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Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo

En la antesala del enfrentamiento contra Hapoel Haifa, que acabó igualado a dos, el delantero peruano ingresó al campo del Turner Stadium para presentarse ante su nueva afición, la cual lo recibió con mucho afecto

Adrián Ugarriza repartiendo saludos a la afición del Hapoel Be’er Sheva. - Crédito: Difusión
Adrián Ugarriza repartiendo saludos a la afición del Hapoel Be’er Sheva. - Crédito: Difusión
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Adrián Ugarriza ha vivido su primera jornada emotiva con el Hapoel Be’er Sheva, elenco al que representará por los próximos años tras llegar como flamante refuerzo proveniente del Ironi Kiryat Shmona. Un día después de ser anunciado como contratación, el peruano tuvo su primer contacto oficial con la afición en el Turner Stadium.

Aprovechando la antesala del enfrentamiento contra Hapoel Haifa, que acabó igualado a dos por la Ligat Ha’ Al, las autoridades del club decidieron que el delantero de Perú ingresara al campo de juego para que se diera un baño de popularidad con los simpatizantes presentes, quienes se emocionaron por la presencia de su nuevo goleador.

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Adrián Ugarriza, en plena felicidad por su primer contacto con los hinchas del Hapoel Be’er Sheva. - Crédito: Sport5
Adrián Ugarriza, en plena felicidad por su primer contacto con los hinchas del Hapoel Be’er Sheva. - Crédito: Sport5

Al ritmo de “Ugarriza, Ugarriza, olé, olé, olé”, Adrián recorrió un buen tramo de su nuevo hogar hasta encontrarse con la mascota del Hapoel Be’er Sheva y recibir un afectuoso abrazo. Posteriormente, el sudamericano, quien no dejaba de aplaudir por las aclamaciones vertidas desde las graderías, se acercó a las tribunas para agradecer el emotivo respaldo.

Después de la calurosa bienvenida, ‘Uga’ no desaprovechó el momento para retratarse con los más pequeños y firmar autógrafos. Terminado el acto protocolar, el atacante se dirigió a un sitio especial desde los palcos para seguir las acciones del choque liguero, dado que no fue considerado por el técnico Ran Kozuch.

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La sola presencia del peruano ocasionó una locura en las graderías del Turner Stadium, con capacidad para 16 mil espectadores. | VIDEO: @HBS_FC

Conviene mencionar que el Hapoel Be’er Sheva ha determinado que Adrián utilice la dorsal ’90′ durante su primera temporada con el vigente monarca de Israel. En su anterior club, el futbolista peruano lucía la ‘9’, pero en esta nueva aventura esa camiseta cuenta con un dueño específico.

En cualquier caso, como bien se dice en el argot coloquial, el hábito no hace el monje y Ugarriza deberá dedicarse a lo que mejor sabe hacer: golear con una frecuencia inusitada para hacer valer su incorporación a una institución que luchará por defender su corona en la Ligat Ha’ Al.

Adrián Ugarriza fichó por Hapoel Beer Sheva y jugará la Europa League 2026/2027.
Adrián Ugarriza fichó por Hapoel Beer Sheva y jugará la Europa League 2026/2027.

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