Aída Martínez cuenta cómo reaccionó Mario Hart cuando rechazó intimar con él: “Se enojó un ratito”

Mario Hart descartó una reconciliación inmediata con Korina Rivadeneira y afirmó que pensar en una segunda oportunidad como pareja resulta complicado en este momento. 'Amor y Fuego'.

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La modelo Aída Martínez sorprendió al recordar un episodio de su juventud que involucra a Mario Hart. Durante su participación en un podcast conocido, la exchica reality habló sobre el acercamiento que tuvo con el expiloto de automovilismo cuando ambos se encontraban solteros y contó un detalle que llamó la atención: aunque llegaron a besarse y terminaron en el departamento de él, rechazó continuar con el encuentro porque estaba demasiado cansada después de una noche de fiesta.

La revelación surgió cuando le preguntaron directamente si había tenido algún tipo de vínculo con el también empresario. Lejos de esquivar la consulta, Martínez confirmó que existió un acercamiento entre ambos y recordó que aquella noche compartieron una celebración que se extendió durante varias horas. Sin embargo, lo que pudo convertirse en una experiencia íntima terminó de una manera inesperada, pues la modelo tenía otros planes: descansar.

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Aída Martínez y Mario Hart aparecen en una composición sobre las declaraciones de la modelo acerca de un encuentro pasado entre ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató, después de la salida ambos llegaron al departamento de Hart, donde se produjo un beso. Aunque reconoció que el piloto tenía otras intenciones, ella decidió no seguir adelante. La invitada recordó que en ese momento era bastante joven, pues tendría entre 20 y 22 años, y que el cansancio terminó pesando más que cualquier otra circunstancia.

“Bueno, Hart también se contó. En un momento hubo su besito, su biciclin ahí y nada más. Además estaba cansada ese día. Yo le dije que iba a descansar. Una juerga nos habíamos metido ese día. Tenía que, 20 años, 22 años...”, relató durante la conversación.

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Aida Martínez recibió amenazas de casa de apuestas online. (Foto: Captura de IG)

Aída Martínez cuenta cómo reaccionó Mario Hart cuando rechazó intimar con él

La modelo profundizó en lo sucedido cuando le preguntaron si Mario Hart también quería que el encuentro fuera más allá de los besos. Su respuesta fue afirmativa y explicó que tuvo que expresarle directamente que no estaba dispuesta a continuar porque necesitaba dormir.

Martínez recordó que el piloto mostró cierto fastidio ante su negativa, aunque finalmente aceptó su decisión. La situación no terminó en una discusión mayor ni en un episodio incómodo que impidiera que ella descansara. Por el contrario, según contó, él incluso se encargó de prepararle un espacio para que pudiera dormir aquella noche.

“Sí, una juerga. Él sí quería le dije no, sabes qué estoy cansada, déjame dormir. Se enojó un ratito, pero sí me dejó dormir, me hizo ahí la camita y ya al día siguiente me desperté y creo que él ya se había ido a trabajar y yo me quité también...”, recordó para ‘Café con la Chevez’.

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La modelo confirmó que estuvo en el departamento de Mario Hart

Otro de los detalles que se abordaron durante la entrevista fue el lugar donde ocurrió el episodio. Ante la consulta directa sobre si todo había sucedido en el departamento de Mario Hart, Aída Martínez confirmó que efectivamente estuvieron en la vivienda del expiloto.

La precisión permitió completar algunos aspectos de una historia que hasta ese momento había contado de manera breve. No se trató únicamente de un beso durante una salida pública, sino de un encuentro que continuó en un espacio privado, donde ambos permanecieron después de la celebración.

La entrevistada también fue consultada sobre la situación sentimental del piloto en aquella época. Este detalle resultaba importante porque Hart mantuvo relaciones mediáticas con figuras conocidas de la televisión peruana, entre ellas Alejandra Baigorria y Claudia, por lo que surgió la interrogante sobre si el acercamiento había ocurrido mientras él tenía pareja.

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Martínez fue tajante al responder que no. Según recordó, el exintegrante de Combate se encontraba soltero cuando compartieron aquel momento. “Estaba soltero, sí”, respondió al ser consultada sobre el estado sentimental del piloto durante el episodio.

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Aída Martínez ubica su encuentro con Mario Hart entre sus romances con Alejandra Baigorria y Claudia

La conversación también abordó las relaciones sentimentales que Mario Hart tuvo durante aquellos años. Al intentar ubicar temporalmente el episodio, Aída Martínez recordó que habría ocurrido después de que el piloto terminara su romance con Alejandra Baigorria y antes de que comenzara su relación con Claudia.

La modelo no presentó una fecha exacta, pero situó el encuentro en ese periodo de transición sentimental. De acuerdo con su percepción, Hart atravesaba una etapa en la que era relacionado públicamente con distintas mujeres, aunque no necesariamente mantenía una relación formal con alguna de ellas.

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“Creo que fue cuando él terminó con Alejandra y después de eso se metió con Claudia. Justo en ese interín, porque él hacía sus cosas, lo habían visto en público con diferentes chicas...”, comentó durante su participación en Café con la Chevez.

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