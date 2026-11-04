Fenómeno El Niño: Japón dona cinco vehículos de emergencia a bomberos del Perú para mejorar su respuesta ante eventuales desastres

Entrega de vehículos de emergencia a bomberos donados por Japón.

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Perú recibió cinco vehículos de emergencia donados por la Asociación de Bomberos de Japón al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, una entrega que busca reforzar la respuesta ante incendios, accidentes, rescates y posibles efectos del Fenómeno El Niño en Lima, Ayacucho, Cusco y Arequipa.

La ceremonia se realizó en la sede de la Compañía de Bomberos Cosmopolita 11, en San Borja, con la participación de la presidenta Keiko Fujimori; el embajador de Japón en Perú, Tsuyoshi Yamamoto; el titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo; y el comandante general de los bomberos voluntarios, Juan Carlos Morales Carpio.

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La donación comprende cuatro autobombas y una unidad de rescate. Estas unidades serán incorporadas a compañías de bomberos de la capital y de las regiones señaladas, donde apoyarán intervenciones por incendios estructurales, accidentes de tránsito, emergencias médicas y situaciones relacionadas con eventos climáticos.

La presidenta señaló que el país afronta escenarios distintos en función de cada territorio: lluvias en la costa norte y déficit de precipitaciones en la sierra, con condiciones que pueden favorecer incendios forestales.

“Estamos enfrentando un fenómeno El Niño que trae dos consecuencias graves: las lluvias que empiezan a llegar en la costa norte y las sequías en la sierra y, por tanto, los incendios”, manifestó Fujimori durante la entrega.

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El Gobierno indicó que los vehículos permitirán ampliar la capacidad de desplazamiento de personal y equipos de emergencia. La distribución todavía deberá coordinarse con las compañías receptoras para establecer el destino operativo de cada unidad y su incorporación a los servicios regulares.

Entrega de vehículos de emergencia a bomberos donados por Japón.

Autobombas reforzarán la atención de incendios en Ayacucho y Cusco

La llegada de los vehículos coincide con la preparación de entidades estatales y equipos de primera respuesta ante los impactos previstos por el Fenómeno El Niño. En Ayacucho y Cusco, las nuevas autobombas reforzarán las operaciones contra incendios forestales, una emergencia que puede extenderse durante los periodos secos.

Fujimori destacó que los bomberos voluntarios atienden más de 100 mil emergencias al año en el país. Sus intervenciones incluyen incendios urbanos y forestales, accidentes vehiculares, rescates, desastres naturales y urgencias prehospitalarias.

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“Recibir estos cinco vehículos de emergencia donados con tanta generosidad significa motivo de muchísima ayuda para nuestro país”, afirmó la mandataria. “Servirán además algunos en la capital y otros irán a regiones como Ayacucho, Cusco y Arequipa”, agregó.

El embajador Yamamoto resaltó que la donación representa una nueva acción de cooperación entre ambos países. Por su parte, el comandante general Juan Carlos Morales Carpio agradeció el aporte, que permitirá reforzar la respuesta de las compañías ante incidentes que pongan en riesgo a la población.

La entrega se produce mientras el norte del país registra lluvias asociadas al calentamiento del mar. En Tumbes y Piura, las precipitaciones han generado aniegos, activación de quebradas y aumento del caudal de ríos en algunos sectores.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó previamente acumulados superiores a 100 milímetros en puntos de Tumbes. En la estación El Salto se registraron 104,1 milímetros en 24 horas, un volumen equivalente a más de 100 litros de agua por metro cuadrado.