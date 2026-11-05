Perú

Misa del papa León XIV en Lima: Este es el LINK para que HOY consigas las entradas gratuitas en Ticketmaster

La plataforma asignará de forma automática la puerta, el bloque y la franja horaria de cada visitante que asista a la celebración prevista para el domingo 16

Juan José Dioses, director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, explica en una entrevista el procedimiento para solicitar entradas gratuitas para la misa papal a través de la plataforma Ticketmaster. Durante la transmisión se detallan los requisitos de registro, la asignación de un documento de identidad por cada boleto emitido, el límite máximo de acompañantes permitidos y los lineamientos de acceso para personas con pasaporte o carnet de extranjería.
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La reserva de entradas gratuitas para la misa del papa León XIV se habilitará este 5 de noviembre, desde las 10:00, a través de la plataforma Ticketmaster. La ceremonia se realizará el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde se espera la presencia de más de 1,2 millones de fieles.

El acceso no tendrá costo y tampoco se cobrará por ningún trámite vinculado con la obtención de los tickets. La organización advirtió que cada entrada quedará asociada al documento de identidad de una persona, por lo que no podrán venderse, cederse ni utilizarse con datos distintos a los registrados durante la reserva.

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Quienes quieran asistir pueden adelantar parte del proceso al crear una cuenta en Ticketmaster antes de la apertura de la reserva. Tener el perfil listo permitirá ingresar con mayor rapidez cuando se habilite la entrega de accesos para la misa que celebrará el Pontífice en Lima.

Entrevista en un noticiero televisivo a Juan José Dioses, director de comunicaciones del arzobispado, sobre el registro digital y las medidas de acceso para la misa papal. Durante el enlace se muestra la plataforma virtual para adquirir boletos, imágenes de templos y los lineamientos para los asistentes, tales como el ingreso de menores de edad, los artículos permitidos y la validez del documento de identidad.

La reserva se habilita a las 10:00 y requiere una cuenta en Ticketmaster

El trámite se realizará de forma digital. Cada persona podrá solicitar un máximo de ocho entradas: una para sí misma y hasta siete para familiares, amigos o acompañantes. Para completar la inscripción será necesario contar con los datos personales de todos los integrantes del grupo.

El papa León XIV observa mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, el 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León XIV observa mientras dirige la oración del Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico, en el Vaticano, el 1 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La plataforma pedirá los nombres, apellidos y números de documento de identidad de cada asistente. También podrán registrarse menores de edad, siempre que tengan su propia identificación. Esta información permitirá ordenar el ingreso y conocer la distribución de público prevista para la jornada.

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El sistema asignará automáticamente la puerta, el sector y el horario de acceso. Los asistentes no podrán elegir esos datos, ya que la organización distribuirá a los fieles según la capacidad de cada área de la Base Aérea Las Palmas.

Captura de pantalla de un noticiero que muestra el sitio web de Ticketmaster con el texto Santa Misa Base Aérea Las Palmas Lima
La plataforma Ticketmaster habilita la búsqueda de entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

Paso a paso para reservar las entradas

  • Ingresar al sitio oficial de Ticketmaster desde una computadora o teléfono móvil.
  • Crear una cuenta en la plataforma, si todavía no se cuenta con un usuario registrado.
  • Verificar el correo electrónico y completar los datos básicos del perfil antes de las 10:00.
  • Buscar el evento correspondiente a la misa del papa León XIV en Lima.
  • Seleccionar la opción de reserva de entradas gratuitas cuando el sistema la habilite.
  • Indicar cuántos accesos se solicitarán, con un límite de ocho por persona.
  • Ingresar nombre, apellido y número de documento de identidad de cada asistente.
  • Revisar que todos los datos sean correctos antes de confirmar la solicitud.
  • Descargar o conservar el comprobante digital que emitirá la plataforma.
  • Consultar en cada entrada el código QR, la puerta, el sector y el horario asignado.
Captura de pantalla televisiva con un formulario de registro digital, rótulos informativos en la parte inferior y un contador de once días
Una transmisión televisiva expone el formulario virtual para reservar entradas destinadas a la misa del papa León XIV en Lima.

Cada código QR estará asociado con un documento de identidad

Las entradas serán nominales. Cada una contará con un código QR, un patrón digital que permitirá verificar el acceso en los controles instalados en el predio. Para ingresar, los fieles deberán presentar el ticket en el teléfono o impreso, junto con el documento informado al momento de la reserva.

Un mismo documento no podrá utilizarse para conseguir dos accesos. Tampoco se permitirá reemplazar a una persona registrada por otra si el titular decide no asistir. El control cotejará la información de la entrada con la identidad del visitante antes de autorizar el ingreso.

