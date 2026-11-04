Gonzalo Aguirre pidió perdón a los hinchas de Cienciano tras arrojar la camiseta al banco después de ser reemplazado ante Alianza Lima

El jugador tenía pocos minutos en el campo de juego - Crédito: L1MAX.

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Gonzalo Aguirre protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El volante de Cienciano del Cusco fue retirado del campo a los 77 minutos, apenas 17 minutos después de haber ingresado como sustituto, en la derrota 1-0 ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Su reacción — arrojar la camiseta del club al piso y querer encarar al técnico Horacio Melgarejo — encendió el malestar de la hinchada del ‘Papá de América’. Minutos más tarde, ya fuera del campo, el jugador se dirigió a los aficionados para pedir disculpas y explicar lo ocurrido.

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El episodio dentro del campo

La sustitución de Gonzalo Aguirre a los 77 minutos, apenas 16 después de ingresar, desató una reacción inesperada en el banco de Cienciano. El volante cuestionó la decisión de Horacio Melgarejo. (Cienciano)

El partido entre Alianza Lima y Cienciano del Cusco, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, dejó una serie de polémicas que excedieron el resultado. Al minuto 59, Aguirre ingresó al terreno de juego en reemplazo de Ademar Robles con la misión de aportar al equipo cusqueño. Sin embargo, el tanto de Eryc Castillo para el cuadro blanquiazul alteró los planes del cuerpo técnico visitante. A los 77 minutos, Melgarejo ordenó la salida del número 8 e hizo entrar a Didier La Torre.

La decisión desató la furia del volante. Aguirre no podía creer que lo retiraran con tan poco tiempo en el campo y le reclamó al entrenador argentino en plena cancha. Su compañero Kevin Becerra intervino para exigirle que abandonara el terreno de juego sin más demoras, lo que incrementó la tensión del momento. Ya en el banco de suplentes, el jugador arrojó la camiseta del club al piso con evidente enojo, tuvo que ser contenido por sus compañeros y por el asistente técnico Cristian Ruggeri para evitar que se acercara a increpar a Melgarejo, y terminó llorando sentado en la banca.

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El propio Melgarejo también tuvo su cuota de protagonismo negativo durante el encuentro: el director técnico fue expulsado del campo por realizar gestos provocativos hacia la hinchada aliancista, en otro episodio que sumó tensión a una noche complicada para el conjunto cusqueño.

Las palabras de Aguirre: “Me pareció una falta de respeto”

Aguirre reconoció que actuó en un momento de calentura y aseguró que su reacción no estuvo dirigida contra la institución. También reafirmó su respeto por el club y la afición cusqueña. (Cienciano)

Al concluir el partido, Aguirre atravesó la zona mixta visiblemente afectado. En sus primeras declaraciones, el volante no ocultó su disgusto con la decisión táctica de su entrenador. “Son cosas del fútbol, me parece que cualquier jugador reaccionaría de la misma manera. No lo tomé de buena manera, me pareció una falta de respeto. No quiero decir más palabras”, señaló, y se retiró sin dar más explicaciones para evitar declaraciones que pudieran agravar la situación.

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Sin embargo, antes de marcharse definitivamente, Aguirre se acercó a la parcialidad de Cienciano para dar la cara por el episodio de la camiseta. “Hubo un malentendido por la camiseta, fue el momento de calentura, no tiene nada que ver con el club ni con la camiseta. Respeto al club y al hincha, si hubo un malentendido allí pido perdón, no tuvo nada que ver con el club”, expresó el jugador ante los aficionados cusqueños, intentando desligar su reacción de cualquier falta de compromiso hacia la institución.

El gesto del volante fue recibido por una hinchada que, en plena derrota y con el equipo en una etapa decisiva del Clausura, aguardaba algún tipo de explicación por parte del futbolista.

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La postura de Melgarejo: “Sangre caliente”

Aguirre reconoció que actuó en un momento de calentura y aseguró que su reacción no estuvo dirigida contra la institución. También reafirmó su respeto por el club y la afición cusqueña. (Cienciano)

Consultado por los periodistas al término del encuentro, Horacio Melgarejo optó por bajarle el tono al episodio y apeló a la juventud del futbolista como factor explicativo. “Nerviosismo de los jugadores. Cuando los saque, ellos tienen que entender que uno toma decisión, a veces son correctas, a veces no, pero eso queda en la cancha. Es un buen chico Gonzalo, tuvo una reacción como cualquier jugador joven, sangre caliente y ya con más tranquilidad se hablará en la semana”, afirmó el estratega argentino.

El técnico también reconoció que todavía no había tenido oportunidad de hablar con su pupilo tras el calor del momento. “No he podido hablar con él aún, porque creo que no es momento. Estamos todos todavía un poco jodidos, calientes. Gonzalo es un buen chico, ya tendré que hablar con él, pero creo que no es momento. Ahora hay que ducharse, comer y descansar”, sentenció Melgarejo.

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La situación deja abierta una herida interna en el plantel cusqueño en un momento delicado: Cienciano se acerca a la recta final del Torneo Clausura 2026 con una derrota que complica su posición en la tabla y con un foco de conflicto entre el cuerpo técnico y uno de sus jugadores que deberá resolverse durante la semana de trabajo antes del próximo compromiso.