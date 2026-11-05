¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura 2026?: ‘celestes’ apuntan a alcanzar los ‘play-offs’ de la Liga 1

Sporting Cristal es el líder del Torneo Clausura por diferencia de goles a falta de dos jornadas. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

Guardar

Sporting Cristal se vio beneficiado por el empate 2-2 entre Universitario y Sport Boys en el Estadio Monumental. El resultado evitó que los ‘cremas’ tomaran el liderato en solitario y dejó a los ’rimenses’ en la primera posición del Torneo Clausura, cuando restan dos jornadas para el cierre.

Los dirigidos por Roberto Mosquera suman 31 puntos, al igual que Universitario y Sport Huancayo. La diferencia de goles establece el orden actual: los ‘celestes’ registran +17, los ‘cremas’ +11 y el ‘rojo matador’ +8. Esa ventaja podría resultar decisiva si dos o más clubes terminan con el mismo puntaje.

PUBLICIDAD

Cristal tiene dos partidos por delante para sostener su posición. Primero visitará a ADT en Tarma y después recibirá a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. Si conquista el Clausura, el equipo asegurará su presencia en los ‘play-offs’ de la Liga 1, instancia que definirá al campeón nacional.

Roberto Mosquera ha devuelto el ritmo arrollador a Sporting Cristal. - Crédito: CONMEBOL

Los escenarios que necesita Sporting Cristal

Sumar seis puntos: es el escenario más favorable para Sporting Cristal. Si derrota a ADT y Cienciano, llegará a 37 unidades y dependerá de sí mismo para alzarse con el Clausura. Universitario también puede alcanzar esa cifra, pero necesitaría revertir los seis goles de desventaja que tiene en la diferencia de tantos. Para lograrlo, los ‘ cremas ’ tendrían que obtener resultados amplios ante CD Moquegua y Sport Huancayo. El cuadro huancaíno también podría sumar 37 puntos, aunque parte con nueve goles menos que los rimenses en ese rubro.

Sumar cuatro puntos: una victoria y un empate dejarían a los ‘ celestes ’ con 35 unidades. En ese caso, el equipo de Mosquera necesitaría que Universitario y Sport Huancayo también cedan puntos en las dos fechas restantes. Si alguno iguala esa cifra, la diferencia de goles puede definir al ganador. Cristal parte con el mejor registro, pero no puede descuidar ese aspecto, pues sus perseguidores afrontarán partidos que pueden modificar la brecha en la tabla.

Sumar tres puntos o menos: este es el panorama más riesgoso para los ’rimenses’. Con 34 unidades como máximo, quedarían sujetos a lo que hagan Universitario y Sport Huancayo. Un triunfo de cualquiera de sus perseguidores directos podría desplazar a Cristal de la cima. Además de comprometer sus opciones de ganar el Clausura, ese desenlace afectaría su camino hacia los ‘play-offs’, ya que el título del segundo torneo del año ofrece una ruta directa hacia la definición nacional.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 previo al inicio de la fecha 16.

Partido clave en Tarma

Sporting Cristal visitará a ADT el sábado 7 de noviembre, desde las 13:00 horas, en el Estadio Unión de Tarma. El encuentro corresponde a la fecha 16, penúltima jornada del Clausura, y tendrá implicancias en los extremos de la clasificación.

Los ’celestes’ buscarán una victoria que les permita conservar el primer puesto antes de la fecha final. Un triunfo también trasladaría la presión a Universitario, que recibirá a CD Moquegua el domingo 8 de noviembre, y a Sport Huancayo, que enfrentará a Cienciano en Cusco.

PUBLICIDAD

ADT afrontará el compromiso con la necesidad de sumar para mejorar su situación en la tabla acumulada. El conjunto tarmeño ocupa la parte baja y todavía pelea por mantener la categoría, por lo que Cristal encontrará a un rival con una urgencia distinta, pero igual de relevante.

Si el cuadro ‘celeste’ gana en Tarma, llegará a la última jornada con la opción de definir el título en casa ante Cienciano. El partido frente a los cusqueños todavía no tiene programación confirmados, pero será el último compromiso de Cristal en el Clausura.

Sporting Cristal visita a ADT por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Sporting Cristal, en alza

El repunte de Sporting Cristal se inició después de la derrota 3-1 ante Cusco FC en la ciudad imperial. Ese resultado comprometió su posición en la tabla, pero el equipo respondió en la siguiente fecha con una victoria 3-2 sobre Alianza Lima en el Alberto Gallardo.

PUBLICIDAD

El triunfo contra los ‘blanquiazules’ devolvió a los rimenses a la pelea por el certamen. Luego, el plantel de Mosquera consiguió una goleada 5-0 sobre FC Cajamarca, resultado que le permitió ampliar su diferencia de goles y recuperar el liderato del Clausura.

Martín Távara, Maxloren Castro, Luis Iberico, Juan Manuel Cuesta y Yordi Vílchez, con un autogol, participaron en aquella victoria. El resultado dejó a Cristal con 34 goles a favor y 17 en contra tras 15 fechas, cifras que explican su +17 en la tabla.

El cuadro 'celeste' goleó 5-0 a los cajamarquinos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.