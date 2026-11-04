Estados Unidos

La derrota de Donald Trump inicia una época global que potenciaría la influencia de Xi Jinping y León XIV

El presidente de EEUU diseñó una estrategia para contener al régimen comunista, minimizar el peso moral del Papa y controlar las reservas de minerales críticos que ayer concluyó con la victoria demócrata en las elecciones

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Guardar

La derrota de Donald Trump en los comicios de medio término implica la muerte súbita de su proyecto geopolítico y la oportunidad para Xi Jinping y León XIV de asumir una mayor influencia global, que el presidente de los Estados Unidos intentó aplacar desde la Casa Blanca.

Trump inició su segundo mandato con una guerra de tarifas contra China que impactó en las economías de sus aliados en América Latina, Europa y Asia. Esa estrategia comercial melló los lazos históricos y empezó a afectar la economía doméstica.

PUBLICIDAD

La victoria del partido Demócrata, que ahora va a controlar las mayorías parlamentarias, se apoya en el aumento del desempleo, el incremento de la inflación y la necesidad de recuperar un estilo de vida que Trump astilló con su regreso a Washington.

Xi no expone su poder a la voluntad popular, toma decisiones políticas en forma vertical y su ética no responde a los conceptos básicos de libertad. Trump intentó balancear esa lógica de poder, pero utilizó un método que ayer rechazó la sociedad americana.

Estados Unidos quedó en extrema debilidad, y Xi aprovechara esa situación para potenciar sus lazos con Rusia, Irán y Brasil, que son bastiones regionales que operan contra los intereses permanentes de Washington.

PUBLICIDAD

La agenda internacional de la Casa Blanca quedó dañada, y el partido Demócrata utilizará su poder para condicionar a Trump y preparar su campaña presidencial de 2028. En este impasse político, Xi y sus aliados avanzarán en posiciones que Estados Unidos pretendía retener.

Xi jinping, presidente de China
Xi jinping, presidente de China

Trump inició una guerra contra Irán para definir otro mapa en Medio Oriente. Su socio bélico fue Benjamín Netanyahu -premier israelí-, que ahora atraviesa un proceso postelectoral que puede significar el final de su carrera política.

China apoya a Irán, que mantiene su programa nuclear y su capacidad de bloquear Ormuz, un paso clave para el comercio internacional. Trump perdió ayer las elecciones y Netanyahu no tiene consenso para formar un nuevo gobierno: Medio Oriente otra vez ha cambiado.

Los países árabes respetaban como un dogma de fe las decisiones que se asumían en el Salón Oval, pero en la actual coyuntura es muy probable que Qatar, Egipto, Turquía, Arabia Saudita y los Emiratos contacten con mayor rapidez a Beijing para evitar un paso en falso.

Estados Unidos e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán. Una hipótesis de conflicto que, en la actual coyuntura, sería muy difícil de apoyar para la Liga Árabe.

León XIV durante su gira papal por Barcelona, (España)
León XIV durante su gira papal por Barcelona, (España)

León XIV tiene una mirada diferente que Trump respecto al tablero internacional, la pobreza, la inteligencia artificial, Wall Street y las diferentes maneras de alcanzar el sueño americano.

El presidente de Estados Unidos transformó al Papa en un blanco móvil por sus posiciones públicas, y León XIV contestó en los últimos días con una sutileza política: votó en los comicios de medio término, que ayer perdió Trump.

León XIV inicia una gira por América Latina -Uruguay, Argentina y Perú-, en un momento clave para las relaciones internacionales. Trump había configurado un bloque a favor con gobiernos de derecha, y la resistencia de Lula da Silva desde Brasil.

El Papa tiene la oportunidad histórica para ocupar un espacio geopolítico que la derrota de Trump dejó abierto. Un lugar de liderazgo moral por encima de las negociaciones en el FMI o los acuerdos por minerales críticos y cadenas de suministros.

