Perú

Senamhi habilita pronóstico especial por la visita del papa León XIV al Perú: así puedes consultarlo

Los usuarios podrán revisar el pronóstico de los siguientes cinco días, el índice UV, los avisos vigentes y las recomendaciones meteorológicas

Senamhi habilitó una sección especial para consultar el pronóstico meteorológico durante la visita del papa León XIV al Perú - Créditos: Andina.
Senamhi habilitó una sección especial para consultar el pronóstico meteorológico durante la visita del papa León XIV al Perú - Créditos: Andina.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) habilitó una sección especial para que la ciudadanía pueda conocer las condiciones meteorológicas previstas durante la visita del papa León XIV al país. La herramienta permitirá consultar el pronóstico correspondiente a los lugares donde se desarrollarán las actividades del sumo pontífice y tomar previsiones antes de acudir a cada jornada.

La plataforma, denominada “Pronóstico del Senamhi: Papa León XIV en Perú”, está disponible en el Observatorio del Tiempo, Agua y Clima y en la aplicación Senamhi Perú Móvil. Ambas opciones permiten acceder desde dispositivos electrónicos a los datos previstos para los destinos incluidos en el recorrido apostólico.

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¿Qué información se podrá consultar?

El recurso ofrece el pronóstico meteorológico para los siguientes cinco días, además del índice de radiación ultravioleta (UV) correspondiente a las zonas contempladas en el itinerario. También presenta los avisos meteorológicos vigentes y las recomendaciones emitidas por la institución para cada localidad.

La jefa (e) del Senamhi, Grinia Ávalos Roldán, informó sobre la disponibilidad de esta herramienta y destacó la importancia de contar con información anticipada durante las actividades programadas por la visita papal. De esta manera, quienes tengan previsto participar en los encuentros podrán revisar las condiciones atmosféricas antes de salir y adoptar las medidas correspondientes.

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La consulta del pronóstico permitirá conocer con anticipación el escenario previsto en cada ciudad, especialmente para quienes permanezcan durante varias horas en espacios abiertos. Además de las condiciones meteorológicas, los asistentes podrán verificar el nivel de radiación ultravioleta y los avisos que se encuentren activos.

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¿Cómo revisar el pronóstico?

Los usuarios pueden ingresar al Observatorio del Tiempo, Agua y Clima desde una computadora o teléfono celular a través de observatorio.senamhi.gob.pe. Una vez dentro de la plataforma, deberán buscar la sección “Pronóstico del Senamhi: Papa León XIV en Perú” (LINK) para acceder a los datos de cada lugar incluido en el recorrido.

Otra alternativa es utilizar la aplicación Senamhi Perú Móvil, disponible para dispositivos móviles mediante las tiendas digitales App Store y Play Store. Desde el aplicativo también se puede revisar la información meteorológica y las recomendaciones correspondientes a las ciudades contempladas en la visita.

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La herramienta busca facilitar la preparación de los ciudadanos que participarán en las actividades relacionadas con la llegada del papa León XIV. La institución recomienda revisar previamente el pronóstico de cada jornada para conocer las condiciones previstas, verificar posibles avisos y considerar las medidas necesarias antes de dirigirse a los puntos donde se desarrollarán los actos programados.

Con esta iniciativa, el Ministerio del Ambiente, a través del Senamhi, pone a disposición de la población información meteorológica específica para una visita que contempla actividades en diferentes zonas del país. El objetivo es que los asistentes cuenten con datos actualizados y puedan organizar su participación tomando en cuenta las condiciones previstas para cada jornada.

Estas son las ciudades que visitará León XIV

La agenda del papa León XIV contempla actividades en cinco destinos del país. Su recorrido comenzará el 11 de noviembre en Lima y Callao, donde llegará a la Base Aérea del Callao para recibir la bienvenida oficial.

El 13 de noviembre, el pontífice continuará su itinerario en Chiclayo. Posteriormente, el 15 de noviembre, visitará Cusco y Pucallpa como parte de las actividades previstas durante su permanencia en territorio peruano.

La agenda concluirá el 16 de noviembre con nuevas actividades en Lima y Callao. Debido a que el recorrido contempla distintas regiones, la plataforma permite consultar de manera diferenciada la información meteorológica correspondiente a cada destino.

León XIV y su vínculo con el Perú: una relación que comenzó décadas atrás

El regreso de León XIV al Perú tiene un significado especial por el vínculo que el pontífice construyó con el país durante varios años. Antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa en territorio peruano. Su relación comenzó en 1985, cuando llegó por primera vez para cumplir labores vinculadas con la formación sacerdotal y la misión pastoral.

Con el paso del tiempo, permaneció ligado a distintas comunidades y desempeñó responsabilidades dentro de la Iglesia peruana. También fue obispo de Chiclayo, cargo que ejerció desde 2015 hasta 2023, etapa durante la cual fortaleció su cercanía con los fieles de esa región.

Ahora, como León XIV, retorna al país entre el 11 y el 16 de noviembre para cumplir una visita apostólica que incluirá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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