¿Universitario todavía tiene opciones en el Torneo Clausura 2026?: lo que necesitan los ‘cremas’ tras empate con Sport Boys

Universitario y sus chances de llevarse el Torneo Clausura 2026

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Universitario de Deportes rescató un empate 2-2 ante Sport Boys en el Estadio Monumental de Ate, en un partido pendiente de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Fabián Bustos quedó al borde de una derrota que parecía definida, ya que los rosados mantuvieron una ventaja de dos goles hasta el minuto 88.

Los ‘rosados’ ya estaban celebrando la victoria, pero los ‘cremas’ marcaron dos veces antes del cierre y evitaron caer como locales. La igualdad permitió que la ‘U’ alcanzara en puntos a Sporting Cristal y Sport Huancayo. Dejó abierta la pelea en la parte alta del Clausura, con los tres clubes en la misma línea tras el desenlace del encuentro en Ate.

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El cuadro 'crema' salvó un empate agónico 2-2 frente a los 'rosados' en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Universitario y sus opciones para llevarse el Torneo Clausura 2026

Tras el empate con Sport Boys, los hinchas de Universitario de Deportes se preguntan si todavía tiene chances de llevarse el título del Torneo Clausura 2026. Los ‘cremas’ no dependen de sí mismos, pero tienen opciones de quedarse con el segundo trofeo de la Liga 1: tiene 31 puntos junto a Sporting Cristal y Sport Huancayo.

• Ganar todos los partidos que quedan: Universitario necesita sumar tres puntos frente CD Moquegua y Sport Huancayo, duelo directo determinante. Si consigue imponerse en cada uno de esos encuentros, llegará a 37 unidades y tendrá que esperar que los ‘cerveceros’ y el ‘rojo matador’ cedan puntos.

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• Mejorar la diferencia de goles: Sporting Cristal suma 31 unidades y tiene una diferencia de goles de +17, por encima del +11 de la ‘U’. Si ambos terminan igualados en puntos, ese saldo definirá la posición final. Por eso, la ‘U’ requieren triunfos que también les permitan ampliar su registro goleador.

• Aguardar resultados ajenos: La pérdida del primer puesto redujo el margen de error de Universitario. El cuadro crema necesita que Sporting Cristal o Sport Huancayo cedan puntos en las jornadas restantes, sobre todo cuando afronten partidos entre equipos que disputan la parte alta.

El gerente deportivo del cuadro merengue valoró la integración del delantero ítalo-peruano al plantel y pidió humildad de cara a los partidos que restan en el Torneo Clausura. (Universitario de Deportes)

¿Cómo llegar a las semifinales si no gana el Torneo Clausura 2026?

Si es que Universitario de Deportes no logra llevarse el Torneo Clausura 2026, todavía sigue en carrera rumbo al título nacional. Tiene la tabla acumulada a su favor, y eso le permitirá asegurar su clasificación a las semifinales. Su camino hacia los ‘play offs’ de la Liga 1 queda estructurado de la siguiente manera:

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• Posición en la tabla acumulada: Universitario se mantiene en el segundo puesto de la clasificación general. El equipo crema está a ocho puntos de Alianza Lima, líder con 68 unidades, y conserva una distancia de seis puntos sobre Melgar y Deportivo Garcilaso, que suman 54.

• Clasificación asegurada a las semifinales: Con solo dos fechas por disputar y seis puntos en juego, la ‘U’ ya tiene garantizado matemáticamente un lugar entre los dos primeros del Acumulado. Melgar y Deportivo Garcilaso no pueden superarlo, por lo que Universitario disputará, como mínimo, la semifinal del campeonato.

• El escenario para jugar la semifinal: Universitario deberá afrontar una serie de ida y vuelta si Sporting Cristal, Sport Huancayo u otro club conquista el Torneo Clausura. En esa situación, el cuadro crema se medirá con el ganador de ese certamen por un cupo en la final.

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El panorama en la tabla obliga al conjunto crema a sostener la regularidad si pretende alcanzar el primer lugar. El atacante evitó anticipar escenarios y defendió una estrategia basada en sumar partido a partido, sin perder de vista el objetivo (Liga 1)

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026

- Universitario de Deportes vs CD Moquegua (domingo 8 de noviembre / 20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (programación por confirmar / estadio IPD de Huancayo / L1 Max, L1 play, Movistar TV)