Cuando Francisco estaba en Roma, ese liderazgo existía y era compartido con Barack Obama y Angela Merkel. León XIV tiene la oportunidad de asumir una influencia global que Trump no hubiera permitido en otra coyuntura electoral.

El Papa nació en Estados Unidos, fue pastor en Perú y aprendió de geopolítica en el Vaticano. Un modelo diferente al que aplicará Xi para aprovechar la derrota de la administración republicana.

En Roma se podría balancear las decisiones que se asuman en Beijing.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpXi JinpingLeón XIV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida aprobó la Enmienda 3: qué cambia en los impuestos a la propiedad y a quiénes beneficia

La medida introduce un nuevo esquema de alivio fiscal y establece criterios distintos según el tipo de vivienda y la situación de sus titulares

Florida aprobó la Enmienda 3: qué cambia en los impuestos a la propiedad y a quiénes beneficia

Quién es James Talarico, el demócrata que ganó en Texas y logró una histórica victoria en un bastión republicano

Su triunfo puso fin a una ausencia de más de tres décadas de los demócratas en los cargos estatales de Texas, donde el último triunfo de un candidato de ese partido se remonta a 1994

Quién es James Talarico, el demócrata que ganó en Texas y logró una histórica victoria en un bastión republicano

Trump afirmó que los republicanos “habrían logrado una victoria aplastante” en las elecciones si él hubiera sido candidato

“Yo no estaba en la boleta electoral y, de haberlo estado, ¡habríamos ganado por goleada! Gracias por su atención a este asunto”, escribió el mandatario en una publicación en su plataforma Truth Social

Trump afirmó que los republicanos “habrían logrado una victoria aplastante” en las elecciones si él hubiera sido candidato

Quién es Roy Cooper, el exgobernador que nunca perdió una elección y llegará al Senado de Estados Unidos

El demócrata de Carolina del Norte suma una banca clave para su partido en Washington tras imponerse en las urnas y prolonga una trayectoria de victorias consecutivas

Quién es Roy Cooper, el exgobernador que nunca perdió una elección y llegará al Senado de Estados Unidos

La demócrata Keisha Bottoms ganó en Georgia, recuperó la gobernación y marcó un hito en la política de EEUU

El resultado puso fin a más de dos décadas de gobiernos republicanos en el estado y convirtió a Bottoms en la primera mujer afroamericana elegida para ocupar ese cargo en el país

La demócrata Keisha Bottoms ganó en Georgia, recuperó la gobernación y marcó un hito en la política de EEUU

TECNO

De la multitarea a los emuladores: lo que no sabías que tu iPhone Duo puede hacer

De la multitarea a los emuladores: lo que no sabías que tu iPhone Duo puede hacer

Apple lanza las primeras versiones beta de iOS 27.3 y watchOS 27.3 con IA siempre activa

La crisis de RAM en computadoras personales enfrenta a Elon Musk y Sam Altman: “La usan solo el 5% del tiempo”

El mito de la moneda sobre el router: qué dicen los especialistas sobre este truco casero

iPhone Duo: nuevo plegable de Apple entre una novedad histórica y fallas técnicas

ENTRETENIMIENTO

El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

El director James Gunn se ilusiona con el regreso de Margot Robbie al Escuadrón Suicida: “Me encanta como Harley”

Josh O’Connor responde a los rumores sobre ser el próximo James Bond: “Es extraordinario ser tan siquiera considerado”

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

MUNDO

Durante décadas fue considerada mexicana, pero un estudio genético cambió su identidad para siempre

Durante décadas fue considerada mexicana, pero un estudio genético cambió su identidad para siempre

Mito y arqueología: un experto de Oxford descubrió en Gales un fuerte romano que podría confirmar una leyenda medieval

Zelensky afirmó que llevará las garantías de seguridad para Ucrania a las negociaciones en Abu Dhabi

El ministro del Interior de Francia reconoció un "fracaso" en el operativo de seguridad durante los disturbios del 17 de octubre

Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán