Adrián Ugarriza fichó por el campeón de Israel y jugará la Europa League 2026/27: se enfrentará a Juventus

El delantero peruano jugará la Europa League 2026/2027. Créditos: X.

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El martes 1 de septiembre, Adrián Ugarriza fue presentado como nuevo jugador de Hapoel Beer Sheva, actual campeón de la Primera División de Israel. El delantero peruano no solo llega a un club de mayor jerarquía, sino que también tendrá la oportunidad de disputar la Europa League 2026/2027.

“Bienvenido al nuevo estudiante en nuestra clase roja”, escribió el equipo israelí en sus redes sociales junto a un video de presentación. Más tarde, publicó fotografías del atacante peruano con su nueva camiseta, cuyos colores son similares a los de la selección peruana.

Ugarriza optó por dejar de lado una importante oferta económica desde China tras su buena temporada en Kiryat Shmona, donde fue goleador con 19 tantos y aportó tres asistencias. El delantero priorizó su crecimiento deportivo, ya que con Hapoel Beer Sheva disputará la segunda competición más importante de la UEFA.

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La noticia se conoció a pocos días de que se revele la convocatoria de la selección peruana para la fecha FIFA de septiembre, en la que enfrentará a Estados Unidos y México. El flamante refuerzo de Hapoel Beer Sheva recibiría el llamado de Mano Menezes para ambos amistosos.

Adrián Ugarriza fichó por Hapoel Beer Sheva y jugará la Europa League 2026/2027.

Adrián Ugarriza en la Europa League 2026/2027

Hapoel Beer Sheva accedió a las fases previas de la Champions League tras consagrarse campeón de Israel. El nuevo club de Adrián Ugarriza enfrentó a Víkingur en la segunda ronda y avanzó por un marcador global de 3-2, luego de caer 2-1 en la ida y ganar 2-0 en la vuelta.

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En la tercera ronda se midió con Estrella Roja. El cuadro israelí se impuso 1-0 en el primer partido y 2-0 en el segundo, resultado que le permitió clasificarse a los playoffs.

La historia fue distinta en la siguiente instancia. Pese a imponerse 2-1 como local ante Sabah Futbol Klubu, Hapoel Beer Sheva cayó 5-2 en la vuelta, disputada en Azerbaiyán, tras el tiempo extra, y quedó eliminado de la Liga de Campeones.

Hapoel disputará la Europa League en la temporada 2026/2027. El club israelí jugará la fase de liga y tendrá como uno de sus rivales a Juventus de Italia.

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El equipo de Ugarriza también enfrentará a Dinamo Zagreb de Croacia, Union Saint-Gilloise de Bélgica, Besiktas de Turquía, Celta de Vigo de España, AZ Alkmaar de Países Bajos, OFI Creta de Grecia y Bournemouth de Inglaterra.

Los rivales de Hapoel Beer Sheva, equipo de Adrián Ugarriza, en Europa League 2026/2027. Créditos: Momento Deportivo.

Fixture de Adrián Ugarriza en Europa League 2026/2027

Por el momento, la UEFA no ha confirmado la programación exacta de los partidos de Hapoel Beer Sheva. Sin embargo, ya se conoce el orden de los encuentros y cuáles disputará como local o visitante.

Hapoel Beer Sheva vs Dinamo Zagreb (miércoles 16 de setiembre / local)

AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva (jueves 15 de octubre / visita)

Union Saint-Gilloise vs Hapoel Beer Sheva (jueves 22 de octubre / visita)

Hapoel Beer Sheva vs OFI Creta (jueves 5 de noviembre / local)

Besiktas vs Hapoel Beer Sheva (jueves 26 de noviembre / visita)

Hapoel Beer Sheva vs Juventus (jueves 10 de diciembre / local)

Hapoel Beer Sheva vs Celta de Vigo (jueves 21 de enero / local)

Bournemouth vs Hapoel Beer Sheva (jueves 28 de enero / visita)

El otro peruano que competirá en la Europa League

Joao Grimaldo será el otro peruano que disputará la Europa League, aunque el extremo formado en Sporting Cristal todavía no suma minutos. Su equipo Sparta Praga enfrentará a Lillestrom, Olympiacos, Bournemouth, AZ Alkmaar, Salzburgo, Ararat-Armenia, Crystal Palace y Rennes.

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