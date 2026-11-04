La larga espera de Matías Di Benedetto para volver al primer equipo de Universitario: ¿Cuándo regresará el defensa argentino?

El cuerpo médico del club merengue frenó cualquier apuro: la rotura muscular de primer grado en el muslo posterior derecho del zaguero aún no está resuelta al cien por ciento y el riesgo de recaída pesó más (Universitario de Deportes)

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El defensor argentino Matías Di Benedetto no formará parte de la lista de convocados de Universitario de Deportes para el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura ante Sport Boys. El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 20.30 en el Estadio Monumental de Ate.

A pesar de que el zaguero viene entrenando con el plantel y estuvo presente en el hotel de concentración, el comando técnico encabezado por Fabián Bustos decidió no forzar su retorno.

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La precaución manda: el jugador arrastra una rotura muscular de primer grado en el muslo posterior derecho, y el cuerpo médico del club insiste en que complete al cien por ciento su proceso de rehabilitación antes de volver a pisar el césped de manera oficial.

Una lesión que nació en los entrenamientos

La última aparición de Matías Di Benedetto fue el 12 de septiembre, cuando disputó los 90 minutos ante Alianza Lima. Una molestia posterior derivó en una rotura muscular que lo apartó de la competencia. (Universitario de Deportes)

El último partido de Di Benedetto data del 12 de septiembre de 2026. Aquella tarde, el defensor disputó los 90 minutos completos en la victoria de Universitario por 2-1 sobre Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, por la fecha 9 del Clausura. Sin embargo, en los entrenamientos posteriores a ese encuentro, el zaguero sintió una molestia en el muslo posterior derecho que derivó en el diagnóstico de una rotura muscular de primer grado. Desde entonces, el club merengue lo mantuvo al margen de la competencia oficial.

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El sábado 24 de octubre, antes del partido ante Juan Pablo II College en el Monumental, Universitario emitió un parte médico en el que informó a su hinchada que Di Benedetto “continúa recuperándose favorablemente de la lesión muscular que presentó en setiembre pasado”. En el mismo comunicado, el club precisó que “por recomendación médica, deberá completar este proceso antes de retomar sus actividades deportivas habituales”.

Con la baja confirmada para el cruce ante el equipo rosado, el argentino acumulará seis partidos consecutivos sin actividad con la camiseta crema.

Cinco fechas sin su zaguero y el equipo respondió

Sin Di Benedetto en la última línea, Universitario afrontó cinco compromisos del Clausura y consiguió tres victorias, un empate y una derrota, resultados que le permitieron mantenerse en la disputa por el liderato. (Universitario de Deportes)

Durante la ausencia del defensor titular del tricampeonato, Universitario disputó cinco compromisos en el Clausura. El balance fue positivo: tres victorias, un empate y una derrota. Los resultados sostuvieron al equipo en la pelea por el liderato de la tabla, aunque la presencia de Di Benedetto en la zaga sigue siendo una pieza que el cuerpo técnico reclama para los tramos decisivos del torneo.

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El partido ante Sport Boys cobra especial relevancia en ese contexto. El cuadro de Ate llega a este duelo pendiente con la necesidad de quedarse con los tres puntos para afianzarse en lo más alto de la clasificación. La baja del zaguero argentino obliga a Bustos a sostener la variante defensiva que viene utilizando en su ausencia, sin margen para experimentos en un encuentro de esta envergadura.

El encuentro se podrá seguir en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en DirecTV, Claro TV y Best Cable. Para quienes prefieran el streaming, las plataformas L1 Play, DGO y Movistar TV App transmitirán el cotejo en directo. Los hinchas de Bolivia y Venezuela podrán seguirlo desde las 21.30, mientras que los de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil lo harán desde las 22.30.

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La fecha 16, el horizonte para su regreso

El cuerpo técnico crema apunta a recuperar a Matías Di Benedetto para el compromiso ante CD Moquegua, programado para el domingo 8 de noviembre en el Monumental, siempre que su evolución no presente contratiempos. (Universitario de Deportes)

El cuerpo técnico de Universitario estima que Di Benedetto estará en condiciones de integrar la nómina de convocados para la fecha 16 del Clausura. En esa jornada, el conjunto crema enfrentará a CD Moquegua el domingo 8 de noviembre a las 20.30 en el Estadio Monumental.

Si el proceso de recuperación avanza sin contratiempos, ese podría ser el partido en el que el defensor argentino vuelva a tener minutos con Universitario. El tricampeón aguarda su retorno con cautela, consciente de que una recaída a esta altura del torneo representaría un golpe mucho más severo que cualquier baja puntual. Por ahora, Di Benedetto sigue el camino de la rehabilitación y la decisión final quedará en manos del cuerpo médico del club.

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