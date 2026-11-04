Perú

“Ya no conectábamos”: Juan Carlos Orderique reveló el momento en que supo que debía irse de América Televisión

El conductor y periodista deportivo reveló en el programa 'Sin más que decir' los motivos que lo llevaron a alejarse del canal donde construyó su carrera televisiva. También habló del cambio de formato que marcó el quiebre

Durante una entrevista en el programa 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello, el presentador Juan Carlos Orderique expuso los motivos de su alejamiento de América Televisión. Orderique explicó que la decisión se debió a discrepancias con los cambios de formato aplicados a su programa dominical, así como a las modificaciones reiteradas de horario en la parrilla televisiva, descartando problemas de carácter personal con integrantes de la producción. Video: Q / Sin más que decir
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Juan Carlos Orderique reveló los detalles de su salida de América Televisión, luego de permanecer varios años como rostro del canal. El conductor conversó sobre el tema en el programa ‘Sin más que decir’, donde la animadora María Pía Copello lo interrogó directamente sobre las razones que lo llevaron a poner fin a su etapa en la señal.

La salida de Orderique se produjo hace algunas semanas, según precisó el propio conductor durante la entrevista. El episodio generó sorpresa entre sus seguidores y compañeros del canal, dado que el comunicador había construido su carrera televisiva en esa casa televisora desde que ingresó como reportero de fútbol.

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El cambio de formato que marcó el quiebre con el canal

El origen del conflicto se remonta a la transformación de su programa dominical, que pasó de un formato centrado en la interacción con el público en la calle a un esquema de estudio con comentarios de farándula y coyuntura. El espacio, que originalmente se llamaba ‘La Previa’, fue reformulado bajo el nombre ‘Sí va a salir: El show’, una versión que solo duró cuatro emisiones, es decir, un mes exacto en el aire.

“La verdad que ha sido una decisión muy complicada, muy difícil. Se estaban presentando cosas que ya no coincidíamos en las ideas. Ya no sentía esa conexión con las ideas que tiene el personaje, la gente, el hincha. Y se cambió un formato totalmente distinto al que es la esencia del personaje”, explicó Orderique durante la conversación con Copello.

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Un hombre con camisa azul, gafas oscuras y auriculares habla ante un micrófono en un estudio, junto a un recuadro de tres personas
El conductor Juan Carlos Orderique expone en 'Sin más que decir' los motivos de su desvinculación de América Televisión y los cambios que afectaron a su espacio dominical.

El conductor detalló que el nuevo esquema lo obligaba a comentar temas ajenos a su especialidad, como moda y análisis coyuntural, en un set junto a otros dos conductores, Rafael Cardoso y Rocío Miranda. Según contó, esa dinámica se alejaba de su trayectoria como periodista deportivo, formada durante años en el área de fútbol de América Deportes.

“Era un formato en que sentía que no encajaba, que no era mi esencia, que no me sentía muy cómodo, la verdad. Yo creo que la mayoría de gente que me conoce sabe que lo mío es tener contacto con la gente. Un programa concurso, un programa de juegos, dinámicas, no mucho tirado al magazine”, sostuvo.

El formato original, antes de la reformulación, ocupaba el horario de las 6:50 de la noche de los domingos y mantenía un desempeño sólido en sintonía. Según los datos que el propio conductor citó durante la entrevista, el programa se ubicaba de manera constante entre el segundo y el tercer lugar de su franja horaria, con cifras de entre 7,9 y 9 puntos de índice, y nunca descendía del quinto puesto en los peores escenarios.

Los cambios de horario que afectaron la consolidación del programa

Orderique explicó que, además del cambio de formato, el programa atravesó múltiples movimientos de horario durante su permanencia en el canal, una situación que, a su juicio, impidió consolidar una audiencia fija.

El conductor Juan Carlos Orderique se presentó como invitado en el programa 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello. Durante la entrevista en el estudio, Orderique detalló los factores que motivaron su desvinculación de América Televisión, señalando las modificaciones en el formato de su producción dominical y los sucesivos cambios de horario dentro de la programación del canal. Video: Q / Sin más que decir

“Yo aparecía a las diez de la noche, luego estaba a las siete y media, luego estaba a las seis y cincuenta, luego a las once de la noche”, relató el conductor, quien remarcó la importancia de mantener un horario estable para fidelizar al público.

El golpe más duro llegó cuando el programa fue reubicado en el horario dominical de las cinco de la tarde, un cambio que coincidió con la caída del índice de audiencia hasta el puesto 30 del ranking general. “Ya estuvimos en el puesto 27, 28 y 30, cosa que a mí me golpeó un poquito, porque sí se habla, y es cierto, yo sé y conozco que se puede definir el horario de la empresa como estrategia, pero tantos cambios...”, expresó Orderique.

El conductor señaló que, pese a conversar con directivos del canal para plantear su malestar por los cambios de horario y de formato, la respuesta institucional apuntó a que buscaban que su carrera creciera dentro de un set de televisión. “Me dijeron que es la nueva idea que tenía el canal para mí y que lo que querían era que yo crezca en un set y todo lo demás”, indicó, al tiempo que defendió el valor de su formato original realizado en la calle.

Orderique descarta conflictos personales y agradece al canal

El conductor negó de manera categórica que su salida estuviera relacionada con desacuerdos personales con algún miembro de la producción, en respuesta a versiones que vinculaban su decisión con fricciones con el productor a cargo del programa.

El comunicado de Juan Carlos Orderique.
El comunicado de Juan Carlos Orderique.

“No, no tiene absolutamente nada que ver con eso”, aclaró Orderique, quien remarcó el buen trato que mantuvo con sus excompañeros de conducción durante la etapa final del espacio.

A pesar de la ruptura, el conductor evitó cualquier reproche directo hacia América Televisión y reconoció el respaldo que recibió del canal a lo largo de su trayectoria, que incluyó programas como ‘Puedes con cien’ y ‘Edición limitada’, este último junto a conductoras como Rebeca Escribens, Karina Borrero y Silvia Cornejo.

“No tengo nada, nada absolutamente que reprocharle a América, solamente que ya no coincidíamos y creo que en este momento ya no conectábamos y era mejor decir muchísimas gracias por todo”, afirmó el comunicador.

Orderique señaló además que, tras conversar con directivos del canal sobre su malestar, estos le propusieron ajustes al formato, entre ellos incorporar salidas a la calle y coberturas previas a conciertos, en un intento por retenerlo dentro de la programación. Sin embargo, el conductor decidió poner fin a su etapa en América Televisión.

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