Cienciano condena la conducta de Horacio Melgarejo tras polémica ante Alianza Lima: “Estos actos son absolutamente inaceptables”

Cienciano toma distancia de Horacio Melgarejo tras su polémica reacción ante Alianza Lima. Crédito: Paloma del Solar

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Cienciano se pronunció oficialmente tras los incidentes protagonizados por su entrenador, Horacio Melgarejo, durante el partido ante Alianza Lima por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. A través de un comunicado, el club cusqueño expresó su rechazo a lo ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva, ofreció disculpas a la institución ‘blanquiazul’ y anunció que adoptará medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El encuentro terminó marcado por la controversia y la tensión luego de que el técnico argentino fuera expulsado y abandonara el campo con gestos provocadores hacia las tribunas de Matute. Ante lo sucedido, la directiva del ‘papá’ decidió fijar su posición públicamente y dejar clara su postura frente al comportamiento de su estratega.

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“El club Cienciano expresa su profundo rechazo y lamenta la falta de respeto y los hechos de violencia ocurridos esta noche durante el encuentro ante el Club Alianza Lima. Estos actos son absolutamente inaceptables y contradicen los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en el fútbol”, señaló la institución en el inicio de su comunicado.

El DT fue expulsado y realizó gestos polémicos a la tribuna. Además, fue increpado por dirigentes del cuadro 'blanquiazul' - Crédito: L1MAX.

Cienciano ofreció disculpas a Alianza Lima y anunció medidas

En el documento, el conjunto imperial reafirmó su compromiso con el respeto hacia todos los clubes y las personas, además de rechazar cualquier manifestación de violencia, independientemente de dónde provenga o quién la protagonice.

“Desde el Club Cienciano reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a las instituciones, las personas y un fútbol libre de violencia, sea la forma que sea y venga de quien venga; dentro y fuera de las canchas”, agregó.

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Asimismo, la institución cusqueña extendió sus disculpas a los hinchas de Alianza Lima, sus dirigentes y todas las personas que pudieron verse afectadas por los acontecimientos registrados en Matute. También incluyó en su mensaje a sus propios seguidores y allegados al club.

“Ofrecemos las disculpas del caso a la hinchada del club Alianza Lima, sus dirigentes y a toda persona que pudo verse afectada por los lamentables hechos suscitados el día de hoy, así como también a nuestros hinchas y todas las personas allegadas a nuestra institución”, indicó.

Finalmente, Cienciano comunicó que adoptará las medidas correspondientes para impedir que episodios de esta naturaleza vuelvan a ocurrir. El pronunciamiento concluyó con un mensaje contundente: “¡El fútbol se respeta! La violencia no tiene lugar en nuestro deporte ni en nuestra institución”.

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El firme comunicado de Cienciano tras polémica de Horacio Melgarejo contra Alianza Lima.

¿Qué pasó con Horacio Melgarejo en el Alianza Lima vs Cienciano?

El incidente ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Mientras Cienciano buscaba el empate, Melgarejo reclamó al árbitro Sebastián Lozano por una supuesta demora de Kevin Quevedo en la reanudación del juego. En medio de los abucheos de las tribunas, el entrenador realizó un gesto provocador hacia los hinchas, situación que fue advertida por el juez, quien decidió expulsarlo.

Al abandonar el campo, el técnico realizó con las manos el gesto de la ‘U’, en alusión a Universitario de Deportes, lo que incrementó la molestia de los aficionados blanquiazules. Incluso, los directivos de Alianza Lima, Franco Navarro y su hijo, intentaron acercarse al estratega, pero fueron contenidos por el personal de seguridad.

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Tras el encuentro, Melgarejo reconoció su error y pidió disculpas a la hinchada aliancista. “La verdad que me ganó un poco el nerviosismo. Quiero pedir disculpas a la gente de Alianza. No tengo que reaccionar así”, manifestó en declaraciones a L1 Radio.