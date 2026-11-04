Incendio en Chorrillos genera alarma en San Genaro: enormes llamas y humo negro se elevan cerca de varias viviendas

Un incendio se registró durante la tarde del miércoles 4 de noviembre en San Genaro I, Chorrillos. Composición: Infobae

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Un incendio registrado durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima.

La emergencia ocurrió en el asentamiento humano San Genaro I, en una zona ubicada en la parte alta de un cerro.

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Las llamas alcanzaron gran altura y provocaron una intensa columna de humo negro, visible desde distintos puntos del sector de Villa Mercedes.

El fuego se extendió en un área próxima a varias viviendas, por lo que los vecinos recibieron la recomendación de mantenerse alejados del lugar y permitir el ingreso de los equipos de emergencia.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la emergencia fue clasificada como un incendio de estructuras en una vivienda de material noble.

Para atender el incidente, fueron enviadas ocho unidades: M16-1, M28-1, M11-1, CIST-11, MED-16, RESLIG-6, M11-5 y M6-1.

Un voraz incendio se desata en el Asentamiento Humano San Genaro, Chorrillos, provocando gran alarma entre los vecinos. Las llamas y el denso humo consumen viviendas en la zona. Exitosa

Incendio generó alarma entre vecinos de Villa Mercedes

La presencia de grandes llamas y humo negro alertó a los residentes de Villa Mercedes, en la zona de San Genaro. La ubicación del fuego, en la parte alta del cerro y cerca de otras viviendas, motivó el pedido para evitar acercamientos al área afectada.

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Las recomendaciones también incluyeron facilitar el acceso de los bomberos para permitir el despliegue de las unidades que acudieron a controlar la emergencia.

¿Qué hacer ante un incendio?

Ante un incendio, el Cuerpo General de Bomberos del Perú recomiendan las siguientes acciones:

Mantener la calma : Evitar el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo.

Activar la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, activarlo de inmediato para alertar a las personas presentes.

Llamar a los bomberos : Comunicar el incendio al número de emergencia 116, proporcionando la dirección exacta y detalles del siniestro.

Evacuar el espacio : Utilizar las rutas de escape establecidas, sin usar ascensores, y dirigirse al punto de reunión previamente determinado.

Si el fuego es pequeño : En caso de que el fuego sea incipiente y se tenga conocimiento sobre el uso de extintores, intentar sofocarlo. De no ser posible, evacuar de inmediato.

Si queda atrapado : Cerrar las puertas para contener el humo y las llamas. Colocar trapos húmedos en las rendijas y solicitar ayuda desde una ventana.

Al salir: No regresar al edificio hasta que las autoridades lo indiquen.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, puede consultar la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/

Número de emergencias

Ante emergencias relacionadas con incendios, se deben contactar los siguientes números:

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) : Marca 116 para reportar incendios y otras emergencias

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) : Marca 106 para emergencias médicas en diversas regiones del país.

Policía Nacional del Perú: Marca 105 para emergencias policiales.

Es esencial tener estos números a mano para una respuesta rápida en situaciones de emergencia.

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