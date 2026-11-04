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A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: choque en el Monumental por fecha 14 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cremas’ recibirán a los ‘rosados’ en duelo pendiente que definirá el futuro de ambos rumbo al título del campeonato. Conoce los horarios del decisivo encuentro

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026. (mar y copa)
A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026. (mar y copa)
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Hoy, miércoles 4 de noviembre, Universitario de Deportes recibirá a Sport Boys en el Estadio Monumental por un partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Duelo pendiente que no se jugó por la procesión del Señor de los Milagros.

El encuentro representará una nueva exigencia para el equipo crema en el tramo final del campeonato. La localía será un factor relevante en una jornada que puede influir en la pelea por las posiciones de vanguardia.

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A qué hora juega Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

Universitario y Sport Boys jugarán hoy, miércoles 4 de noviembre, por el duelo pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 20.30 horas de Perú. En Colombia y Ecuador, el inicio también está previsto para las 20.30.

En Bolivia y Venezuela, el encuentro comenzará a las 21.30. La transmisión horaria para Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay fija el arranque a las 22.30.

Universitario recibe a Sport Boys en el estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.
Universitario recibe a Sport Boys en el estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Universitario vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

La transmisión de Universitario y Sport Boys estará a cargo de L1 Max, señal que concentrará los encuentros previstos para esta jornada del campeonato.

Los aficionados podrán acceder a la emisión televisiva y también seguirla desde dispositivos móviles. La aplicación Liga 1 Play incluirá la programación de la fecha para celulares, tabletas y computadoras.

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Los suscriptores de Movistar contarán con otra alternativa digital a través de Movistar Play, que habilitará el acceso a los partidos en vivo.

Quienes no vean el encuentro en directo podrán informarse mediante la cobertura de Infobae Perú, que prevé publicar las incidencias previas, el desarrollo y las novedades posteriores al compromiso.

Universitario enfrentará a Sport Boys en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.
Universitario enfrentará a Sport Boys en el Monumental por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Así llegan Universitario y Sport Boys al duelo

Universitario remontó ante Atlético Grau y llegará con impulso a su próximo compromiso del Torneo Clausura. El cuadro merengue se impuso por 3-1 en el estadio Mansiche de Trujillo, luego de comenzar en desventaja por un gol de Adrián Fernández durante los primeros minutos.

Andy Polo marcó la igualdad antes del descanso. En la segunda mitad, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray completaron la remontada.

El resultado dejó al elenco dirigido por Fabián Bustos en la cima del Clausura. Ahora, el plantel buscará sostener esa posición y aprovechar su condición de local en la definición de la temporada.

El cuadro 'crema' remontó 3-1 en Trujillo al conjunto piurano por el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Por su lado, Sport Boys venció a Cusco FC por 1-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con Jostin Alarcón como autor del único gol. El triunfo en la ciudad imperial representó un impulso para el cuadro chalaco antes de su visita al Monumental.

El equipo dirigido por Carlos Desio buscará extender esa racha positiva frente a la ‘U’. Para lograrlo, deberá sostener su orden defensivo y aprovechar las ocasiones que genere ante el arco rival.

Emilia Saba – Sport Boys – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 3 noviembre
Más allá de los planteamientos tácticos, Saba encontró en el ambiente del camerino una de las fortalezas del actual Sport Boys. El defensor destacó la unión del grupo, la alegría cotidiana y la mística que rodea al equipo chalaco (Instagram: emilio_saba)

Universitario vs Sport Boys: posibles alineaciones

- Universitario de Deportes: Diego Romero; Caín Fara, Williams Rivero, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Edison Flores, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

- Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Gustavo Dulanto, Mathias Llontop; Christian Cueva, Fedrerico Illanes, Oslimg Mora; Yuriel Celi, Luis Urruti y Pablo Erustes.

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