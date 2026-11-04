Adrián Ugarriza marca por primera vez con el Hapoel Beer Sheva en una brillante puesta en escena y lo conduce a la cima de la Ligat Ha’ Al

Adrián Ugarriza ha anotado su primer gol con Hapoel Beer Sheva. - Crédito: Difusión

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Adrián Ugarriza, con una paciencia admirable, ha logrado deshacerse de esa nube negra que posaba encima suyo. La mala racha que arrastraba durante nueve partidos en la Ligat Ha’ Al se ha difuminado después de que anotara su primera anotación con el vigente campeón Hapoel Beer Sheva.

Aconteció en la resonante goleada 5-2 contra el Maccabi Petah Tikvah, duro test de inicio a fin. El seleccionado peruano apareció en el último minuto para echar cierre al segundo triunfo abultado de los suyos de manera consecutiva y despojarse de esas malas energías que lo han acompañado por semanas.

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Adrián Ugarriza, abroquelado por sus compañeros tras anotar con Hapoel Beer Sheva. - Crédito: Difusión

Entrando a la recta final de un lance resuelto, Ugarriza se elevó por los cielos para conectar de cabeza un centro lanzado por derecha y logró dejar su huella en portería contraria, lo que ocasionó que saliera disparado a un lado del campo para festejar de una manera enloquecida; no es para menos.

El delantero de la selección peruana también merece un capítulo aparte en lo que corresponde a la elaboración prolija de acciones en ataque. Con mucha astucia puso un balón que devino en una celebración del Hapoel Beer Sheva y ocasionó un penal convertido en gol que supuso el empate parcial.

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El delantero peruano marcó su primera diana con el monarca de Israel; sucedió en el triunfo 5-2 contra Maccabi Petah Tikvah. | VIDEO: כדורגל

La concatenación de goleadas, aunado al despertar anotador de Adrián Ugarriza, le permite al elenco ‘beersheba’ llegar con la moral elevada para afrontar la revancha de su serie en la UEFA Europa League.

De momento, el Hapoel Beer Sheva ha sido incapaz de sumar de a tres en su participación. Solo posee una unidad conseguida en una igualada a cero contra Dinamo Zagreb. En adelante tropezó a manos del AZ Alkmaar y Union Saint-Gilloise.

Adrián Ugarriza saludando a la afición en su presentación como nuevo jugador del Hapoel Beer Sheva. - Crédito: Difusión