Perú

Perú queda fuera de las licencias para producir versiones genéricas de un nuevo medicamento preventivo contra el VIH

Acción Internacional para la Salud cuestiona que Perú no figure entre los 129 países beneficiarios de las licencias, pese a participar en los ensayos clínicos con seis centros

Pintura en acuarela de un frasco de vidrio con pastillas y el mapa de Perú marcado por una cruz roja en el centro.
El mapa de Perú marcado con una cruz roja junto a un frasco de pastillas alude a la exclusión del país en la producción de genéricos contra el VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La participación de Perú en investigaciones internacionales sobre nuevos tratamientos para prevenir el VIH no se tradujo en su inclusión en los acuerdos que buscan facilitar el acceso a versiones genéricas de estos productos. La exclusión más reciente corresponde a un medicamento desarrollado por la farmacéutica Merck, que podría ofrecer una alternativa para las personas que necesitan protección frente al virus.

Se trata del alimatravir, un fármaco que todavía se encuentra en fase de investigación y que se estudia como una pastilla de administración mensual. Su posible utilidad radica en que permitiría reducir la frecuencia de las dosis preventivas, una alternativa para quienes tienen dificultades para cumplir con tratamientos diarios.

PUBLICIDAD

La decisión de Merck dejó a Perú fuera de un grupo de 129 países que podrán acceder a licencias para producir versiones genéricas del medicamento. La situación genera cuestionamientos debido a que el país forma parte de los ensayos clínicos internacionales que evalúan la seguridad y eficacia del producto.

El caso también vuelve a poner en discusión las condiciones de acceso a los avances farmacéuticos y la participación de los países en los acuerdos para fabricar medicamentos a menor precio. Según la organización Acción Internacional para la Salud (AIS), esta exclusión no es un hecho aislado, pues Perú quedó fuera de acuerdos similares relacionados con otros dos fármacos preventivos contra el VIH.

PUBLICIDAD

Perú participó en los ensayos clínicos del alimatravir, pero quedó fuera de las licencias

Pintura en acuarela de un hombre con la bandera de Perú ante un frasco de medicina tachado con una cruz roja, una mano en alto y un mapamundi.
Una ilustración editorial aborda la exclusión de Perú del acuerdo de licencias para la producción y distribución de medicamentos genéricos contra el VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alimatravir forma parte de una investigación internacional que evalúa una nueva alternativa para prevenir la transmisión del VIH. A diferencia de la profilaxis preexposición oral tradicional, que requiere una toma diaria, este medicamento se estudia bajo un esquema de administración de una pastilla al mes.

El ensayo clínico cuenta con 81 centros de investigación distribuidos en distintos países. De ese total, seis están ubicados en Perú, la misma cantidad de centros que participa en Sudáfrica. Sin embargo, ambos países recibieron un trato diferente en el acuerdo de licencias: Sudáfrica sí figura entre los territorios incluidos, mientras que Perú quedó excluido.

La diferencia genera interrogantes sobre los factores que determinaron la selección de los 129 países beneficiados. Hasta el momento, Merck no publicó los criterios que utilizó para definir qué territorios podrían acceder a las licencias de producción de versiones genéricas.

Cabe precisar que el alimatravir todavía no está aprobado para su uso como método de prevención. Tampoco constituye una vacuna ni representa una cura contra el VIH, sino una alternativa farmacológica que permanece bajo evaluación clínica.

AIS advierte que Perú también quedó fuera de acuerdos para otros dos medicamentos

La exclusión del alimatravir se suma a los antecedentes del cabotegravir y el lenacapavir, otros dos medicamentos destinados a prevenir el VIH. Según Acción Internacional para la Salud, Perú tampoco fue incluido en los acuerdos de licencias que permiten producir versiones genéricas de estos fármacos.

El caso del lenacapavir presenta una situación similar a la del nuevo medicamento de Merck. Perú participó en los ensayos clínicos de este producto, pero no consiguió formar parte del acuerdo que facilita la fabricación de versiones genéricas para ampliar su disponibilidad.

Estas decisiones plantean una diferencia entre la participación de los países en las investigaciones farmacéuticas y su incorporación a los mecanismos posteriores de producción. Aunque Perú aporta centros y participantes a los estudios clínicos, esa intervención no garantiza su inclusión en los acuerdos que buscan reducir los costos de acceso.

Las organizaciones civiles solicitan que Merck explique los motivos de la exclusión y revise la posibilidad de incorporar al país entre los beneficiarios de las licencias.

Perú notificó más de 8.000 nuevos casos de VIH durante 2024

Sida, VIH - Perú - 06 de marzo
Sida, VIH - Perú - 06 de marzo (Infobae Perú / Biolinks, Mi Sistema Inmune)

La discusión sobre el acceso a nuevos medicamentos preventivos ocurre en un contexto de necesidades pendientes en materia de salud pública. Durante 2024, Perú notificó 8053 nuevos casos de VIH, de acuerdo con las cifras incluidas en la información difundida por Salud con Lupa.

