Perú

Policía engañó a secuestradores y rescataron a empresario en La Libertad: escuadrón de drones fue clave en operativo

El operativo se activó tras la denuncia verbal de la esposa de la víctima, quien reportó el secuestro ocurrido el 31 de octubre cerca de una iglesia en la provincia de Ascope

La Policía Nacional ejecutó un operativo clave que culminó con el rescate de una persona secuestrada en Ascope el pasado 30 de octubre. (Crédito: MININTER)
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La Policía Nacional del Perú (PNP) logró el rescate sano y salvo de un empresario de 40 años que permanecía secuestrado en Ascope, región La Libertad, mediante una operación que combinó el uso de drones para el rastreo aéreo con un trabajo de inteligencia que impidió el pago del rescate exigido por los captores. La víctima, identificada como Roberth Edinson Trujillo Leiva, fue localizada a solo 600 metros del punto donde los delincuentes habían pedido dejar el dinero.

El hecho se produjo luego de que Cinthya Gemina González Lucano, esposa de la víctima, presentara una denuncia verbal al reportar que su esposo había sido secuestrado el pasado 31 de octubre cerca de una iglesia en la provincia de Ascope, según informó la Agencia Andina. A partir de ese momento, agentes especializados pusieron en marcha un operativo de seguimiento que combinó tecnología de vigilancia con negociación directa con los captores.

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Un grupo de policías armados y de civil posa junto a un hombre custodiado en un camino de tierra entre campos de cultivo y cerros
Agentes de la Policía Nacional del Perú custodian a un detenido en una zona rural de Ascope tras el operativo de rescate de un empresario secuestrado. (Mininter)

Drones e inteligencia facilitaron rescate

Tras recibir la denuncia, personal del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Secuestros y Extorsiones de la PNP desplegó acciones de inteligencia y negociación con los secuestradores, quienes se habían comunicado con la denunciante para exigir dinero a cambio de la liberación de su esposo. El empleo de drones para el rastreo aéreo resultó clave para que los efectivos lograran ubicar la zona donde los delincuentes mantenían retenida a la víctima, sin que esta sufriera daños físicos.

La estrategia policial incluyó el pacto de una entrega simulada de dinero, que permitió a los agentes aproximarse al lugar sin levantar sospechas entre los miembros de la banda criminal mientras avanzaban las labores de búsqueda y rastrillaje en la zona.

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Dos policías armados custodian a un joven con las manos en la espalda frente a una pared de ladrillos y un árbol
Efectivos de la Policía Nacional custodian a Luis Fernando De la Cruz Cuzco tras su captura por el secuestro de un empresario en Ascope. (Mininter)

Falso pago permitió la primera captura

Como parte de la estrategia, los agentes pactaron la entrega de S/ 5.000, monto que fue dejado en un sector del anexo Roma, en Ascope. En el lugar, los efectivos detuvieron en flagrancia a Luis Fernando De la Cruz Cuzco (18), alias “Chikio Luis”, quien habría recogido la bolsa con el dinero sin que se concretara el pago real del rescate. Durante la intervención, se le incautó un teléfono celular que forma parte de las evidencias del caso.

La captura de De la Cruz Cuzco derivó en una segunda detención. El jefe de la Región Policial La Libertad, Gral. PNP Eric Waldir Ángeles Puente, informó que los agentes ubicaron y detuvieron a Karin Requelme Boy (19), pareja del primer detenido, presuntamente implicada en el secuestro.

Pantalla de un teléfono móvil que muestra una conversación de mensajería con textos en burbujas verdes y grises
Los mensajes de mensajería instantánea intercambiados por los presuntos implicados en el secuestro en Ascope coordinan la entrega del dinero. (Mininter)

Detenidos integrarían “Los Secuestradores de Roma”

Las investigaciones preliminares apuntan a que ambos capturados integran la banda denominada “Los Secuestradores de Roma”, organización criminal que operaría en la zona de Ascope. Los hechos fueron puestos en conocimiento del representante del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

Tras su rescate, Trujillo Leiva expresó su gratitud hacia los efectivos policiales. “Quiero agradecer a Dios y a todo el equipo policial que ha hecho un excelente trabajo. Mi persona y mi familia estamos sumamente agradecidos”, declaró, visiblemente emocionado, de acuerdo con la Agencia Andina.

Una mujer con el rostro difuminado lleva una camiseta roja y un chaleco policial negro ante un fondo con marcas de estatura
Karin Requelme Boy permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú tras ser detenida por su presunta vinculación con el secuestro de un empresario en Ascope. (Mininter)

¿Dónde denunciar casos de extorsión?

El Ministerio del Interior (Mininter) recordó que las víctimas de extorsión pueden presentar sus denuncias de manera presencial en la Depincri más cercana o en la División de Investigación de Extorsiones (Divinext), ubicada en el distrito del Rímac. También pueden comunicarse con la línea 1818 para reportar estos delitos.

Asimismo, los ciudadanos pueden solicitar un código de reserva de identidad al momento de denunciar, con el fin de proteger sus datos personales. Por su parte, la línea 111 brinda orientación sobre cómo presentar una denuncia, dónde acudir y qué pasos seguir frente a un caso de extorsión.

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