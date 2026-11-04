Perú Deportes

La larga espera de Matías Di Benedetto para volver al primer equipo de Universitario: ¿Cuándo regresará el defensa argentino?

El zaguero titular del tricampeonato quedó descartado de la convocatoria para el duelo ante Sport Boys de este miércoles. El cuerpo técnico de Fabián Bustos optó por la precaución ante una lesión muscular que lo aleja de las canchas desde el 12 de septiembre

Matías di Benedetto – Universitario de Deportes – Sport Boys - Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
El cuerpo médico del club merengue frenó cualquier apuro: la rotura muscular de primer grado en el muslo posterior derecho del zaguero aún no está resuelta al cien por ciento y el riesgo de recaída pesó más (Universitario de Deportes)
Guardar

El defensor argentino Matías Di Benedetto no formará parte de la lista de convocados de Universitario de Deportes para el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura ante Sport Boys. El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 20.30 en el Estadio Monumental de Ate.

A pesar de que el zaguero viene entrenando con el plantel y estuvo presente en el hotel de concentración, el comando técnico encabezado por Fabián Bustos decidió no forzar su retorno.

PUBLICIDAD

La precaución manda: el jugador arrastra una rotura muscular de primer grado en el muslo posterior derecho, y el cuerpo médico del club insiste en que complete al cien por ciento su proceso de rehabilitación antes de volver a pisar el césped de manera oficial.

Una lesión que nació en los entrenamientos

Matías di Benedetto – Universitario de Deportes – Sport Boys - Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
La última aparición de Matías Di Benedetto fue el 12 de septiembre, cuando disputó los 90 minutos ante Alianza Lima. Una molestia posterior derivó en una rotura muscular que lo apartó de la competencia. (Universitario de Deportes)

El último partido de Di Benedetto data del 12 de septiembre de 2026. Aquella tarde, el defensor disputó los 90 minutos completos en la victoria de Universitario por 2-1 sobre Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la fecha 9 del Clausura. Sin embargo, en los entrenamientos posteriores a ese encuentro, el zaguero sintió una molestia en el muslo posterior derecho que derivó en el diagnóstico de una rotura muscular de primer grado. Desde entonces, el club merengue lo mantuvo al margen de la competencia oficial.

PUBLICIDAD

El sábado 24 de octubre, antes del partido ante Juan Pablo II College en el Monumental, Universitario emitió un parte médico en el que informó a su hinchada que Di Benedetto “continúa recuperándose favorablemente de la lesión muscular que presentó en setiembre pasado”. En el mismo comunicado, el club precisó que “por recomendación médica, deberá completar este proceso antes de retomar sus actividades deportivas habituales”.

Con la baja confirmada para el cruce ante el equipo rosado, el argentino acumulará seis partidos consecutivos sin actividad con la camiseta crema.

Cinco fechas sin su zaguero y el equipo respondió

Matías di Benedetto – Universitario de Deportes – Sport Boys - Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Sin Di Benedetto en la última línea, Universitario afrontó cinco compromisos del Clausura y consiguió tres victorias, un empate y una derrota, resultados que le permitieron mantenerse en la disputa por el liderato. (Universitario de Deportes)

Durante la ausencia del defensor titular del tricampeonato, Universitario disputó cinco compromisos en el Clausura. El balance fue positivo: tres victorias, un empate y una derrota. Los resultados sostuvieron al equipo en la pelea por el liderato de la tabla, aunque la presencia de Di Benedetto en la zaga sigue siendo una pieza que el cuerpo técnico reclama para los tramos decisivos del torneo.

El partido ante Sport Boys cobra especial relevancia en ese contexto. El cuadro de Ate llega a este duelo pendiente con la necesidad de quedarse con los tres puntos para afianzarse en lo más alto de la clasificación. La baja del zaguero argentino obliga a Bustos a sostener la variante defensiva que viene utilizando en su ausencia, sin margen para experimentos en un encuentro de esta envergadura.

El encuentro se podrá seguir en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV y Best Cable. Para quienes prefieran el streaming, las plataformas L1 Play, DGO y Movistar TV App transmitirán el cotejo en directo. Los hinchas de Bolivia y Venezuela podrán seguirlo desde las 21.30, mientras que los de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil lo harán desde las 22.30.

La fecha 16, el horizonte para su regreso

Matías di Benedetto – Universitario de Deportes – Sport Boys - Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
El cuerpo técnico crema apunta a recuperar a Matías Di Benedetto para el compromiso ante CD Moquegua, programado para el domingo 8 de noviembre en el Monumental, siempre que su evolución no presente contratiempos. (Universitario de Deportes)

El cuerpo técnico de Universitario estima que Di Benedetto estará en condiciones de integrar la nómina de convocados para la fecha 16 del Clausura. En esa jornada, el conjunto crema enfrentará a CD Moquegua el domingo 8 de noviembre a las 20.30 en el Estadio Monumental.

