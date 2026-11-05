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Álex Valera y Caín Fara le dieron el empate agónico 2-2 a Universitario vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

El delantero de Pomalca marcó el descuento y el defensor argentino anotó de taco la igualdad. Con este resultado, tres equipos igualan en la punta del certamen

El defensa marcó de taco en los minutos de descuento en el Monumental - Crédito: L1MAX.
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Universitario ha rescatado un empate ante Sport Boys que le deja un sabor de boca agridulce. Por medio de los tantos de Álex Valera y Caín Fara, los de Fabián Bustos igualaron sobre la hora 2-2 en el duelo pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

El delantero puso el descuento tras asistencia de Gianluca Lapadula - Crédito: L1MAX.

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