La Unidad Técnica de Menores de Perú impulsa reuniones con potenciales seleccionados: Francesco Andrealli, Alonzo Vincent y Patrick Askengren

Patrick Askengren, Francesco Andrealli y Vincent Alonzo, seguidos formalmente por la UTM de la FPF. - Crédito: Difusión

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La Federación Peruana de Fútbol se mantiene decidida a reforzar la selección nacional con jóvenes legionarios en el exterior deseosos por integrar el grupo. La idea es que, en su debido momento, sean efectivos oficiales del bloque de Mano Menezes, pero como un periodo de transición deberán fijarse en las categorías inferiores.

Con el Preolímpico 2027 a la vuelta de la esquina, la Unidad Técnica de Menores (UTM) ha comenzado a moverse en el ‘Viejo Continente’ y se apresta a sostener reuniones formales con tres futbolistas de enorme proyección, dos de ellos interesados en ser parte del proyecto de Manuel Barreto y uno abierto a escuchar el plan futuro de la ‘bicolor’.

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Con información desvelada por la cuenta Peruanos en el Mundo, encargada de rastrear a aquellos jugadores con raíces nacionales que conforman la diáspora que atrae a los scouts de la FPF, la lista que manejan los exploradores en su reciente viaje se ha conocido y la conforman Francesco Andrealli, Alonzo Vincent y Patrick Askengren.

Alonzo Vincent viene participando en la Meisterschaft Elite U17. - Crédito: Servette FC

De 19 años, Andrealli no califica como una cara nueva en sí, dado que cuenta con una importante valoración en la Villa Deportiva Nacional sumado a que, hace no mucho, entró en la dinámica de Perú U20, aunque disputando partidos preparatorios.

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Que no resulte extraño que el cónclave entre los representantes de la FPF con Francesco pase para conocer su alza en la reserva del Como 1901 Primavera, donde es capitán, y charlar con respecto a su estado de momento, pensando en una nominación previa para la configuración de Mano Menezes.

No es menos cierto que Francesco Andrealli aún se encuentra en el grupo de jóvenes con condiciones futuras, pero su crecimiento a raudales en uno de los clubes con mejor presente en Italia (en todas las bases futbolísticas) invita a creer que es merecedor de un espacio en la ‘blanquirroja’ de cara a los amistosos de cierre de año.

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Recopilado de las acciones del volante italiano de raíces peruanas con el elenco 'lariano' en el torneo de reservas. (Video: AllPlay)

En Suiza, por otro lado, surge un deportista de ritmo atractivo y creciente como Alonzo Vincent. Con apenas 16 años se ha posicionado como una alternativa en el Servette con el que ya hizo su debut tanto en la Superliga como en la Copa. De su parte existe muchos deseos de pertenecer a la selección peruana para el Preolímpico 2027.

Pero, definitivamente, el nombre que causa sorpresa en la agenda de la UTM es el de Patrick Askengren, delantero oriundo de Noruega, aunque con lazos peruanos. Con 21 años está que descolla en el PostNord-ligaen Avd. 2 (tercera división de ascenso) con un ritmo goleador demoledor que podría verse trasladado con Perú en muy poco tiempo.

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Participando en un nivel cerca al profesional, el ‘9’ del Kjelsås IL, club que está que lucha codo a codo por el ascenso directo a la división de plata al ubicarse en la segunda plaza de la tabla clasificatoria, suma 11 goles y 3 asistencias en 23 duelos disputados, estadísticas muy bien valoradas en la Federación Peruana de Fútbol y que permitirán su inmediata inclusión si nada se tuerce.

Patrick Askengren conduce a Kjelsås IL a luchar por el ascenso a Segunda División en Noruega. - Crédito: Difusión