Si el proceso de recuperación avanza sin contratiempos, ese podría ser el partido en el que el defensor argentino vuelva a tener minutos con Universitario. El tricampeón aguarda su retorno con cautela, consciente de que una recaída a esta altura del torneo representaría un golpe mucho más severo que cualquier baja puntual. Por ahora, Di Benedetto sigue el camino de la rehabilitación y la decisión final quedará en manos del cuerpo médico del club.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSport BoysLiga 1Matías Di Benedettoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Se juega el primer tiempo. Los ‘íntimos’ buscan volver a la senda triunfal en casa, enfrentando al ‘papá’. Sigue todas las incidencias en directo del choque

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Entradas de Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026

El estadio Mansiche de Trujillo acogerá el duelo por el título del torneo nacional. Para la cita del 15 noviembre, los precios oscilan entre los S/ 10 y S/ 108

Entradas de Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026

Gonzalo Bueno busca defender su lugar en el top 200: avanzó a octavos del Challenger de Costa do Sauípe

El peruano consiguió su clasificación luego de que su rival abandonara el encuentro en el segundo set. Ahora tendrá una nueva prueba en Brasil ante el local Eduardo Ribeiro

Gonzalo Bueno busca defender su lugar en el top 200: avanzó a octavos del Challenger de Costa do Sauípe

Adrián Ugarriza marca por primera vez con el Hapoel Beer Sheva en una brillante puesta en escena y lo conduce a la cima de la Ligat Ha’ Al

El delantero peruano ha logrado romper su mala racha. Su diana inaugural con el vigente campeón de Israel llegó en una goleada de amplias proporciones contra el Maccabi Petah Tikva

Adrián Ugarriza marca por primera vez con el Hapoel Beer Sheva en una brillante puesta en escena y lo conduce a la cima de la Ligat Ha’ Al

Pedro Gallese es el primer convocado confirmado de Perú para amistoso ante Bolivia: Mano Menezes ratifica su confianza

El arquero nacional recibió el llamado de la selección para el compromiso del próximo viernes 13 de noviembre en Lima

Pedro Gallese es el primer convocado confirmado de Perú para amistoso ante Bolivia: Mano Menezes ratifica su confianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Municipalidad de Tacna pide a Keiko Fujimori detener el envío de más reos peligrosos al penal de Challapalca: ¿por qué?

Municipalidad de Tacna pide a Keiko Fujimori detener el envío de más reos peligrosos al penal de Challapalca: ¿por qué?

Keiko Fujimori: “El próximo año será peor (por El Niño). El Perú unido va a enfrentar los terribles estragos”

Ministro Alberto Beingolea al banquillo: este miércoles 4 de noviembre inicia el juicio en su contra por corrupción en GORE Callao

Senador José Castillo defiende amnistía para su hermano: “Pedro Castillo debe estar libre porque no ha hecho nada”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

ENTRETENIMIENTO

Monserrat Seminario sobre la pensión de alimentos de Melcochita: "Yo sé cuánto él gana, cuál es su capacidad mensual"

Monserrat Seminario sobre la pensión de alimentos de Melcochita: "Yo sé cuánto él gana, cuál es su capacidad mensual"

Susana Baca cantará un poema acompañada de piano para recibir al papa León XIV en la Plaza de Armas de Lima

Isabella Ladera y Hugo García aparecen en evento de gala y revelan detalles de su nueva etapa como padres: “A veces nos frustramos”

Luren Márquez, su preparación para Miss Universo 2026 y el respaldo a Jessica Newton tras dejar Miss Grand Perú: “Sabe lo que hace”

Robbie Williams y el emotivo mensaje que le dedicó al Perú: “Ustedes me hicieron sentir que soy alguien”

DEPORTES

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Entradas de Sporting Cristal vs Alianza Atlético: precios y dónde comprar boletos para final de la Copa de la Liga 2026

Gonzalo Bueno busca defender su lugar en el top 200: avanzó a octavos del Challenger de Costa do Sauípe

Adrián Ugarriza marca por primera vez con el Hapoel Beer Sheva en una brillante puesta en escena y lo conduce a la cima de la Ligat Ha’ Al

Pedro Gallese es el primer convocado confirmado de Perú para amistoso ante Bolivia: Mano Menezes ratifica su confianza