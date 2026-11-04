Perú

MTC habilita placas especiales para la comitiva del papa León XIV en Perú

La autorización permitirá que 16 vehículos nuevos circulen entre el 10 y el 17 de noviembre para movilizar a integrantes del séquito pontificio y representantes de las Nazarenas

Un hombre con sotana blanca levanta el pulgar dentro de un vehículo transparente con una cúpula y una basílica al fondo
El papa León XIV saluda a los fieles antes de su viaje a Perú, donde presidirá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas de Lima. (Andina)
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó de manera excepcional el uso de 16 pares de placas de exhibición para vehículos nuevos que integrarán la comitiva del papa León XIV durante su visita al Perú. La medida permitirá que las unidades circulen temporalmente antes de completar su proceso regular de inscripción vehicular.

La disposición figura en la Resolución Ministerial N.° 633-2026-MTC/01, publicada en el diario oficial El Peruano. La vigencia de las placas será del 10 al 17 de noviembre de 2026, fechas que comprenden las actividades preparatorias y conexas al viaje apostólico del pontífice.

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Los vehículos autorizados son 16 unidades modelo Sprinter, cedidas en calidad de préstamo por la empresa Diveimport. Catorce estarán destinadas al traslado de integrantes y acompañantes de la comitiva papal, mientras que dos unidades movilizarán a representantes de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas que participarán en actividades programadas durante la visita.

La norma autoriza que los vehículos porten las matrículas especiales durante las 24 horas del día dentro del periodo establecido. Cuando finalice la vigencia, las placas deberán ser devueltas a la entidad encargada de administrar la Placa Única Nacional de Rodaje.

La resolución se sustenta en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, que permite la asignación excepcional de placas de exhibición para vehículos nuevos destinados al traslado de altas autoridades o representantes extranjeros que participan en eventos internacionales. El documento precisa que estas unidades podrán circular antes de su inmatriculación, pero no están habilitadas para prestar transporte público.

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Se autoriza de manera excepcional el uso de la placa de exhibición para dieciséis vehículos automotores”, señala la disposición del MTC.

Una camioneta blanca modificada en un jardín, delimitada por postes con cordón y custodiada por un hombre con traje y corbata roja
Las autoridades eclesiásticas presentan el vehículo adaptado que transportará al papa León XIV durante su visita oficial a Perú.

Placas permitirán identificar a la flota de apoyo durante la visita

La autorización busca ordenar la circulación de la flota que acompañará al papa León XIV en las distintas ciudades incluidas en su itinerario. El viaje apostólico está previsto del 11 al 16 de noviembre, con actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

El MTC ya había autorizado una placa pontificia para dos papamóviles y otros siete vehículos que formarán parte de la cápsula de traslado del Santo Padre. Estas identificaciones estarán vigentes entre el 1 y el 17 de noviembre.

Papamóvil fue presentado y bendecido en Lima

La autorización coincide con la presentación del Papamóvil que trasladará a León XIV durante su recorrido por el país. Una de las camionetas Chevrolet Colorado adaptadas para el pontífice fue bendecida en la Nunciatura Apostólica, en Jesús María.

El vehículo cuenta con una cúpula transparente, escalera retráctil, piso plano en la tolva y un asiento especial para el Papa. También incorpora espacios para acompañantes y una cabina de comunicación con el conductor. Las unidades llevarán las banderas de la Santa Sede y el escudo pontificio.

Uno de los papamóviles será trasladado al norte para las actividades de León XIV en Chiclayo. El itinerario también contempla su paso por Cusco y Pucallpa antes de la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Lima.

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