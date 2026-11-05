Entradas para la misa del papa León XIV se agotaron en la primera fase: Este viernes 6 habrá disponibilidad en Ticketmaster y así podrás conseguirlas

Se agotaron los boletos para ver al papa León XIV, las próximas fases de canje en Ticketmaster| Foto: Ticketmaster

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La primera jornada de canje para la misa del papa León XIV registró el agotamiento de uno de los accesos habilitados en la plataforma de Ticketmaster. Sin embargo, los fieles que no lograron obtener un boleto tendrán una nueva oportunidad este viernes 6 de noviembre, cuando se active la segunda fase de entrega gratuita de entradas para la ceremonia en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

El portal oficial del evento muestra que los boletos vinculados a la puerta N.° 2 se encuentran agotados. Ese acceso corresponde a los bloques 3, 4 y 5 del público general, además del bloque 4 preferencial para personas con discapacidad o movilidad reducida.

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La misa de clausura presidida por el sumo pontífice se realizará el 16 de noviembre a las 10:00 horas. Las entradas no tienen costo, son personales e intransferibles.

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¿Cómo conseguir entrada en la fase 2 para este viernes 6 de noviembre?

La plataforma abrirá una nueva etapa de canje este viernes 6 de noviembre desde las 10:00 horas. Los interesados deberán ingresar a Ticketmaster, iniciar sesión o crear una cuenta y buscar los sectores que se habilitarán en esa jornada.

Los fieles deberán completar un registro en Ticketmaster, consignar su documento de identidad y respetar el acceso y horario asignados para la misa del 16 de noviembre| Foto: Ticketmaster

La segunda fase incluirá el bloque 1, con ingreso por la puerta 8; los bloques 6, 7, 8, 36 y 37, con acceso por la puerta 4; y los bloques 8 y 35, asociados a la puerta 6.

El Arzobispado de Lima informó cómo será el acceso a la misa del papa León XIV| Foto: Ticketmaster

También se habilitarán el bloque 14, con ingreso por la puerta 10; los bloques 14 y 29, por la puerta 11; y el bloque 29, por la puerta 12.

Los sectores disponibles dependerán del aforo y del orden en que los usuarios completen el trámite. Si un bloque no muestra cupos al momento de realizar el registro, el sistema permitirá revisar las otras áreas que continúen habilitadas.

Es recomendable completar el registro de datos con rapidez y revisar la información antes de confirmarla, ya que el sistema puede cerrar la sesión si detecta un periodo prolongado de inactividad. Para evitar perder el avance, los usuarios deben tener a la mano los nombres completos y documentos de identidad de todas las personas para quienes solicitarán entradas.

Los datos no se podrán modificar después de confirmar el registro

Ticketmaster advierte que los usuarios deben revisar la información antes de terminar el canje. Una vez emitida la entrada, los nombres y documentos registrados no podrán ser modificados.

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En caso de solicitar varias entradas en la misma operación, todas estarán vinculadas al bloque escogido durante el registro. Esto implica que no se podrán seleccionar sectores distintos para cada integrante del grupo dentro de una sola solicitud.

Los asistentes registrados en una misma solicitud no están obligados a llegar ni entrar al mismo tiempo.

Quienes obtengan una entrada en el sector preferencial podrán ingresar con un acompañante, aunque ambos deberán contar con boletos individuales. El personal de organización brindará orientación para el ingreso y la ubicación en la zona asignada.

Ticketmaster inicia el canje de entradas para la misa del papa León XIV con cuatro fases y bloques asignados| Foto: Vatican News/Arzobispado de Lima |

¿Habrá entradas el 7 y el 8 de noviembre?

Luego de la segunda fase, Ticketmaster tiene previsto habilitar una tercera jornada el sábado 7 de noviembre a las 10:00 horas. En esa fecha estarán disponibles los bloques 15, 27 y 28, con ingreso por la puerta 12; los bloques 25 y 26, por la puerta 13; el bloque 18, por la puerta 15; y los bloques 16 y 17, por la puerta 16.

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La cuarta y última fase se realizará el domingo 8 de noviembre desde las 10:00 horas. Esa etapa incluirá los bloques 22, 23 y 24, asociados a la puerta 13; los bloques 20 y 21, con acceso por la puerta 14; y el bloque 19, por la puerta 15.