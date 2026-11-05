Perú

Lima enfrenta un inusual escenario por El Niño: Senamhi confirma continuidad de lluvias y temperaturas elevadas

Senamhi prevé acumulados de hasta 3 milímetros en Lima Metropolitana durante el periodo de mayor presencia de lloviznas

Las aguas cálidas del océano están potenciando las lloviznas propias de la primavera en Lima, según explicó la jefa del Senamhi - Créditos: Andina/Jhonel Rodríguez Robles.
Las aguas cálidas del océano están potenciando las lloviznas propias de la primavera en Lima, según explicó la jefa del Senamhi - Créditos: Andina/Jhonel Rodríguez Robles.
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Las lluvias continuarán durante las próximas 24 horas en Lima Metropolitana, aunque no alcanzarían la intensidad registrada entre el miércoles y jueves, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La entidad también alertó que las altas temperaturas persistirán en la capital y explicó qué sectores estarán más expuestos al calor en los próximos días.

Durante una conferencia de prensa realizada este jueves 5 de noviembre, la jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, explicó que Lima atraviesa condiciones particulares debido a las temperaturas elevadas del mar. La especialista precisó a Infobae Perú que este escenario está influyendo tanto en el comportamiento térmico de la ciudad como en las precipitaciones que se vienen registrando.

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“En la costa central, en Lima, estamos con valores entre cuatro o cinco grados por encima de lo normal”, señaló la experta. La funcionaria añadió que este incremento también se presenta en la costa norte del país, donde se observan condiciones similares.

Al ser consultada por este medio sobre los distritos que podrían registrar las temperaturas más altas, la jefa del Senamhi explicó que la distancia respecto al litoral será un factor importante. Las zonas próximas al mar reciben el efecto de la brisa marina, mientras que los sectores más alejados pueden experimentar un mayor calentamiento.

Las lluvias continuarán durante las próximas 24 horas en Lima Metropolitana, aunque con menor intensidad que entre el miércoles y jueves - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.
Las lluvias continuarán durante las próximas 24 horas en Lima Metropolitana, aunque con menor intensidad que entre el miércoles y jueves - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.

“Definitivamente son los distritos alejados del mar. Los más costeros, de alguna manera, impiden ese calor por la brisa marina”, sostuvo Ávalos. En ese grupo mencionó a La Molina, Miraflores, Ate y Carabayllo.

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En paralelo, la especialista confirmó que las precipitaciones no han terminado. La continuidad de las lloviznas se produce en un contexto que, según explicó, presenta características inusuales asociadas a El Niño.

Ávalos explicó además que el comportamiento observado en Lima difiere de lo que suele esperarse para esta etapa del año. Las lloviznas propias de la primavera están recibiendo la influencia de las condiciones cálidas del océano, lo que favorece su presencia en distintos puntos de la capital.

“Estas lloviznas que suelen presentarse, que es normal en la temporada de primavera camino hacia el verano, están siendo potenciadas por las aguas cálidas”, afirmó.

El pronóstico cobra especial relevancia después de los aniegos registrados este jueves en distintos sectores de Lima. Entre los puntos afectados estuvieron los alrededores del Hospital de Villa El Salvador y el bypass de Villa María del Triunfo, donde la acumulación de agua generó dificultades para el tránsito.

Sobre la evolución inmediata de estas condiciones, la jefa del Senamhi indicó que el panorama será menos intenso que el observado durante las últimas jornadas. “Estas lluvias todavía van a mantenerse en las próximas 24 horas, no con la intensidad que hemos tenido entre ayer (miércoles) y hoy (jueves)”, precisó.

Pese a las lluvias, las temperaturas en la costa central, incluida Lima, se mantienen entre cuatro y cinco grados por encima de sus valores normales - Créditos: Andina/Norman Córdova.
Pese a las lluvias, las temperaturas en la costa central, incluida Lima, se mantienen entre cuatro y cinco grados por encima de sus valores normales - Créditos: Andina/Norman Córdova.

Según el aviso meteorológico n.° 454, de nivel amarillo, los acumulados en Lima Metropolitana podrían alcanzar alrededor de 3 milímetros como máximo. Las lloviznas tendrán inicialmente mayor incidencia en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, aunque posteriormente podrían presentarse de manera más ligera y aislada en otros sectores de la capital.

La funcionaria también fue consultada por Infobae Perú sobre la posibilidad de que las condiciones meteorológicas motiven nuevas medidas laborales, luego de que este jueves se otorgara tolerancia en el horario de ingreso. Ávalos aclaró que el Senamhi proporciona información sobre la evolución del fenómeno, pero las decisiones corresponden a las autoridades de cada sector.

“Nosotros manifestamos y comunicamos cómo se vienen dando las manifestaciones de El Niño, en este caso para Lima en términos de lluvias. Ellos son los sectores los que toman estas decisiones”, explicó.

Ante el pronóstico, el Senamhi recomendó mantener limpios los techos, canaletas y sistemas de drenaje, evitar arrojar residuos sólidos en las calles y mantenerse alejados de quebradas y cauces de ríos durante las precipitaciones. También pidió evitar cruzar zonas susceptibles a inundaciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

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