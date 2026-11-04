Perú queda fuera de las licencias para producir versiones genéricas de un nuevo medicamento preventivo contra el VIH

El mapa de Perú marcado con una cruz roja junto a un frasco de pastillas alude a la exclusión del país en la producción de genéricos contra el VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La participación de Perú en investigaciones internacionales sobre nuevos tratamientos para prevenir el VIH no se tradujo en su inclusión en los acuerdos que buscan facilitar el acceso a versiones genéricas de estos productos. La exclusión más reciente corresponde a un medicamento desarrollado por la farmacéutica Merck, que podría ofrecer una alternativa para las personas que necesitan protección frente al virus.

Se trata del alimatravir, un fármaco que todavía se encuentra en fase de investigación y que se estudia como una pastilla de administración mensual. Su posible utilidad radica en que permitiría reducir la frecuencia de las dosis preventivas, una alternativa para quienes tienen dificultades para cumplir con tratamientos diarios.

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La decisión de Merck dejó a Perú fuera de un grupo de 129 países que podrán acceder a licencias para producir versiones genéricas del medicamento. La situación genera cuestionamientos debido a que el país forma parte de los ensayos clínicos internacionales que evalúan la seguridad y eficacia del producto.

El caso también vuelve a poner en discusión las condiciones de acceso a los avances farmacéuticos y la participación de los países en los acuerdos para fabricar medicamentos a menor precio. Según la organización Acción Internacional para la Salud (AIS), esta exclusión no es un hecho aislado, pues Perú quedó fuera de acuerdos similares relacionados con otros dos fármacos preventivos contra el VIH.

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Perú participó en los ensayos clínicos del alimatravir, pero quedó fuera de las licencias

Una ilustración editorial aborda la exclusión de Perú del acuerdo de licencias para la producción y distribución de medicamentos genéricos contra el VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alimatravir forma parte de una investigación internacional que evalúa una nueva alternativa para prevenir la transmisión del VIH. A diferencia de la profilaxis preexposición oral tradicional, que requiere una toma diaria, este medicamento se estudia bajo un esquema de administración de una pastilla al mes.

El ensayo clínico cuenta con 81 centros de investigación distribuidos en distintos países. De ese total, seis están ubicados en Perú, la misma cantidad de centros que participa en Sudáfrica. Sin embargo, ambos países recibieron un trato diferente en el acuerdo de licencias: Sudáfrica sí figura entre los territorios incluidos, mientras que Perú quedó excluido.

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La diferencia genera interrogantes sobre los factores que determinaron la selección de los 129 países beneficiados. Hasta el momento, Merck no publicó los criterios que utilizó para definir qué territorios podrían acceder a las licencias de producción de versiones genéricas.

Cabe precisar que el alimatravir todavía no está aprobado para su uso como método de prevención. Tampoco constituye una vacuna ni representa una cura contra el VIH, sino una alternativa farmacológica que permanece bajo evaluación clínica.

AIS advierte que Perú también quedó fuera de acuerdos para otros dos medicamentos

La exclusión del alimatravir se suma a los antecedentes del cabotegravir y el lenacapavir, otros dos medicamentos destinados a prevenir el VIH. Según Acción Internacional para la Salud, Perú tampoco fue incluido en los acuerdos de licencias que permiten producir versiones genéricas de estos fármacos.

El caso del lenacapavir presenta una situación similar a la del nuevo medicamento de Merck. Perú participó en los ensayos clínicos de este producto, pero no consiguió formar parte del acuerdo que facilita la fabricación de versiones genéricas para ampliar su disponibilidad.

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Estas decisiones plantean una diferencia entre la participación de los países en las investigaciones farmacéuticas y su incorporación a los mecanismos posteriores de producción. Aunque Perú aporta centros y participantes a los estudios clínicos, esa intervención no garantiza su inclusión en los acuerdos que buscan reducir los costos de acceso.

Las organizaciones civiles solicitan que Merck explique los motivos de la exclusión y revise la posibilidad de incorporar al país entre los beneficiarios de las licencias.

Perú notificó más de 8.000 nuevos casos de VIH durante 2024

Sida, VIH - Perú - 06 de marzo (Infobae Perú / Biolinks, Mi Sistema Inmune)

La discusión sobre el acceso a nuevos medicamentos preventivos ocurre en un contexto de necesidades pendientes en materia de salud pública. Durante 2024, Perú notificó 8053 nuevos casos de VIH, de acuerdo con las cifras incluidas en la información difundida por Salud con Lupa.

En 2023, los servicios públicos incorporaron la profilaxis preexposición (PrEP) oral gratuita como parte de las alternativas disponibles para prevenir nuevas infecciones. Sin embargo, la cantidad de personas que accedió a este programa todavía era limitada.

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Hasta diciembre de 2024, el programa nacional registró apenas 5443 personas. Esta cifra refleja la diferencia entre la disponibilidad de una herramienta preventiva en los establecimientos públicos y la cantidad de ciudadanos que forman parte de la estrategia.

Organizaciones civiles piden explicaciones a Merck y una intervención del Gobierno peruano

Ante la nueva exclusión, las organizaciones civiles plantean dos medidas. La primera consiste en exigir a Merck que haga públicos los criterios utilizados para seleccionar a los países beneficiarios de las licencias e incluya a Perú en el acuerdo.

La segunda apunta al Gobierno peruano, al que solicitan intervenir en el caso y preparar las condiciones necesarias para facilitar el acceso al medicamento cuando termine su evaluación. Este pedido contempla la importancia de anticipar las medidas que permitan incorporar nuevas alternativas preventivas al sistema de salud, en caso de que el producto obtenga la aprobación correspondiente.

La solicitud también se relaciona con los antecedentes del cabotegravir y el lenacapavir, cuyos acuerdos de producción de genéricos tampoco incluyeron a Perú, según Acción Internacional para la Salud.

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