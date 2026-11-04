Diego Rebagliati explotó contra Horacio Melgarejo y lo calificó de “irrespetuoso”: “Estoy harto, respeten al fútbol peruano caraj...”

El comentarista deportivo cuestionó al técnico argentino de Cienciano tras su polémicos actos ante la fanaticada 'blanquiazul' en Matute. (Video: Fútbol Satélite)

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El técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, fue expulsado y quedó en el centro de las críticas tras el partido ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. El entrenador argentino realizó gestos provocativos hacia los hinchas ‘blanquiazules’ y se expone a un fuerte castigo por lo ocurrido.

Bajo esa premisa, Diego Rebagliati cuestionó con dureza al DT del ‘papá’ y sostuvo que su conducta excedió el cruce deportivo. “Melgarejo está dirigiendo a Cienciano y está haciendo actitudes pro-Universitario provocando a la gente de Alianza, metiendo a la ‘U’ en un tema que no tenía nada que ver”, expresó en el programa Fútbol Satélite.

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El comentarista consideró que la reacción de los Navarro ante el entrenador era comprensible. Aclaró que no avala actos de violencia, aunque remarcó que una provocación de esa magnitud puede generar una respuesta inmediata contra un DT, de quien se refirió como “no le ha ganado a nadie y no lo conoce nadie en Argentina”.

El firme comunicado de Cienciano tras polémica de Horacio Melgarejo contra Alianza Lima.

Diego Rebagliati pidió respeto por el fútbol peruano

Diego Rebagliati afirmó que el episodio no afectó solamente a Alianza Lima, sino también representó una falta de respeto hacia la Liga 1. “Ayer le faltaron el respeto a Alianza y al fútbol peruano. No es chauvinismo, pero ya estoy harto de que vengan técnicos argentinos a hacer sus primeros pasos acá”, manifestó. En esa línea, mencionó los casos de Miguel Rondelli y Richard Pellejero entre los entrenadores que, a su juicio, tuvieron actitudes similares.

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El comentarista explicó que conoce y valora a varios técnicos argentinos que recibieron oportunidades en el país. Pese a ello, reclamó que quienes trabajen en la liga peruana mantengan una relación de respeto con los clubes, los dirigentes y la competición. “Acá se les está dando trabajo y una oportunidad que no tendrían en ningún otro lado. Y lo único que hacen es tirarle mier... al campeonato y tirarle mier... al fútbol peruano. ¡Respeten al fútbol peruano, caraj...!”, lanzó.

Rebagliati también comparó la situación con la posibilidad de que un DT peruano se comportara de esa manera en Argentina o Uruguay, algo que no se toleraría y de inmediato lo expulsarían del país.

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El técnico de Cienciano pidió disculpas a Alianza Lima, pero no se controló y encaró a hombre de prensa. Créditos: L1 Radio.

Eso no fue todo, ya que el analista puso el foco en los gestos de Horacio Melgarejo vinculados con Universitario, pese a que actualmente conduce a Cienciano. “Cienciano tiene más de 100 años de historia. ¿Quién caraj... es Melgarejo en la ‘U’? ¿Qué ha hecho por la ‘U’ más que ser asistente e ir cuatro veces a Campo Mar?”, expresó con enojo.

Diego Rebagliati sostuvo que su postura no respondía a nerviosismo, sino a indignación por lo sucedido. “No estoy nervioso, estoy con cólera. Me da rabia que no respeten el fútbol peruano”, dijo. También rechazó la posibilidad de que una disculpa posterior alcanzara para reparar el conflicto: “Vete a la mier... con tus disculpas”.

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El comentarista advirtió, además, que la actitud del entrenador pudo tener consecuencias para los propios futbolistas de Cienciano. “Ayer de verdad jugó con fuego. Fue muy bravo lo que hizo con sus propios jugadores, los puso en riesgo”, mencionó.

Según Rebagliati, el plantel de Cienciano quedó expuesto a una posible reacción fuera del estadio Alejandro Villanueva. “Ese bus lo han podido reventar a pedradas afuera de Matute. Los jugadores ya no lo soportan”, declaró.

Diego Rebagliati explotó contra Horacio Melgarejo y lo calificó de “irrespetuoso”.

Diego Rebagliati y el mensaje a Cristian Ruggeri sobre Horacio Melgarejo

Por otro lado, Diego Rebagliati se refirió a Cristian Ruggeri, integrante del comando técnico de Cienciano. Rebagliati dijo que se solidarizaba con él por la incomodidad que, según su relato, mostró durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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“Me solidarizo con Ruggeri. La cara de vergüenza que tenía..., se le caía la cara de vergüenza en la conferencia de prensa”, señaló. El comentarista consideró que el asistente debería tomar distancia de Horacio Melgarejo.

Rebagliati le dirigió un mensaje directo y recordó que Ruggeri tiene un futuro profesional por delante. “Ruggeri, si se respeta, no debería trabajar un día más con ese impresentable. Tienes una carrera por delante, tienes un apellido importante, tienes un millón de contactos”, sentenció.