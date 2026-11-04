Horacio Melgarejo pierde confianza en Cienciano: Ray Sandoval asegura que no lo apoya tras exponer a Gonzalo Aguirre en derrota ante Alianza Lima

Horacio Melgarejo pierde la confianza de Ray Sandoval. - Crédito: Cienciano

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Los problemas de Horacio Melgarejo por sus actitudes caricaturescas siguen en aumento. Ahora, un integrante del Cienciano como Ray Sandoval ha manifestado que no lo respalda en el cierre de su proceso, sobre todo por su comportamiento contra Gonzalo Aguirre.

El mediocentro peruano, de 23 años, quedó muy mal expuesto por el entrenador argentino a partir de una medida cuestionable que desembocó su profunda rabia, sentimiento que ha sido compartido por gran parte del plantel ‘imperial’.

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Horacio Melgarejo realizando indicaciones tácticas, mientras es observado por Cristian Ruggeri. - Crédito: Cienciano

Ha sido Ray Sandoval el primer compañero que se ha manifestado por la polémica decisión: “Estoy triste y molesto por unas cosas del grupo. Las cosas están ahí, no apoyo a Melgarejo”.

Con esa escueta pero esclarecedora declaración, ha quedado más que claro que el preparador argentino ha comenzado a perder simpatía dentro de un Cienciano en el que no hace mucho había logrado interiorizar un estilo de juego mejorable.

El entrenador de Cienciano se refirió al problema que tuvo en el banquillo con su jugador luego de sustituirlo rápidamente. (Video: L1MAX)

Gonzalo Aguirre, el afectado principal por uno de los movimientos discutibles de Horacio Melgarejo, admitió que lo acontecido le pareció “una falta de respeto” por parte del líder del equipo.

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“Por todo lo que vieron, creo que cualquier jugador puede reaccionar igual, ¿no? Me parece", concluyó el centrocampista.

Horacio Melgarejo protagonizó un tenso episodio con Gonzalo Aguirre en el Alianza Lima vs Cienciano.

El show de Melgarejo

Del Horacio Melgarejo diplomático que se presentó en Matute no quedó nada. Con el avance del Alianza Lima vs Cienciano, el entrenador fue perdiendo la compostura. Incluso, en más de una ocasión, el silbante del lance le advirtió que su continuidad en la zona técnica pendía de un hilo por sus constantes reclamos.

La paciencia de Melgarejo iba agotándose de a pocos y un primer aviso fue su clara diferencia con el recién ingresado Gonzalo Aguirre, a quien retiró con solo 16′ minutos sobre el verde. Al líder no le agradó su despliegue ni rendimiento, por lo que exigió su salida del juego. El joven volante, inicialmente, no le hizo caso y se empecinó en mantenerse.

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El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

La situación escaló con intercambios verbales mientras se disponía a dejar las acciones contra su voluntad. El punto más alto de la riña llegó cuando el ancla de Cienciano rompió a llorar con ira en el banco de suplentes mientras era contenido por el resto de sus compañeros. Al preparador argentino, entretanto, poco o nada le importó el quiebre emocional de su pupilo.

Lo peor de Horacio Melgarejo, sin embargo, llegó después de que vio la roja por sus airados cuestionamientos a la labor arbitral. Al momento de retirarse del escenario aliancista, provocó a los miles de espectadores con gestos relacionados a Universitario de Deportes, con el que empezó su carrera como asistente técnico.

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Horacio Melgarejo se disculpó con Alianza Lima tras polémicos gestos en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Aquella sorna encendió las graderías al igual que la cólera desbocada de los Navarro, quienes fueron a buscar al argentino para increparle por su polémico accionar en una plaza ajena. No bien se retiró a los vestuarios, resguardado por la PNP, dejó a Cristian Ruggeri a cargo de un Cienciano a la deriva.

Horas más tardes del deleznable espectáculo ofrecido en La Victoria, Melgarejo compartió sus disculpas en un diálogo con L1MAX, aunque ello no impedirá que la Comisión Disciplinaria le abra un proceso más por inconducta.