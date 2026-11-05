¿Qué hizo Keiko Fujimori en sus primeros 100 días de gobierno? Las cifras de su gestión presidencial

Keiko Fujimori cumplió 100 días al frente de la Presidencia de la República este 5 de noviembre.

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Este 5 de noviembre, Keiko Fujimori cumple 100 días al frente de la Presidencia de la República, desde que asumió el cargo el pasado 28 de julio. Este periodo permite hacer un primer balance de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, las medidas puestas en marcha y los compromisos que todavía no se han concretado.

Durante estos primeros meses, la jefa de Estado ha tenido que afrontar problemas como la inseguridad ciudadana, la situación económica y los efectos del Fenómeno El Niño. En el Congreso, también ha tenido que desarrollar su agenda legislativa y afrontar el debate con las bancadas de oposición sobre las principales iniciativas de su administración.

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En este escenario, las primeras decisiones de la hija de Alberto Fujimori permiten identificar las prioridades que ha establecido su Gobierno y el ritmo con el que busca cumplir sus promesas. Las cifras de este periodo ofrecen una primera referencia sobre el funcionamiento de su administración y los resultados alcanzados desde el inicio de su mandato.

La gestión de Keiko Fujimori combinó medidas de seguridad, anuncios económicos y viajes a regiones durante sus primeros 100 días. (Foto Infobae Centroamérica/ Emerson Del Cid)

Siete decretos supremos y dos decretos de urgencia

Durante los primeros 100 días, el Ejecutivo publicó 7 decretos supremos, que abordaron asuntos relacionados con la política general del Gobierno, la seguridad, el empleo, el comercio y el deporte.

Entre las principales disposiciones figuran:

DS 127-2026-PCM (5 de septiembre): aprobó la Política General de Gobierno 2026-2031 .

DS 128-2026-PCM (5 de septiembre): declaró el estado de emergencia en establecimientos penitenciarios por 60 días.

DS 015-2026-TR (28 de septiembre): oficializó el incremento progresivo de la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.300, mediante dos tramos. Desde el 1 de octubre, el sueldo mínimo pasó a S/1.230 ; los S/70 restantes se aplicarán durante el primer semestre de 2027.

DS 148-2026-PCM (19 de octubre): prorrogó el estado de emergencia en los establecimientos penitenciarios del país.

DS 142-2026-PCM (25 de octubre): extendió por 60 días el estado de emergencia en Lima, a partir del 28 de octubre.

DS 012-2026-MINCETUR (27 de octubre): aprobó la puesta en ejecución del protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China

DS 019-2026-MINEDU (4 de noviembre): declaró de interés nacional la realización de los ISA World Surfing Games 2026.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, saluda a la prensa tras anunciar la creación de un equipo de élite contra la delincuencia, formado por agentes de policía y militares, en una base militar de Lima (Perú), el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía).

A estas disposiciones se suman dos decretos de urgencia. El primero, DU 008-2026, publicado el 18 de agosto, destinó recursos para financiar intervenciones ante los riesgos hidrológicos asociados al Fenómeno El Niño. El segundo, DU 007-2026, del 16 de septiembre, estableció un subsidio de S/4 por galón de diésel para el transporte urbano de pasajeros, a través de la ATU.

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Más de 20 viajes a regiones y tres destinos internacionales

Los viajes presidenciales fueron parte importante de la agenda de Keiko Fujimori durante sus primeros 100 días. La mandataria realizó más de 20 viajes a distintas regiones del país. Entre los viajes y destinos identificados figuran:

Viajes nacionales:

31 de julio: Junín. Visitó Chongos Bajo para supervisar acciones de recuperación tras un sismo. 1 de agosto: VRAEM. Llegó a la base militar La Esmeralda. 3 de agosto: Piura. Supervisó trabajos de descolmatación. 7 de agosto: Junín. Realizó una nueva visita a la región. 11 de agosto: Lambayeque y La Libertad. Participó en actividades vinculadas con la prevención ante el Fenómeno El Niño. 13 de agosto: Tumbes. Visitó la región como parte de su agenda presidencial. Agosto: Ayacucho y Arequipa. Ambas regiones aparecen en el recuento de visitas del primer mes de gestión, aunque no se precisaron las fechas de los desplazamientos. 28 de agosto: Tacna. Participó en actividades por la reincorporación de la región al Perú. 30 de agosto: Macusani, Puno. Clausuró la feria FECASAM 2026 y anunció proyectos vinculados con la producción de fibra de alpaca y mejoras viales. También entregó insumos agrícolas, títulos de propiedad y un tractor. 13 de septiembre: Paccaritambo, Cusco. Entregó equipos y 3.900 kilos de semillas, inauguró un sistema de riego y otorgó cheques a organizaciones de mujeres rurales. 4 de noviembre: Ancón y Huacho, Lima. Supervisó el penal Ancón I y participó en la transferencia de terrenos al Ministerio de Justicia para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios.

La inseguridad ciudadana, la situación económica y el Fenómeno El Niño concentraron parte de la agenda presidencial. REUTERS/Angela Ponce

Viajes internacionales:

21 al 25 de septiembre: Nueva York, Estados Unidos. Participó en actividades relacionadas con la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo reuniones bilaterales. 28 al 31 de octubre: El Salvador. Visitó San Salvador y Tecoluca, se reunió con el presidente Nayib Bukele y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo y el Hospital Rosales.

La presidenta realizó más de 20 desplazamientos dentro del país y dos viajes internacionales desde el inicio de su mandato.

