Perú Deportes

La Unidad Técnica de Menores de Perú impulsa reuniones con potenciales seleccionados: Francesco Andrealli, Alonzo Vincent y Patrick Askengren

El capitán del Como Primavera gana mayores enteros para asomarse a la absoluta con Mano Menezes. La novedad, eso sí, pasa por la primera cita con el joven goleador de la tercera categoría del fútbol noruego

Patrick Askengren, Francesco Andrealli y Vincent Alonzo, seguidos formalmente por la UTM de la FPF. - Crédito: Difusión
Patrick Askengren, Francesco Andrealli y Vincent Alonzo, seguidos formalmente por la UTM de la FPF. - Crédito: Difusión
Guardar

La Federación Peruana de Fútbol se mantiene decidida a reforzar la selección nacional con jóvenes legionarios en el exterior deseosos por integrar el grupo. La idea es que, en su debido momento, sean efectivos oficiales del bloque de Mano Menezes, pero como un periodo de transición deberán fijarse en las categorías inferiores.

Con el Preolímpico 2027 a la vuelta de la esquina, la Unidad Técnica de Menores (UTM) ha comenzado a moverse en el ‘Viejo Continente’ y se apresta a sostener reuniones formales con tres futbolistas de enorme proyección, dos de ellos interesados en ser parte del proyecto de Manuel Barreto y uno abierto a escuchar el plan futuro de la ‘bicolor’.

PUBLICIDAD

Con información desvelada por la cuenta Peruanos en el Mundo, encargada de rastrear a aquellos jugadores con raíces nacionales que conforman la diáspora que atrae a los scouts de la FPF, la lista que manejan los exploradores en su reciente viaje se ha conocido y la conforman Francesco Andrealli, Alonzo Vincent y Patrick Askengren.

Alonzo Vincent viene participando en la Meisterschaft Elite U17. - Crédito: Servette FC
Alonzo Vincent viene participando en la Meisterschaft Elite U17. - Crédito: Servette FC

De 19 años, Andrealli no califica como una cara nueva en sí, dado que cuenta con una importante valoración en la Villa Deportiva Nacional sumado a que, hace no mucho, entró en la dinámica de Perú U20, aunque disputando partidos preparatorios.

PUBLICIDAD

Que no resulte extraño que el cónclave entre los representantes de la FPF con Francesco pase para conocer su alza en la reserva del Como 1901 Primavera, donde es capitán, y charlar con respecto a su estado de momento, pensando en una nominación previa para la configuración de Mano Menezes.

No es menos cierto que Francesco Andrealli aún se encuentra en el grupo de jóvenes con condiciones futuras, pero su crecimiento a raudales en uno de los clubes con mejor presente en Italia (en todas las bases futbolísticas) invita a creer que es merecedor de un espacio en la ‘blanquirroja’ de cara a los amistosos de cierre de año.

Recopilado de las acciones del volante italiano de raíces peruanas con el elenco 'lariano' en el torneo de reservas. (Video: AllPlay)

En Suiza, por otro lado, surge un deportista de ritmo atractivo y creciente como Alonzo Vincent. Con apenas 16 años se ha posicionado como una alternativa en el Servette con el que ya hizo su debut tanto en la Superliga como en la Copa. De su parte existe muchos deseos de pertenecer a la selección peruana para el Preolímpico 2027.

Pero, definitivamente, el nombre que causa sorpresa en la agenda de la UTM es el de Patrick Askengren, delantero oriundo de Noruega, aunque con lazos peruanos. Con 21 años está que descolla en el PostNord-ligaen Avd. 2 (tercera división de ascenso) con un ritmo goleador demoledor que podría verse trasladado con Perú en muy poco tiempo.

Participando en un nivel cerca al profesional, el ‘9’ del Kjelsås IL, club que está que lucha codo a codo por el ascenso directo a la división de plata al ubicarse en la segunda plaza de la tabla clasificatoria, suma 11 goles y 3 asistencias en 23 duelos disputados, estadísticas muy bien valoradas en la Federación Peruana de Fútbol y que permitirán su inmediata inclusión si nada se tuerce.

Patrick Askengren conduce a Kjelsås IL a luchar por el ascenso a Segunda División en Noruega. - Crédito: Difusión
Patrick Askengren conduce a Kjelsås IL a luchar por el ascenso a Segunda División en Noruega. - Crédito: Difusión

Temas Relacionados

Francesco AndrealliSelección peruanaAlonzo VincentPatrick Askengrenperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partido por la fecha 4 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Las ‘íntimas’ y ‘guerreras’ volverán a verse las caras tras sus enfrentamientos en las semifinales de la campaña pasada. Revisa todos los detalles de la programación del compromiso

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partido por la fecha 4 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sin Yoshimar Yotún, el cuadro ‘celeste’ jugará en casa contra el equipo ‘azul y oro’ con la consigna de imponerse para sostener sus opciones en la lucha por el campeonato. Sigue las incidencias del duelo

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Entradas para el Perú vs Bolivia: precios y dónde comprar boletos para el amistoso 2026 en Matute

La FPF dio a conocer los costos para que la hinchada pueda presenciar a la ‘bicolor’ en la primera presentación del DT Mano Menezes ante el pueblo ‘incaico’ en el estadio Alejandro Villanueva

Entradas para el Perú vs Bolivia: precios y dónde comprar boletos para el amistoso 2026 en Matute

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

La cuarta jornada se disputará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con seis encuentros en el Polideportivo Lucha Fuentes. Revisa todos los detalles

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar y es el líder provisional del Torneo Clausura 2026: resumen y goles del partido

El ‘rojo matador’ se impuso con las anotaciones de Javier Sanguinetti y Juan Martínez, y sumó tres puntos importantes que le permitieron escalar a lo más alto de la tabla

Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar y es el líder provisional del Torneo Clausura 2026: resumen y goles del partido
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori alerta por lluvias en el norte del Perú y advierte: “Vamos a enfrentar una condición de Fenómeno El Niño ‘extraordinario’”

Keiko Fujimori alerta por lluvias en el norte del Perú y advierte: “Vamos a enfrentar una condición de Fenómeno El Niño ‘extraordinario’”

Alcalde streamer Franco Vidal gastó casi S/ 35 millones en fiestas y eventos: Contraloría detectó pagos por servicios que no se realizaron

Pericia concluye que la firma y huella de la diputada Jacqueline Tapullima fueron falsificadas para inscribirla como candidata

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Senadores y diputados inician hoy la semana de representación de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario confirma que vive con su nueva pareja en España y Melcochita le da su bendición: “La hace feliz”

Monserrat Seminario confirma que vive con su nueva pareja en España y Melcochita le da su bendición: “La hace feliz”

Suhaila Jad sorprende con mensaje hacia André Carrillo y resalta episodios de infidelidad: “No te perdono las humillaciones”

Luciana Fuster agradece el respaldo por ser directora del Miss Grand Perú, tras comunicado de Jessica Newton

Magaly Medina revela que Rodrigo González le prohibió hablar de farándula cuando ambos estaban en Latina

Mondonguito mejora su salud, pero su hija revela que continuará con respirador artificial: “Está débil”

DEPORTES

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partido por la fecha 4 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partido por la fecha 4 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Entradas para el Perú vs Bolivia: precios y dónde comprar boletos para el amistoso 2026 en Matute

Programación de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1: partidos, horarios y canal TV

Sport Huancayo derrotó 2-0 a Melgar y es el líder provisional del Torneo Clausura 2026: resumen y goles del partido