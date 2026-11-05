Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 5 de noviembre de 2026

Los transportistas y conductores pueden revisar en Facilito los valores declarados por los grifos, comparar alternativas por distrito y confirmar la disponibilidad antes de cargar combustible

Un hombre de espaldas sostiene un teléfono frente a una pantalla digital junto a un surtidor en una estación de servicio.
Un conductor compara las tarifas de combustible frente a una pantalla de la plataforma Facilito de Osinergmin en una estación de servicio de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio que paga un transportista por abastecerse de combustible puede variar de forma amplia según el grifo elegido, incluso dentro de un mismo distrito de Lima. Para quienes realizan viajes diarios, trabajan con carga o dependen del vehículo para generar ingresos, comparar los montos antes de iniciar un recorrido puede reducir el gasto destinado a diésel, gasohol, Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) permite consultar los precios declarados por cada establecimiento, localizar los puntos de venta cercanos y verificar qué combustibles están disponibles. La información debe revisarse poco antes de acudir al grifo, debido a que los operadores pueden modificar los valores durante el día.

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Para el jueves 5 de noviembre de 2026, el mayor contraste entre los combustibles líquidos aparece en el diésel B5 S-50 UV. Los registros generales muestran precios entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón, una distancia de S/ 4,54 que puede tener impacto en el presupuesto de vehículos particulares, taxis, unidades de reparto y transporte de mercancías.

Boquilla de combustible introducida en un vehículo junto a un surtidor y una mano que sostiene una tarjeta bancaria frente al lector.
Un conductor paga con tarjeta el abastecimiento de diésel B5 en una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 presenta diferencias de hasta S/ 4,54 por galón

El diésel B5 S-50 UV figura entre los combustibles con mayor dispersión de precios en la plataforma. Un conductor que requiera una carga de 15 galones podría afrontar un desembolso de entre S/ 351,75 y S/ 419,85, según el establecimiento seleccionado. La diferencia llega a S/ 68,10, aunque la conveniencia de trasladarse hacia otro punto dependerá de la distancia, el tiempo de viaje y el combustible utilizado en el trayecto.

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Los valores más bajos declarados para este producto se concentraron en algunos distritos del norte de la capital. En Carabayllo, determinados grifos consignaron el diésel B5 desde S/ 23,29 por galón. En Comas, el menor precio informado fue de S/ 24,10, mientras que en el Rímac apareció desde S/ 24,94.

La diferencia entre los precios publicados no implica que todos los grifos de cada distrito mantengan los mismos montos. Cada establecimiento actualiza sus valores de manera independiente y puede tener una oferta limitada de productos. Por esa razón, Facilito permite filtrar la búsqueda por combustible y por ubicación antes de decidir dónde realizar la carga.

Un mapa con marcadores sobre una mesa de madera junto a una tableta digital y una mano que señala una de las divisiones territoriales.
Una persona compara los precios de combustibles en los distritos de Lima con un mapa físico y una aplicación digital inspirada en la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gasoholes también cambian entre los distritos de Lima

El gasohol regular se ubicó entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón en los registros generales. La brecha es de S/ 3 por galón y puede modificar el gasto de quienes utilizan vehículos particulares o unidades dedicadas al transporte urbano. En una carga de 12 galones, la diferencia entre ambos extremos asciende a S/ 36.

Entre los precios menores declarados en Lima, el gasohol regular figuró desde S/ 20,09 por galón en Villa El Salvador. En Los Olivos, algunos establecimientos lo informaron desde S/ 20,48, mientras que en San Juan de Lurigancho apareció desde S/ 20,65. Los conductores deben comprobar en la plataforma si esos locales mantienen disponibilidad al momento de acudir.

  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 20,09 por galón
  • Los Olivos: gasohol regular desde S/ 20,48 por galón
  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 20,65 por galón
  • San Miguel: gasohol premium desde S/ 21,99 por galón
  • Interior del país: los precios pueden consultarse por región, provincia y distrito en Facilito, debido a que los montos dependen de cada establecimiento y de la oferta local
Automóvil blanco con mapa digital en el parabrisas junto a un camión ligero y una pantalla de Osinergmin Facilito en una estación de servicio.
Un conductor evalúa una ruta alternativa frente a una estación con información del aplicativo Facilito de Osinergmin para calcular el gasto total de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium llega a S/ 26,19 por galón

El gasohol premium presenta una variación mayor que el regular. Los precios declarados van desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón, con una diferencia de S/ 4,90. Para una carga de 12 galones, el contraste puede representar S/ 58,80 entre el punto de venta más económico y el de mayor valor informado.

En el caso de este combustible, una de las referencias más bajas apareció en San Miguel, donde fue declarado desde S/ 21,99 por galón. El precio final dependerá del grifo elegido, de la fecha de actualización registrada por el operador y de si el establecimiento aún cuenta con el producto. Los usuarios también deben verificar el tipo de combustible recomendado por el fabricante del vehículo.

La consulta resulta relevante fuera de Lima, donde los precios pueden diferir por costos de transporte, disponibilidad, demanda y condiciones de comercialización de cada zona. Facilito permite revisar los grifos de ciudades y distritos del interior del país, por lo que los conductores pueden comparar los valores declarados antes de emprender viajes interprovinciales o rutas de reparto.

Ilustración de un mapa de Lima con carteles de precios de gasohol, diésel, GLP y GNV en varios distritos junto al logotipo de Osinergmin.
Un mapa de distritos de Lima señala las variaciones en las tarifas de combustibles según la información registrada por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV y el GLP se comercializan con unidades distintas

El GNV y el GLP vehicular requieren una comparación separada respecto del diésel y los gasoholes. El Gas Natural Vehicular se vende por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo se despacha por galón. Esa diferencia impide establecer una equivalencia directa entre sus precios y los de los combustibles líquidos.

No todos los grifos tienen la misma oferta. Algunos venden gasolina, gasohol y diésel, mientras que otros están especializados en GNV o GLP. Antes de iniciar el recorrido, el usuario debe confirmar que el establecimiento esté operativo, que tenga existencias y que comercialice el combustible compatible con su vehículo.

Mapa de Lima con marcadores de colores que indican precios de combustibles en varios distritos y el logotipo de Osinergmin en la esquina.
Un mapa de Lima señala los precios de referencia de combustibles como GNV, GLP, diésel y gasohol en diversos distritos, elaborado con datos de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto publicado en la plataforma funciona como referencia, pero debe coincidir con el precio exhibido en el surtidor antes del pago. También conviene considerar el estado del motor, la presión de los neumáticos, el mantenimiento de filtros e inyectores, la carga transportada y el estilo de conducción, factores que influyen en el consumo final de cada vehículo.

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