En 2023, los servicios públicos incorporaron la profilaxis preexposición (PrEP) oral gratuita como parte de las alternativas disponibles para prevenir nuevas infecciones. Sin embargo, la cantidad de personas que accedió a este programa todavía era limitada.

Hasta diciembre de 2024, el programa nacional registró apenas 5443 personas. Esta cifra refleja la diferencia entre la disponibilidad de una herramienta preventiva en los establecimientos públicos y la cantidad de ciudadanos que forman parte de la estrategia.

Organizaciones civiles piden explicaciones a Merck y una intervención del Gobierno peruano

Ante la nueva exclusión, las organizaciones civiles plantean dos medidas. La primera consiste en exigir a Merck que haga públicos los criterios utilizados para seleccionar a los países beneficiarios de las licencias e incluya a Perú en el acuerdo.

La segunda apunta al Gobierno peruano, al que solicitan intervenir en el caso y preparar las condiciones necesarias para facilitar el acceso al medicamento cuando termine su evaluación. Este pedido contempla la importancia de anticipar las medidas que permitan incorporar nuevas alternativas preventivas al sistema de salud, en caso de que el producto obtenga la aprobación correspondiente.

La solicitud también se relaciona con los antecedentes del cabotegravir y el lenacapavir, cuyos acuerdos de producción de genéricos tampoco incluyeron a Perú, según Acción Internacional para la Salud.

Temas Relacionados

AISGobierno peruanoVIHperu-saludperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gonzalo Bueno saca boleto a los cuartos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe tras dejar en el camino a Eduardo Ribeiro

La segunda raqueta nacional venció al brasileño en sets corridos en un triunfo clave para continuar en el Top 200, pero aún no asegura este objetivo, por lo que el siguiente encuentro ante Tomás Barrios Vera o Lautaro Midón será crucial

Gonzalo Bueno saca boleto a los cuartos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe tras dejar en el camino a Eduardo Ribeiro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ reciben a la ‘misilera’ en el estadio Monumental en un duelo que podría definir su liderato en este certamen. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Hernán Barcos se defiende de críticas surgidas alrededor de Alianza Lima: “Es muy triste, están queriendo dañar mi imagen con el club”

El ‘Pirata’ opina acerca de los cuestionamientos surgidos por su vinculación con la entidad de La Victoria a partir de un festejo con Sporting Cristal, el cual asegura que no estuvo relacionado con un video viral de un sector local. “Hay una mala intención”, externó

Hernán Barcos se defiende de críticas surgidas alrededor de Alianza Lima: “Es muy triste, están queriendo dañar mi imagen con el club”

MTC habilita placas especiales para la comitiva del papa León XIV en Perú

La autorización permitirá que 16 vehículos nuevos circulen entre el 10 y el 17 de noviembre para movilizar a integrantes del séquito pontificio y representantes de las Nazarenas

MTC habilita placas especiales para la comitiva del papa León XIV en Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Renzo Reggiardo sobre 100 días de Keiko Fujimori: “No puedo ser crítico porque está dando señales y los mayores esfuerzos”

Perú autoriza el ingreso de una unidad naval chilena armada: ¿por qué llegará al puerto de Ilo y qué misión cumplirá en aguas peruanas?

JEE Ica evita reelección encubierta del alcalde de San Juan Bautista y proclama como nueva autoridad a la segunda regidora

La JNJ buscará imponer una tercera destitución a Delia Espinoza

Alberto Beingolea no acepta cargos y se declara inocente ante el PJ: Fiscalía pide 8 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

María Becerra reveló su paso secreto por Cusco antes del show en Costa 21: horarios y precios del concierto

María Becerra reveló su paso secreto por Cusco antes del show en Costa 21: horarios y precios del concierto

Karina Rivera revela que no habla con Ricardo Bonilla desde hace un año: ¿por qué se dio el distanciamiento con el popular Timoteo?

Donnie Yaipén se prepara para cantarle cumbia al papa León XIV: “Vamos a hacer un repertorio que represente nuestras culturas”

María Pía y Karina Rivera se reencuentran después de 26 años: se emocionaron hasta las lágrimas y bailaron Cazamiento en el zoológico

Hija de Laura Bozzo habría pedido 5 mil dólares para brindar información sobre la salud de la conductora, asegura prensa mexicana

DEPORTES

Gonzalo Bueno saca boleto a los cuartos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe tras dejar en el camino a Eduardo Ribeiro

Gonzalo Bueno saca boleto a los cuartos de final del Challenger 125 de Costa do Sauípe tras dejar en el camino a Eduardo Ribeiro

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Hernán Barcos se defiende de críticas surgidas alrededor de Alianza Lima: “Es muy triste, están queriendo dañar mi imagen con el club”

El duro comunicado de Los Chankas para su duelo contra Alianza Lima en Andahuaylas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo