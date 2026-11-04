Perú

Detienen a sujeto que habría quemado y asesinado a su expareja en Piura: víctima lo identificó antes de morir

La mujer ya había denunciado episodios de agresión física y psicológica hace tres años, sin obtener las garantías necesarias para prevenir el desenlace fatal

Un policía custodia a un hombre detenido frente a un muro institucional, junto al retrato circular de una mujer
La Policía Nacional del Perú custodia a Luis Rivera Arévalo, investigado por el asesinato de Mariela Céspedes Nizama en la provincia de Paita. (Infobae Perú/Difusión)
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El Poder Judicial dispuso siete días de detención preliminar contra Luis Dagoberto Rivera Arévalo, de 50 años, acusado de asesinar a su expareja mediante quemaduras provocadas con gasolina en el centro poblado Pueblo Nuevo de Colán, provincia de Paita, departamento de Piura. La medida responde a un pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Paita, que busca profundizar las investigaciones del caso.

La víctima, identificada como Mariela Céspedes Nizama, de 31 años, alcanzó a revelar a su hermana gemela la identidad de su agresor antes de morir. El ataque ocurrió la mañana del domingo 1 de noviembre en los exteriores de la vivienda de una hermana de la víctima, según consignó ATV.

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Fachada de un edificio clásico de piedra con columnas, escalinata, transeúntes al frente y una bandera de Perú en la parte superior
El Palacio de Justicia en Lima representa al Poder Judicial de Perú, entidad que ordenó la detención preliminar de un investigado por feminicidio en Piura. (Agencia Andina)

Víctima sufrió quemaduras en el 60 % del cuerpo

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Rivera Arévalo roció a Céspedes con gasolina y le prendió fuego. En medio del ataque, la mujer se lanzó a una acequia que funciona como canal de regadío, conocida como La Esperanza, en un intento por mitigar el dolor y salvar su vida. Vecinos de la zona la rescataron con vida y la trasladaron a un centro de salud de Paita.

Las quemaduras cubrieron más del 60% de su cuerpo, según ATV. Por la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital de Especialidades de Sullana, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pese a la atención médica recibida, Céspedes falleció el lunes 2 de noviembre.

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Un policía y una funcionaria del Ministerio Público están de pie junto a una camilla con un cuerpo cubierto por una manta estampada
Agentes de la Policía Nacional y del Ministerio Público realizan pericias forenses en Piura tras el fallecimiento de Mariela Céspedes Nizama. (Difusión)

Presunto agresor fue detenido

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a Rivera Arévalo la tarde del domingo en una vivienda de la urbanización Los Titanes, en Piura, y lo trasladaron posteriormente a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Sullana, donde permanece bajo custodia. Un jefe policial del sector confirmó las acciones legales en curso en declaraciones a ATV: “Se ha detenido al presunto autor, se encuentra en estos momentos en la sede de la Divincri Sullana, con la finalidad de realizarle el interrogatorio correspondiente y continuar con las diligencias de ley”.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Paita solicitó la ampliación de la detención preliminar para recopilar evidencias clave. El fiscal provincial Salvador Savitzky Rodríguez sustentó el requerimiento ante la necesidad de ejecutar diligencias urgentes e indispensables que permitan esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del investigado, según Andina Noticias.

Un hombre vestido de negro y pantalón azul permanece de pie junto a un policía uniformado frente a un panel de la Comisaría de Piura
Efectivos de la Policía Nacional del Perú custodian a Luis Dagoberto Rivera Arévalo en Piura tras su detención por el asesinato de Mariela Céspedes. (Difusión)

Fiscalía continuará con la investigación

Entre las actuaciones por realizar figuran la visualización de los teléfonos celulares de la víctima y del detenido, la toma de declaraciones a las personas que la auxiliaron y a posibles testigos de su entorno, además de la recepción del protocolo de necropsia. La Fiscalía también dispuso una inspección técnico-criminal en el lugar de los hechos y otras pericias orientadas a reconstruir las circunstancias de la agresión.

En paralelo, el Juzgado Especializado de Familia de Paita dictó medidas de protección a favor del hijo de la víctima, un niño de 7 años. Estas incluyen una restricción de acercamiento de 300 metros y la prohibición de comunicación por parte del investigado, de acuerdo con Andina Noticias.

Composición de dos fotografías en primer plano de una mujer de cabello oscuro sobre fondos claros en interiores
Mariela Céspedes Nizama falleció en Piura tras sufrir un ataque con combustible atribuido a su expareja en el centro poblado de Colán. (Facebook/@marieladelcarmen.cespedesnizama.5)

Víctima denunció agresiones hace tres años

Las investigaciones preliminares revelaron que Céspedes ya había denunciado a Rivera Arévalo por agresiones físicas y psicológicas hace tres años. Según ATV, la mujer no contó con las garantías ni las medidas de protección oportunas que pudieran haber evitado el desenlace fatal.

El crimen deja en la orfandad al menor, hijo de la víctima y del presunto agresor, quien ahora queda bajo las medidas de protección dictadas por el Juzgado de Familia de Paita.

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