Acreedor de Alianza Lima respalda a Hernán Barcos, pero pide resolución justa para Pablo Guede: “Espero que no sea como el VAR”

Acreedor de Alianza Lima respalda a Hernán Barcos, pero pide resolución justa para Pablo Guede tras conflicto en partido ante Sporting Cristal.

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Pese al reciente episodio en el partido entre Alianza Lima y Cienciano, por los gestos de Horacio Melgarejo en Matute, continúa la discusión sobre el cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos durante el último clásico ante Sporting Cristal.

Fernando Farah, máximo acreedor de Alianza, se refirió al episodio ocurrido el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. En diálogo con Depor, pidió que haya una resolución justa respecto de la situación del entrenador argentino.

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“No lo sabemos. No me han informado nada al respecto, pero sí hay que escuchar los descargos del profesor, porque hay cosas que se ven y otras que no. Entonces, tiene que dar sus descargos y contar exactamente qué pasó para tener una resolución justa, que espero que no sea como las del VAR”, expresó.

Farah también se refirió a Hernán Barcos. Evitó cuestionar al delantero de Sporting Cristal y destacó el vínculo que mantuvo con Alianza Lima, donde obtuvo el bicampeonato nacional junto al plantel.

“Yo tengo respeto y cariño por Hernán. Lo he tenido y lo hemos disfrutado; nos ha dado el bicampeonato junto a todo el equipo. Mal haría ahora en decir que pienso diferente. Creo que es una persona que le ha aportado mucho al club Alianza Lima y eso es lo más importante para mí”, complementó.

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Ambos protagonizaron un nuevo altercado después del agónico triunfo celeste en el Alberto Gallardo y necesitaron la intervención de terceros para evitar que el incidente escalara. (Video: Latido_blanquiazul)

Fernando Farah evitó hablar sobre los gestos de Horacio Melgarejo

Fernando Farah también pidió que la atención se centre en lo que ocurre dentro del campo de juego, en una etapa decisiva de la Liga 1. El máximo acreedor de Alianza Lima cuestionó los episodios extradeportivos y remarcó que la rivalidad debe limitarse a los partidos.

“A eso me refería también: no debe haber ese tipo de cosas. Podemos equivocarnos nosotros, pueden equivocarse otros, pero tenemos que centrarnos en la cancha, en disfrutar los partidos y en que la rivalidad esté dentro de la cancha, no fuera. Es una tontería llegar a estos niveles de situación”, señaló.

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Además, valoró el rendimiento del plantel en el reciente triunfo ante Cienciano y reconoció el desempeño del rival. “Acababa de comentar que estoy muy orgulloso del equipo. Ha jugado de una manera muy intensa y se ha entregado hasta el final. También tengo que reconocer el gran partido de Cienciano: ha vendido muy cara su derrota”, sostuvo.

Farah evitó profundizar sobre la polémica protagonizada por Horacio Melgarejo y volvió a priorizar el aspecto deportivo. “Esto es deporte, hay que disfrutarlo. Hay ánimos caldeados y nos ponemos molestos por algunas situaciones, pero a la larga lo importante está dentro de la cancha. Estamos mirando afuera, estamos mirando cosas que no debemos mirar. Disfrutemos del fútbol. Este ha sido un partido hermoso, intenso, con mucha entrega de los jugadores. Estoy orgullosísimo del equipo y de todo lo que ha hecho hoy”, concluyó.

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El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Alianza Lima

En el plano deportivo, Alianza Lima prepara su próximo partido ante Los Chankas, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El encuentro se disputará el domingo 8 de noviembre, a las 13:00, en el estadio Los Chankas, ubicado en Andahuaylas, a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar.

El duelo podrá verse a través de L1 Max y Liga 1 Play. Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto en su página web.