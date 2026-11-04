Perú Deportes

Emily Zinger recuerda su difícil experiencia en España antes de volver al Perú: “Lo intentaba, pero no era suficiente”

La voleibolista norteamericana reveló que tuvo pocas oportunidades en el Tenerife Libby’s La Laguna y explicó cómo afrontó ese complicado momento

Tras destacar con Regatas en el campeonato peruano, la atacante llegó a España con grandes expectativas, pero no consiguió el protagonismo que esperaba. (Video: A Presión)
Guardar

Emily Zinger atraviesa una nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín, tras regresar al país luego de una breve experiencia en España. La opuesta estadounidense volvió al torneo nacional, donde había destacado con Regatas, aunque su aventura en Europa estuvo lejos de ser la que esperaba.

En una entrevista con el podcast ‘Ataque Cruzado’, la atacante de la USMP recordó los momentos complicados que vivió en la Liga Iberdrola y explicó por qué no logró sentirse cómoda en su equipo. Zinger llegó al Tenerife Libby’s La Laguna para disputar la temporada 2025/26, después de convertirse en una de las principales figuras ofensivas del vóley peruano.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no consiguió consolidarse en la rotación del conjunto tinerfeño y tuvo menos protagonismo del que había alcanzado en Perú. Desde las primeras jornadas contó con escasas oportunidades, una situación que, según relató, también estuvo relacionada con las preferencias del comando técnico. Al recordar aquella etapa, Zinger admitió que le costó mucho encontrar su lugar en el equipo.

“Yo aprendí mucho allá, porque teníamos diferentes entrenadores. Estaba Facundo, Guillermo y un hombre de Portugal (Ricardo Lemos). A él no le gustaba. Yo intentaba, pero no era suficiente para él y yo tenía que respetarlo, pero pienso que yo respeto demasiado. Tenía que pelear un poco más y preguntarle por qué. Pero así es la vida”, contó.

PUBLICIDAD

Emily Zinger experimentó una temporada difícil en España antes de fichar por San Martín.
Emily Zinger experimentó una temporada difícil en España antes de fichar por San Martín. Crédito: Prensa USMP

Emily Zinger explicó por qué no tuvo continuidad en España

La opuesta también reconoció que pudo haber conversado más con el entrenador para entender su situación y buscar mayores oportunidades. Sin embargo, aseguró que la decisión del técnico respondía a sus preferencias y que, pese a esforzarse diariamente, no consiguió cambiar el panorama.

“Hablé poco con él, debía haberlo hecho más. Fue personal, el gusto de él, y no estaba cómoda con eso. Yo peleé todos los días, pero así es la vida. Así es el deporte”, agregó.

Emily Zinger incluso explicó que el entrenador prefería utilizar una formación con tres puntas antes que darle espacio como opuesta, posición en la que se había desempeñado durante su etapa en el vóley peruano. Ante ese escenario, entendió que debía aceptar la decisión y buscar otro camino. “Como así es su gusto, me voy”, expresó al recordar lo ocurrido.

Emily Zinger es una de las grandes figuras de San Martín en la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley.
Emily Zinger es una de las grandes figuras de San Martín en la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa USMP

Pese a las dificultades, la atacante estadounidense aseguró que intentó cambiar su mentalidad para adaptarse a las necesidades del equipo y aprovechar la experiencia. Según explicó, llegó a España con una idea sobre el papel que iba a cumplir, pero terminó asumiendo otras responsabilidades.

Hay roles en equipo, yo llegué con una idea y después mi rol cambió, porque muchas deportistas tenían este rol. Entonces, tú tienes que tomar esta mentalidad, este es mi rol y cómo puedo mejorar el equipo, mejorar mi carrera, mejorar mi situación y tomar lo bueno. Entonces, yo cambio mi mentalidad en un momento, y pensar en ¿cómo puedo buscar cosas buenas?”, reflexionó.

Finalmente, su etapa en el Tenerife Libby’s La Laguna terminó al cierre de la temporada 2025/26. Ahora, Zinger volvió al Perú para defender la camiseta de la Universidad San Martín, con el objetivo de recuperar el protagonismo que alcanzó anteriormente en la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima.

Temas Relacionados

Emily ZingerSan Martín VóleyLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda deportiva reúne el duelo de Universitario ante Sport Boys, así como cruces en la Champions League, Europa League y otros campeonatos alrededor del mundo

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pablo Guede confrontó en vivo a Pedro García por crítica sobre su reacción contra Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa de Horacio Melgarejo”

El DT de Alianza Lima no dudó en responderle al periodista deportivo por sus comentarios en contra de su accionar ante el ‘Pirata’

Pablo Guede confrontó en vivo a Pedro García por crítica sobre su reacción contra Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa de Horacio Melgarejo”

Ignacio Buse vs Nuno Borges: día y canal TV del duelo por octavos de final del Masters 1000 de París 2026

El ‘Colorado’ eliminó a Daniil Medvédev, top 5 del mundo, y buscará su pase a los cuartos de final del Rolex Paris Masters ante un rival al que ya enfrentó en la Copa Davis

Ignacio Buse vs Nuno Borges: día y canal TV del duelo por octavos de final del Masters 1000 de París 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso monto tras vencer a Daniil Medvédev y clasificar a tercera ronda del Masters 1000 de París 2026

‘Nachito’ eliminó al tenista ruso, top 5 del mundo, y enfrentará a Nuno Borges en la próxima instancia del Rolex Paris Masters

Ignacio Buse ganó cuantioso monto tras vencer a Daniil Medvédev y clasificar a tercera ronda del Masters 1000 de París 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alberto Beingolea no acepta cargos y se declara inocente ante el PJ: Fiscalía pide 8 años de prisión

Alberto Beingolea no acepta cargos y se declara inocente ante el PJ: Fiscalía pide 8 años de prisión

Keiko Fujimori entregó 2.600 hectáreas para construir dos nuevos penales en Huacho

Ica: JEE evita reelección encubierta de alcalde y proclama como nueva autoridad a la segunda regidora

Alberto Beingolea y el lapsus en el inicio de su juicio: “Soy ministro de Justicia”

PJ suspende nuevamente a Raúl Noblecilla como abogado y lo expulsa del juicio contra Walter Ayala

ENTRETENIMIENTO

María Pía y Karina Rivera se reencuentran después de 26 años: se emocionaron hasta las lágrimas y bailaron Cazamiento en el zoológico

María Pía y Karina Rivera se reencuentran después de 26 años: se emocionaron hasta las lágrimas y bailaron Cazamiento en el zoológico

Hija de Laura Bozzo habría pedido 5 mil dólares para brindar información sobre la salud de la conductora, asegura prensa mexicana

Donnie Yaipén, Susana Baca, Tania Libertad y Lita Pezo, los artistas que le cantarán al papa León XIV en su regreso al Perú

Tony Rosado mostró su nuevo rostro a los 68 años tras someterse a retoques estéticos: “Cada día más hermoso”

Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja, contó por qué no se unió a Corazón Serrano: “Es demasiado sacrificio”

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Pablo Guede confrontó en vivo a Pedro García por crítica sobre su reacción contra Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa de Horacio Melgarejo”

Ignacio Buse vs Nuno Borges: día y canal TV del duelo por octavos de final del Masters 1000 de París 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Ignacio Buse ganó cuantioso monto tras vencer a Daniil Medvédev y clasificar a tercera ronda del Masters 1000 de París 2026