Gabinete de 19 ministros y un cambio en 100 días

El primer Consejo de Ministros de Keiko Fujimori estuvo conformado por 19 titulares, quienes juraron el cargo el 28 de julio. Durante los primeros 100 días solo se produjo un cambio: el 18 de septiembre, Rafael Rey fue reemplazado por José Angello Tangherlini en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La composición del gabinete al 4 de noviembre quedó de la siguiente manera:

Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Fernando Galarreta Velarde. Relaciones Exteriores: Alfonso Carlos Espá y Garcés-Alvear. Defensa: Rafael Belaunde Llosa. Economía y Finanzas: Elmer Rafael Cuba Bustinza. Interior: César Augusto Astudillo Salcedo. Justicia y Derechos Humanos: Ernesto Julio Álvarez Miranda. Educación: José Antonio Chang Escobedo. Salud: Luis Williams Dyer Fernández. Desarrollo Agrario y Riego: Marco Antonio Vinelli Ruiz. Trabajo y Promoción del Empleo: Juan Sheput. Producción: Juan Carlos Requejo. Comercio Exterior y Turismo: Rogers Valencia. Energía y Minas: Guillermo Shinno. Transportes y Comunicaciones: José Angello Tangherlini Casal. Vivienda, Construcción y Saneamiento: Mauricio Arnillas. Mujer y Poblaciones Vulnerables: María Seminario. Ambiente: Vladimiro Huaroc. Cultura: Alberto Beingolea. Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Canales.

Keiko Fujimori encabeza la fotografía oficial junto a los integrantes de su Consejo de Ministros frente a banderas peruanas. (Presidencia de la República)

De esta manera, 18 ministros continuaron en sus cargos desde el inicio de la gestión, mientras que el titular de Transportes fue el único reemplazado. La estructura ministerial se mantuvo sin otros cambios durante el periodo evaluado.

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Proyectos de ley enviados al Congreso: iniciativas sin cifras consolidadas

En el ámbito legislativo, el Ejecutivo presentó distintas iniciativas relacionadas con la economía, el sector agrario, la minería artesanal y la seguridad ciudadana. Entre las principales propuestas identificadas figuran:

Crédito suplementario por S/8.228 millones : iniciativa destinada a financiar programas sociales y proyectos de inversión pública pendientes.

Conversión de deudas agrícolas: propuesta orientada a facilitar que pequeños agricultores afectados por el Fenómeno El Niño puedan convertir sus obligaciones en inversión productiva.

Ley MAPE : iniciativa relacionada con la formalización y el apoyo a los pequeños productores mineros y mineros artesanales.

Medidas de seguridad ciudadana : propuestas anunciadas para reforzar la lucha contra la criminalidad organizada, que incluyen cambios vinculados con el sistema penal y centros de reclusión especiales.

Iniciativas en salud, educación y trabajo: propuestas sectoriales mencionadas durante el periodo, aunque no se identificaron detalles completos de todas ellas.

Keiko Fujimori interviene con un micrófono junto a funcionarios durante un informe sobre el fenómeno de El Niño en una sala institucional. (Presidencia de la República)

Principales anuncios y compromisos de la gestión

Además de la producción normativa y la actividad legislativa, la agenda presidencial incluyó decenas de actividades oficiales, entre inauguraciones, reuniones con autoridades, entregas de equipos y desplazamientos por el territorio nacional.

En Puno, Fujimori anunció proyectos de conectividad, entre ellos mejoras en la carretera Macusani-Nuñoa y una nueva universidad local. Durante su visita a Cusco, la agenda se concentró en el apoyo al sector agropecuario: se entregaron equipos, semillas y recursos para organizaciones rurales. En esta región se reportó una intervención en 13 provincias con una inversión de S/25,9 millones.

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El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

En Lima, la seguridad penitenciaria ocupó parte de la agenda presidencial. El 4 de noviembre, la mandataria supervisó el penal Ancón I y participó en la transferencia de terrenos para la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho, con una extensión de 2.600 hectáreas.

Entre los principales anuncios y medidas concretadas también figura el incremento de la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.300, así como el subsidio al diésel para el transporte urbano. En paralelo, el Gobierno planteó compromisos relacionados con el reforzamiento policial, el endurecimiento de penas y la mejora de servicios de educación y salud en zonas rurales, aunque no todos contaban con avances públicos cuantificables al cierre de los primeros 100 días.

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Keiko Fujimori asiste junto a autoridades del sector de justicia a un acto oficial frente al establecimiento penitenciario Ancón I.

Keiko Fujimori: las cifras de sus primeros 100 días

El balance de este primer periodo permite identificar los principales indicadores de la gestión presidencial:

7 decretos supremos publicados.

2 decretos de urgencia emitidos.

0 decretos legislativos publicados.

Alrededor de 14 resoluciones supremas relevantes.

Más de 20 viajes a regiones del país.

Viajes internacionales identificados: Estados Unidos y El Salvador.

19 ministros en el gabinete inicial.

1 cambio ministerial, en Transportes y Comunicaciones.

18 ministros que permanecieron desde el inicio de la gestión.

S/1.300 como nuevo monto de la Remuneración Mínima Vital.

S/25,9 millones destinados a intervenciones agrícolas en 13 provincias de Cusco.

242 títulos de propiedad rural entregados durante la visita a Macusani, Puno.

2.600 hectáreas transferidas para la construcción de dos nuevos penales en Huacho.