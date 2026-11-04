Emily Zinger recuerda su difícil experiencia en España antes de volver al Perú: “Lo intentaba, pero no era suficiente”

Tras destacar con Regatas en el campeonato peruano, la atacante llegó a España con grandes expectativas, pero no consiguió el protagonismo que esperaba. (Video: A Presión)

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Emily Zinger atraviesa una nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley con la Universidad San Martín, tras regresar al país luego de una breve experiencia en España. La opuesta estadounidense volvió al torneo nacional, donde había destacado con Regatas, aunque su aventura en Europa estuvo lejos de ser la que esperaba.

En una entrevista con el podcast ‘Ataque Cruzado’, la atacante de la USMP recordó los momentos complicados que vivió en la Liga Iberdrola y explicó por qué no logró sentirse cómoda en su equipo. Zinger llegó al Tenerife Libby’s La Laguna para disputar la temporada 2025/26, después de convertirse en una de las principales figuras ofensivas del vóley peruano.

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Sin embargo, no consiguió consolidarse en la rotación del conjunto tinerfeño y tuvo menos protagonismo del que había alcanzado en Perú. Desde las primeras jornadas contó con escasas oportunidades, una situación que, según relató, también estuvo relacionada con las preferencias del comando técnico. Al recordar aquella etapa, Zinger admitió que le costó mucho encontrar su lugar en el equipo.

“Yo aprendí mucho allá, porque teníamos diferentes entrenadores. Estaba Facundo, Guillermo y un hombre de Portugal (Ricardo Lemos). A él no le gustaba. Yo intentaba, pero no era suficiente para él y yo tenía que respetarlo, pero pienso que yo respeto demasiado. Tenía que pelear un poco más y preguntarle por qué. Pero así es la vida”, contó.

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Emily Zinger experimentó una temporada difícil en España antes de fichar por San Martín. Crédito: Prensa USMP

Emily Zinger explicó por qué no tuvo continuidad en España

La opuesta también reconoció que pudo haber conversado más con el entrenador para entender su situación y buscar mayores oportunidades. Sin embargo, aseguró que la decisión del técnico respondía a sus preferencias y que, pese a esforzarse diariamente, no consiguió cambiar el panorama.

“Hablé poco con él, debía haberlo hecho más. Fue personal, el gusto de él, y no estaba cómoda con eso. Yo peleé todos los días, pero así es la vida. Así es el deporte”, agregó.

Emily Zinger incluso explicó que el entrenador prefería utilizar una formación con tres puntas antes que darle espacio como opuesta, posición en la que se había desempeñado durante su etapa en el vóley peruano. Ante ese escenario, entendió que debía aceptar la decisión y buscar otro camino. “Como así es su gusto, me voy”, expresó al recordar lo ocurrido.

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Emily Zinger es una de las grandes figuras de San Martín en la actual temporada de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Prensa USMP

Pese a las dificultades, la atacante estadounidense aseguró que intentó cambiar su mentalidad para adaptarse a las necesidades del equipo y aprovechar la experiencia. Según explicó, llegó a España con una idea sobre el papel que iba a cumplir, pero terminó asumiendo otras responsabilidades.

“Hay roles en equipo, yo llegué con una idea y después mi rol cambió, porque muchas deportistas tenían este rol. Entonces, tú tienes que tomar esta mentalidad, este es mi rol y cómo puedo mejorar el equipo, mejorar mi carrera, mejorar mi situación y tomar lo bueno. Entonces, yo cambio mi mentalidad en un momento, y pensar en ¿cómo puedo buscar cosas buenas?”, reflexionó.

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Finalmente, su etapa en el Tenerife Libby’s La Laguna terminó al cierre de la temporada 2025/26. Ahora, Zinger volvió al Perú para defender la camiseta de la Universidad San Martín, con el objetivo de recuperar el protagonismo que alcanzó anteriormente en la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima.