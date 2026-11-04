Hernán Barcos confirma conversaciones con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027: “Seguramente seguiré jugando un poco más”

El delantero argentino, de 42 años, descarta colgar los botines y confirma que dialoga con la dirigencia rimense para extender el vínculo que termina al cierre de la actual temporada 2026 (Liga 1)

Guardar

Hernán Barcos descartó el retiro y anticipó que extenderá su vínculo con Sporting Cristal de cara a la temporada 2027. El delantero argentino, cuyo contrato vence a fin de año, reveló en el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias que las negociaciones con la institución rimense están en marcha y que en los próximos días se sentará formalmente con la directiva para cerrar los detalles de su permanencia.

A sus 42 años, el atacante apodado el “Pirata” no contempla alejarse de las canchas y ratificó su deseo de competir al menos una temporada más en el fútbol profesional peruano.

PUBLICIDAD

La renovación que se viene

Con contrato hasta diciembre de 2026, Hernán Barcos adelantó que se reunirá próximamente con la dirigencia de Sporting Cristal para definir su continuidad y dejó clara su intención de seguir compitiendo. (Liga 1)

El atacante fue claro sobre su situación contractual, aunque prefirió la cautela antes que los anuncios prematuros. “Estamos conversando, también yo viendo qué hacer en el futuro”, señaló Barcos en el espacio radial, donde reconoció que todavía no hubo una reunión formal con los dirigentes del club. “Sinceramente, todavía no nos hemos sentado a conversar, pero seguramente de acá a poco nos sentaremos”, completó.

Pese a la ausencia de un acuerdo rubricado, el propio jugador dejó pocas dudas sobre su voluntad. “Seguramente seguiré jugando un poco más”, afirmó, en una declaración que prácticamente cierra el debate sobre su continuidad en el fútbol. Su contrato con la institución del Rímac expira al concluir la presente temporada, junto con los vínculos de otros 14 futbolistas del plantel, entre ellos Yoshimar Yotún, Irven Ávila, Martín Távara y Leandro Sosa.

PUBLICIDAD

Para Barcos, la meta inmediata no es la renovación sino el título. “Tenemos un grupo espectacular y nuestro objetivo es llegar a la final”, sostuvo, en línea con las aspiraciones del equipo en el Torneo Clausura 2026. La posibilidad de coronarse campeón nacional antes de sentarse a negociar su extensión de contrato parece ser la prioridad del delantero en estos últimos tramos de la temporada.

Un vestuario de jerarquía y un joven que despunta

Desde su llegada a Sporting Cristal, Barcos encontró un grupo con experiencia y jóvenes en crecimiento. Entre estos últimos, destacó a Castro por la evolución que mostró con el nuevo esquema táctico del equipo. (Liga 1)

Más allá de su propia situación, Barcos se detuvo a valorar el entorno humano y futbolístico que encontró en Sporting Cristal desde su arribo a mediados de 2026. El atacante destacó la calidad del grupo y subrayó la influencia de los jugadores con mayor trayectoria dentro del plantel.

PUBLICIDAD

“Tenemos jugadores de experiencia, como Yoshi, con Araujo, Lea Sosa, jugadores que conocen el club, que hace mucho tiempo que están”, describió, en referencia a compañeros como Yoshimar Yotún y Leandro Sosa, dos de los referentes del equipo. Esa convivencia con futbolistas rodados, según el propio Barcos, es uno de los factores que explican el rendimiento colectivo del equipo.

Pero si hay un nombre que el delantero mencionó con especial énfasis, ese fue el de Maxloren Castro. El joven extremo atraviesa uno de sus mejores momentos desde que se incorporó al primer equipo. “Viene creciendo muchísimo. Creo que la posición de carrilero le benefició un montón y sobre todo el sistema que estamos usando hoy. Creo que eso le ha venido muy bien y viene creciendo a paso grande”, explicó Barcos, quien atribuyó ese salto de calidad tanto al esquema táctico implementado por el cuerpo técnico como al propio trabajo del juvenil.

PUBLICIDAD

La figura del “Pirata” como referente dentro del vestuario no es un dato menor. A su edad, Barcos representa para futbolistas como Castro un modelo de longevidad y profesionalismo, y su voz dentro del grupo tiene un peso que va más allá de los goles.

Desde su llegada al club cervecero, el ‘Pirata’ se ha hecho presente 6 veces en el marcador. De esas veces, 5 han sido en el Torneo Clausura. La restante en la Copa de la Liga