Ministerio de Trabajo dispone hasta dos horas de tolerancia laboral por lluvias este jueves 5 de noviembre

Los empleadores deberán implementar medidas flexibles para atender los retrasos ocasionados por las dificultades de desplazamiento - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.

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Las dificultades para movilizarse por las recientes precipitaciones registradas en Lima llevaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a establecer una medida excepcional para quienes afronten inconvenientes durante su recorrido. La disposición contempla hasta dos horas de tolerancia en el ingreso correspondiente a este jueves 5 de noviembre para quienes se dirijan desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

El beneficio alcanza tanto a trabajadores del sector público como del ámbito privado. Según el comunicado difundido por la entidad, los empleadores deberán contemplar el tiempo adicional cuando existan demoras vinculadas con las condiciones de desplazamiento. La decisión responde a los efectos del fenómeno El Niño y a las lluvias que vienen afectando distintos sectores de la capital.

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¿Qué establece el Ministerio de Trabajo?

La disposición señala que las personas con inconvenientes para llegar oportunamente a sus centros de labores podrán contar con un margen de hasta dos horas respecto de su horario habitual. Esta disposición tendrá vigencia durante la jornada del jueves y comprende a quienes tengan como punto de partida o destino alguno de los cuatro distritos mencionados por la autoridad laboral.

El anuncio también precisa que las compañías y entidades estatales deberán adoptar medidas flexibles frente a las demoras ocasionadas por las dificultades existentes en las vías. El objetivo es permitir una respuesta acorde con las circunstancias que atraviesan los ciudadanos durante sus trayectos, sin trasladarles consecuencias derivadas de una situación extraordinaria.

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Los trabajadores afectados por estos inconvenientes no podrán recibir sanciones disciplinarias debido a los retrasos generados por las condiciones de traslado - Créditos: MTPE.

Retrasos no podrán ser considerados faltas injustificadas

Uno de los principales alcances de la medida está relacionado con las consecuencias de una eventual llegada posterior a la hora prevista. El MTPE indicó que el retraso producido por esta circunstancia no deberá calificarse como falta o tardanza injustificada, por lo que tampoco podrá convertirse en motivo para imponer sanciones disciplinarias.

La disposición busca proteger a quienes enfrenten obstáculos ajenos a su voluntad durante el recorrido hacia sus puestos. De acuerdo con el pronunciamiento oficial, los empleadores deben considerar que las condiciones generadas por las lluvias pueden alterar los tiempos habituales de traslado y dificultar el cumplimiento exacto de los horarios establecidos.

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MTPE exhorta a actuar con responsabilidad

El Ministerio de Trabajo invocó a los empleadores públicos y privados a actuar con responsabilidad ante el escenario registrado en Lima. La entidad pidió tomar en cuenta las consecuencias que una situación de fuerza mayor puede ocasionar en el desplazamiento de los trabajadores y en el desarrollo normal de sus actividades.

El llamado comprende a las organizaciones que cuenten con personal proveniente de las zonas señaladas o que deba atravesarlas para llegar a sus respectivos establecimientos. De esta manera, las autoridades buscan que las condiciones excepcionales sean consideradas al momento de evaluar eventuales demoras durante la jornada.

El retraso generado por las dificultades de desplazamiento tampoco podrá convertirse en motivo para imponer sanciones disciplinarias - Créditos: Andina.

Declaran emergencia por 60 días

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en diversos distritos de 25 departamentos y de la Provincia Constitucional del Callao, debido al peligro inminente de intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 149-2026-PCM, publicado el 3 de noviembre en el diario El Peruano.

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La norma establece acciones inmediatas para reducir el muy alto riesgo, además de labores de respuesta y rehabilitación. La decisión comprende zonas de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. La declaratoria corresponde a una emergencia de nivel 4 y contempla la participación de diez ministerios, gobiernos regionales y municipalidades, bajo coordinación y seguimiento del Indeci.