53 de la República de Paraguay y deberá completar el mandato que concluye en agosto de 2028, según el mecanismo de sucesión constitucional previsto en el artículo 234 de la Carta Magna paraguaya.

La destitución de Peña se produjo tras un juicio político impulsado en el Congreso en medio de una crisis política y financiera vinculada a la situación de Ueno Bank, entidad con la que el expresidente mantuvo vínculos empresariales y de la que fue accionista hasta marzo de 2025, ya en funciones como jefe de Estado. La Cámara de Diputados había rechazado por unanimidad, con 78 votos, una renuncia presentada previamente por Peña y avanzó con el proceso de destitución, cuya decisión final quedó en manos del Senado.

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El cambio de autoridades no implicará un llamado inmediato a elecciones presidenciales. Como la vacancia se produjo dentro de los dos últimos años del período constitucional 2023-2028, la Constitución paraguaya exime la convocatoria a comicios populares para la Presidencia. El Congreso deberá, sin embargo, designar por mayoría absoluta de 63 votos sobre 125 legisladores a quien ocupe la Vicepresidencia, que quedó vacante tras la asunción de Alliana.

Paraguay's newly sworn-in President Pedro Alliana, a 52-year-old conservative politician, receives the presidential sash following Santiago Pena's removal from office in an impeachment trial that found him guilty of poor performance over his links to the collapse of digital lender Ueno, despite Pena having resigned a day earlier, in Asuncion, Paraguay, November 6, 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

Peña y Fujimori habían fortalecido lazos en julio

El vínculo entre los mandatarios de Perú y Paraguay se remonta a la investidura de Fujimori, ocurrida el 28 de julio en Lima. Peña fue uno de los jefes de Estado que asistió a la ceremonia, junto a Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa y el rey Felipe VI de España, entre otros mandatarios y delegaciones internacionales.

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Horas antes de la toma de posesión, Peña y Fujimori sostuvieron un encuentro bilateral en el Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, en el que acordaron profundizar el Acuerdo de Complementación Económica N° 58 de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y avanzar en la articulación logística a través de los puertos de Ilo y Matarani, con conexión al Corredor Bioceánico. El entonces mandatario paraguayo calificó la reunión como “súper positiva” y destacó el “enorme cariño” que, según dijo, siente el pueblo de Paraguay por el de Perú.

En esa ocasión, Peña también expresó “optimismo” por el inicio del nuevo período constitucional en Perú y elogió la trayectoria política de Fujimori. El mandatario paraguayo remarcó además la cooperación en materia de seguridad frente al crimen organizado transnacional, un eje que había identificado como prioritario en la agenda bilateral con el nuevo Gobierno peruano.

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