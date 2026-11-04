El provocador gesto de Horacio Melgarejo en Alianza Lima vs Cienciano: así abandonó Matute tras ser expulsado

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

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Horacio Melgarejo protagonizó uno de los episodios más tensos del Alianza Lima vs Cienciano, disputado la noche de este martes 3 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El entrenador del conjunto cusqueño fue expulsado en los minutos finales y, lejos de abandonar el campo en silencio, respondió a los abucheos de la hinchada blanquiazul con gestos provocadores que encendieron aún más los ánimos en Matute.

El técnico argentino terminó convirtiéndose en protagonista de una escena que trascendió lo futbolístico. Su reacción hacia las tribunas, el gesto de la ‘U’ que realizó con las manos mientras se retiraba y el posterior cruce con integrantes de la directiva ‘íntima’ marcaron un cierre caliente en La Victoria.

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¿Por qué expulsaron a Horacio Melgarejo en Matute?

Todo comenzó durante los descuentos, cuando Cienciano buscaba desesperadamente el empate y la tensión se encontraba al máximo. En una acción de lateral favorable al conjunto imperial, Melgarejo discutió con el árbitro Sebastián Lozano para reclamar una amonestación contra Kevin Quevedo, a quien acusaba de retrasar la reanudación del juego.

La situación provocó los abucheos de los hinchas de Alianza Lima, que no tardaron en hacer sentir su molestia desde las tribunas. El estratega reaccionó con un gesto provocador hacia el público y el juez principal, que advirtió su comportamiento, no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

El provocador gesto de Horacio Melgarejo tras ser expulsado en Matute. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Lejos de aceptar la decisión, el entrenador intercambió algunas palabras con el colegiado antes de emprender su camino hacia los vestuarios. Sin embargo, su salida estuvo lejos de pasar desapercibida: mientras abandonaba el terreno de juego, formó con las manos la letra ‘U’, en clara referencia a Universitario de Deportes, gesto que desató una nueva ola de abucheos en Matute.

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Melgarejo continuó haciendo señas hacia las tribunas y se retiró con una sonrisa irónica, alimentando el malestar de los aficionados blanquiazules. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados del cierre del compromiso.

Directivos de Alianza Lima también reaccionaron

La provocación del técnico de Cienciano no solo generó la respuesta de los hinchas. También despertó la molestia de integrantes de la directiva de Alianza Lima, quienes reaccionaron ante los gestos realizados por el entrenador en su salida del campo.

Franco Navarro, director deportivo del club, y su hijo, quien se desempeña como gerente deportivo, se dirigieron hacia Melgarejo con la intención de increparlo por su comportamiento. No obstante, el personal de seguridad intervino y evitó que ambos pudieran acercarse lo suficiente al estratega argentino.

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Pese al ambiente de tensión que se vivió durante esos instantes, el episodio no pasó a mayores dentro del terreno de juego. Así, el triunfo blanquiazul por 1-0, conseguido gracias al gol de Eryc Castillo a los 72 minutos, quedó acompañado por una escena polémica que tuvo a Melgarejo como principal protagonista.

Directiva de Alianza Lima reaccionó a los polémicos gestos de Horacio Melgarejo en Matute. Crédito: Paloma del Solar / A Presión

Alianza Lima se impuso por la mínima ante Cienciano

Alianza Lima consiguió una importante victoria por 1-0 frente a Cienciano en Matute, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Pablo Guede encontraron la ventaja a los 72 minutos, cuando Eryc Castillo aprovechó un rebote dejado por el arquero rival tras un remate de Kevin Quevedo y definió para desatar la celebración blanquiazul.

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Con este resultado, los ‘íntimos’ sumaron tres puntos importantes y se afianzaron en el primer lugar de la tabla acumulada, consolidando su posición en la clasificación general. Aunque tuvieron ocasiones para ampliar la diferencia, no lograron concretarlas y terminaron defendiendo la ventaja hasta el pitazo final. El cuadro cusqueño, por su parte, buscó el empate en los últimos minutos, pero no encontró el camino para rescatar un punto en su visita a La Victoria.