Transmisión televisiva con un hombre de anteojos a la izquierda, una ilustración de manos sobre un teclado y textos informativos en pantalla
Juan José Dioses, portavoz del arzobispado, explica el procedimiento para solicitar las entradas nominales con código QR destinadas a la visita papal.

La regla alcanzará también a quienes tramiten lugares para familiares o amigos. Aunque una persona podrá completar la reserva de todo el grupo, cada integrante tendrá su propia entrada y podrá acceder por separado, siempre que muestre su código QR y su documento.

Un hombre con anteojos habla en un noticiero junto a una pantalla que muestra una página web con un sistema de fila virtual
Juan José Dioses explica en una transmisión televisiva el acceso a la plataforma digital para reservar entradas para la misa papal en Pampas de Pimentel.

Las personas con documentos vencidos podrán entrar si los datos coinciden con los consignados durante la inscripción. Los extranjeros y residentes en Perú tendrán la posibilidad de registrarse con pasaporte o carné de extranjería, tanto para solicitar su acceso como para incluir a sus acompañantes.

La organización pidió no entregar dinero a terceros por la obtención de tickets. La misa será de acceso 100% gratuito, por lo que cualquier oferta de venta o cobro por una gestión vinculada con la reserva deberá considerarse irregular.

Las puertas abrirán la noche anterior y cerrarán a las 8:00

El ingreso a la Base Aérea Las Palmas comenzará a las 22:00 del domingo 15 de noviembre. Las puertas permanecerán abiertas durante la madrugada, aunque el acceso finalizará a las 8:00 del domingo 16, día de la misa.

Después de esa hora no se permitirá el ingreso de más personas, incluso si cuentan con una entrada válida. Por ese motivo, cada visitante deberá revisar el horario asignado en su ticket y prever el tiempo necesario para llegar al predio, pasar los controles y ubicarse en el sector correspondiente.

Multitud de personas al aire libre frente a una estructura blanca con una cruz superior y gráficos informativos de transmisión televisiva
Una multitud asiste a la explanada de la Base Aérea Las Palmas frente al estrado con una cruz blanca durante la cobertura televisiva del evento religioso.

Quienes reserven para un grupo recibirán la misma asignación de bloque y puerta. Aun así, no será obligatorio que ingresen juntos. Cada persona podrá acceder de manera individual con su documento y el código QR registrado a su nombre.

Gráfico informativo con ilustraciones de dos pasaportes y texto sobre el ingreso con pasaporte o carné de extranjería en una emisión televisiva
Una transmisión televisiva detalla el uso de pasaporte o carné de extranjería para el registro digital de entradas gestionado por el Arzobispado.

El cierre anticipado busca facilitar el ordenamiento interno antes de la llegada del papa León XIV. Está previsto que el Pontífice recorra la base en papamóvil para saludar a los fieles distribuidos en los distintos sectores, antes de reunirse con autoridades, integrantes del clero y obispos.

La recomendación para los asistentes es conservar el teléfono con batería suficiente, llevar el comprobante impreso como respaldo y acudir con anticipación. La asignación digital determinará el punto de entrada, por lo que presentarse en una puerta diferente podría impedir el acceso.

Habrá puntos de hidratación y restricciones para objetos de gran tamaño

La organización habilitará puntos de hidratación sin costo dentro del predio. Los asistentes podrán llevar botellas de agua, alimentos empaquetados y refrigerios, una medida prevista por las horas de espera que tendrán los fieles antes del inicio de la celebración.

Los adultos mayores podrán ingresar con sillas plegables. También se autorizará el acceso de coches de bebé para niños de hasta cinco años. Las familias deberán considerar que habrá controles de seguridad y que los objetos transportados estarán sujetos a revisión.

Mapa con sectores numerados, puntos de acceso y escenario entre los distritos de Surco, Barranco y Chorrillos en una emisión de televisión
Un gráfico de televisión detalla los sectores y accesos para la misa oficial durante la visita del papa en Lima, cuyo ingreso es de carácter gratuito.

Se permitirá el ingreso de cámaras y videocámaras para registrar la misa. En cambio, estarán prohibidos los objetos punzantes o cortantes, los drones, las bebidas alcohólicas y los alimentos sin empaque. Tampoco podrán ingresar sombrillas grandes, ya que pueden bloquear la visibilidad hacia el altar y dificultar una eventual evacuación.

Las autoridades también recomendaron llevar gorra y bloqueador solar por la exposición durante la mañana. Las restricciones de seguridad tendrán criterios similares en la misa prevista en Chiclayo, aunque esa ceremonia contará con una organización propia y disposiciones específicas para sus asistentes.

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