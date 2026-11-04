Perú

Papa León XIV viajará a Chiclayo y Cusco en un avión con comida típica de las regiones y una cabina ambientada especialmente para su visita al Perú

Mariela Farías, responsable de acompañar al Santo Padre en los vuelos de Lima a Chiclayo y de Chiclayo a Cusco, reveló a Infobae Perú que la selección de alimentos dependerá del pontífice o de su comitiva

Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva
Visita del papa León XIV: la organización reporta avances de hasta 95%| Foto: AFP/Canva
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La visita del papa León XIV al Perú también tendrá un espacio dedicado a la gastronomía nacional. La aerolínea LATAM prepara un servicio especial para los vuelos que trasladarán al pontífice, con una propuesta culinaria basada en los sabores y productos de las regiones incluidas en su recorrido.

La iniciativa formará parte de la atención que recibirá durante sus desplazamientos aéreos. La selección de los platos estará a cargo del Santo Padre o de su comitiva del Vaticano, cuyos representantes comunicarán las opciones elegidas al personal de cabina durante una capacitación especial.

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Mariela Farías, jefa de cabina de LATAM y responsable de acompañar al pontífice en dos de sus trayectos por el país, adelantó que la carta tendrá referencias a la gastronomía de los destinos que forman parte de la visita. Entre ellos figura Chiclayo, ciudad con la que León XIV mantiene un vínculo por su etapa como obispo.

La compañía también prepara una presentación especial para el interior del avión. La decoración de la cabina incorporará detalles relacionados con esta ocasión y su configuración se mostrará al público peruano antes del inicio de los vuelos programados para noviembre.

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Chiclayo tendrá presencia en la propuesta gastronómica del vuelo papal

Mapa en relieve de Perú rodeado por platos de ceviche, rocoto relleno, sopa de mote, cuy chactado, ajíes y un vaso de pisco sour.
Diversos platos tradicionales de la cocina peruana rodean un mapa topográfico del país para ilustrar la diversidad culinaria de sus regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gastronomía de las regiones que visitará León XIV será el punto de partida para elaborar el menú especial. Según explicó Farías en una entrevista con Infobae Perú, la propuesta incluirá productos y sabores representativos de los lugares contemplados en el recorrido.

“Son los sabores inspirados en las regiones a las que va a visitar”, señaló la jefa de cabina al explicar el concepto de la carta. También mencionó a Chiclayo como una de las referencias de esta selección culinaria.

En esa jornada, los 23 tripulantes de cabina recibirán indicaciones sobre los protocolos de atención y los detalles del servicio que ofrecerán durante los vuelos.

La selección gastronómica también dependerá de las decisiones del entorno del pontífice. Farías indicó que ese día conocerán qué opciones escogió el Santo Padre o su comitiva del Vaticano para el servicio a bordo.

Presentará una cabina con decoración especial el 9 de noviembre

La preparación del avión no estará limitada a la selección de alimentos. La compañía también incorporará elementos decorativos para acondicionar el espacio en el que viajará León XIV.

Farías adelantó que la presentación de la cabina está prevista para el lunes 9 de noviembre. En esa fecha, LATAM mostrará a los peruanos los detalles de la configuración especial preparada para los desplazamientos del pontífice.

La jefa de cabina señaló que la decoración incluirá detalles pensados para esta ocasión, aunque no brindó características específicas sobre los elementos que se utilizarán ni sobre su distribución dentro del avión.

La presentación permitirá conocer tanto la ambientación del espacio como parte de la preparación que la aerolínea desarrolla para estos trayectos.

Los vuelos a Chiclayo y Cusco tendrán protocolos de atención específicos

El papa León XIV encabeza la oración "Regina Coeli" desde el balcón central (Loggia delle Benedizioni) de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. 11 mayo 2025. REUTERS/Remo Casilli
El papa León XIV encabeza la oración "Regina Coeli" desde el balcón central (Loggia delle Benedizioni) de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. 11 mayo 2025. REUTERS/Remo Casilli

Mariela Farías estará a cargo de acompañar a León XIV en dos desplazamientos: el vuelo de Lima a Chiclayo, previsto para el 13 de noviembre, y el trayecto de Chiclayo a Cusco, programado para el día 15.

En la entrevista con Infobae Perú, explicó que el primer recorrido tendrá una duración aproximada de una hora y diez minutos, mientras que el segundo tomará alrededor de una hora y media.

La preparación del personal incluirá protocolos de seguridad, atención y servicio adaptados a las características de estos vuelos. Farías precisó que los tripulantes reciben cada año una revalidación de sus licencias, instancia en la que actualizan sus conocimientos sobre seguridad y los procedimientos correspondientes al avión en el que trabajan.

Para esta ocasión, LATAM sumará una capacitación específica el 6 de noviembre, con la participación de los 23 integrantes de la tripulación de cabina. La jornada incluirá instrucciones sobre el protocolo de atención al pontífice y sus acompañantes, además de las pautas relacionadas con el servicio de alimentos.

La jefa de cabina explicó que las principales diferencias respecto de un vuelo habitual estarán en los procedimientos de seguridad, la alimentación y la atención a bordo. La responsabilidad de proteger a los pasajeros se mantendrá como prioridad durante ambos trayectos.

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