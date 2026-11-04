Más de 11.800 reportes de violencia escolar en Perú: especialistas advierten que endurecer las sanciones no basta para frenar el bullying

Un grupo de estudiantes señala a un compañero sentado en el suelo, en una recreación sobre la problemática del acoso en los colegios de Perú.

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La violencia escolar continúa siendo uno de los problemas que enfrentan las instituciones educativas del Perú. En medio del debate sobre nuevas sanciones para los estudiantes que cometan faltas graves, especialistas advierten que establecer reglas y castigos no es suficiente para prevenir el acoso escolar. La formación socioemocional, la detección temprana y la participación de las familias también resultan fundamentales para construir espacios seguros.

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) recibió 11.805 reportes de presunta violencia escolar a través de la plataforma SíseVe. De ese total, 5.187 correspondieron a violencia física, 4.559 a violencia psicológica y 2.059 a violencia sexual. Lima Metropolitana concentró 4.072 reportes, la cifra más alta del país. Estos registros incluyen situaciones entre estudiantes y hechos que involucran a personal educativo, aunque no todos constituyen casos confirmados.

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El Minedu registró más de 11 mil reportes de presunta violencia escolar entre enero y agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación también aparece en los resultados de PISA 2025. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 24 % de los estudiantes peruanos de 15 años declaró haber sufrido alguna forma de bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia, frente al promedio del 20 % registrado en los países miembros del organismo.

El panorama cobra relevancia ante el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, que se conmemora este jueves 5 de noviembre.

¿Qué plantea el Minedu para reforzar la disciplina escolar?

En octubre, el Ministerio de Educación publicó un proyecto de decreto supremo que establece nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar en la Educación Básica, orientados a fortalecer la autoridad docente y regular las consecuencias de las conductas que afectan la convivencia.

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La propuesta clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, y contempla medidas como amonestaciones, suspensiones, matrícula condicional y expulsión en determinados supuestos. También incluye disposiciones relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos, las tardanzas reiteradas y otras conductas dentro de los colegios.

Sin embargo, especialistas consideran necesario que el componente sancionador esté acompañado de acciones preventivas sostenidas.

Varios estudiantes caminan y conversan por un pasillo escolar en el contexto del debate sobre la disciplina y la convivencia educativa en Perú.

Para Fiorella Macalupú, especialista en Desarrollo Socioemocional y Convivencia Escolar de Innova Schools, la prevención debe integrarse a las actividades habituales de las instituciones educativas y no limitarse a intervenir después de que ocurre una agresión.

“Las normas claras y los límites son una gran contribución a la convivencia escolar, pero necesitan acompañarse de docentes preparados para intervenir y espacios en los que los estudiantes participen en la construcción de las normas y acuerdos de convivencia”, explica.

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La prevención comienza antes de que aparezca la violencia

El psicólogo educativo Roberto Flores coincide en que la disciplina y la prevención no deben entenderse como estrategias opuestas, sino como elementos complementarios.

“Las reglas y las consecuencias de quebrantarlas permiten establecer límites”, señala el especialista, quien destaca que el ejemplo de los adultos y el acompañamiento adecuado ayudan a que los estudiantes comprendan por qué deben respetar las normas.

En Perú, casi el 30% de adolescentes enfrenta riesgo de problemas de salud mental, según cifras del Ministerio de Salud. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Flores considera importante desarrollar habilidades como la capacidad de expresar emociones, manejar la frustración y reconocer los sentimientos de los demás. Estas competencias adquieren especial relevancia durante la adolescencia, cuando la presión del grupo puede influir en las decisiones y conductas de los estudiantes.

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Macalupú también propone fortalecer los municipios escolares, de modo que los representantes estudiantiles puedan comunicar preocupaciones, identificar necesidades de convivencia y plantear iniciativas junto con los delegados de aula y las autoridades educativas.

“El municipio escolar no debe ser solo un cumplimiento normativo”, advierte.

El papel de las familias para detectar las primeras señales

La prevención del bullying tampoco termina en las aulas. Los especialistas destacan que mantener una comunicación constante entre docentes y familias permite reconocer cambios de comportamiento que podrían pasar inadvertidos.

Macalupú explica que las señales observadas en el colegio pueden contrastarse con lo que ocurre en casa, especialmente cuando un estudiante muestra dificultades para relacionarse, alteraciones emocionales o resistencia a asistir a clases.

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Estudiantes con uniforme escolar corren por el patio de un colegio en el marco del debate sobre las medidas de disciplina y la prevención de la violencia en Perú.

Por su parte, Flores sostiene que los adultos deben actuar desde las primeras señales de alerta, procurando comprender lo ocurrido, proteger al estudiante afectado y establecer las responsabilidades correspondientes.

Ambos especialistas coinciden en que la convivencia escolar no se construye únicamente mediante sanciones, sino también a través de la formación docente, el acompañamiento emocional y la participación de toda la comunidad educativa.

En Perú, cualquier persona que conozca un presunto caso de violencia física, psicológica o sexual contra estudiantes puede reportarlo de manera confidencial en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación, que permite registrar situaciones de violencia escolar y realizar seguimiento a su atención.

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