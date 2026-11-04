Triunfazo histórico de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev, top 5 del mundo, en Masters 1000 de París 2026: así fue la clasificación del peruano.

Imágenes de la transmisión de un partido de tenis disputado en una pista cubierta con el rótulo del Rolex Paris Masters. En pantalla, el marcador registra el enfrentamiento entre Daniil Medvedev y Buse. Se observa la definición del punto de partido que sella un resultado de 6-4 y 6-4 a favor de Buse. Posteriormente, el jugador festeja frente a espectadores con banderas de Perú, mientras Medvedev se retira de la pista cargando su bolso deportivo.

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El miércoles 4 de noviembre, Ignacio Buse logró uno de los triunfos más destacados de su carrera. El tenista peruano venció por 2-0 a Daniil Medvédev, uno de los cinco mejores del mundo, y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de París 2026.

Con 22 años, se necesita valentía para salir a competir ante el top 5 del ranking ATP. Como lo ha hecho a lo largo de su corta trayectoria, ‘Nacho’ Buse le plantó cara al ruso Daniil Medvédev y se llevó el primer set por 6-4.

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Impulsado por el triunfo en el parcial inicial, Buse salió a jugar el segundo con libertad, aunque se encontró con un Medvédev que mostró las razones por las que se mantiene en la élite del tenis.

El ruso remontó después de que el peruano tomara ventaja de 2-1. Se puso 4-2 tras quebrarle el saque a su rival, pero el ‘Colorado’ sostuvo el ritmo, recuperó el quiebre e igualó el marcador 4-4.

Así llegaron a la recta final del encuentro. Medvédev necesitaba ganar el set para forzar un tercer parcial, mientras que Buse buscaba cerrar el partido sin extenderlo. El peruano recibió el respaldo del público en el Paris La Défense Arena.

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Ignacio Buse encontró energía en ese tramo decisivo, volvió a quebrar el saque de Daniil Medvédev y se encaminó al 6-4 que selló una victoria histórica para el tenis peruano. La emoción invadió al peruano, que recibió los aplausos del público y sorprendió a los comentaristas de ESPN.

Triunfazo histórico de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev, top 5 del mundo, en Masters 1000 de París 2026: así fue la clasificación del peruano.

Rival de Buse en la tercera ronda del Masters 1000 de París 2026

El rival de Ignacio Buse en la tercera ronda del Masters 1000 de París 2026 saldrá del duelo entre el portugués Nuno Borges y el ruso Karén Jachánov, que se disputa este miércoles 4 de noviembre.

El ganador enfrentará al peruano el jueves 5 de noviembre, en un horario que todavía no fue confirmado. Disney Plus transmitirá el partido e Infobae Perú cubrirá el duelo de ‘Nacho’ en su página web.

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Karén Jachánov o Nuno Borges será el próximo rival de Ignacio Buse en Masters 1000 de París 2026.

Las palabras de Ignacio Buse tras vencer a Medvédev

Ignacio Buse calificó su triunfo ante Daniil Medvédev como el más importante de su carrera. El peruano derrotó al ruso, uno de los cinco mejores del ranking ATP, y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de París el 4 de noviembre de 2026.

Durante una entrevista con el canal de ATP, el ‘Colorado’ destacó el nivel que mostró en la cancha y valoró el significado de la victoria, en el último torneo de la temporada. “Creo que hoy jugué a un nivel muy alto. Pero estoy muy emocionado. Creo que es la victoria más importante de mi carrera y estoy extremadamente feliz porque este es el último torneo del año. Es un buen regalo, pero quiero seguir avanzando”.

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Buse explicó que la tranquilidad fue determinante para sostener su ventaja ante Medvédev. El peruano indicó que evitó alterarse mientras esperaba la llegada del supervisor y que luego logró disputar puntos que reforzaron su confianza. “Traté de mantener la calma. No tenía otra opción. Si me estresaba un poco, no iba a ser bueno para mí. Así que solo quise mantenerme tranquilo y ser paciente hasta que llegara el supervisor. Pero creo que después logré jugar puntos muy buenos, y eso me dio confianza”.

El tenista peruano Ignacio Buse ofrece declaraciones a pie de pista tras su encuentro en el torneo Rolex Paris Masters. Con indumentaria deportiva y frente a un micrófono de ATP Masters 1000, el jugador responde a preguntas en inglés y en español sobre su desempeño en la pista dura del recinto cubierto ante los espectadores presentes en las gradas.

Además, el tenista resaltó la presencia de aficionados peruanos en las tribunas de París y anticipó que espera volver a encontrarse con ellos en la siguiente ronda. “Sí, sí, en todas partes. Y en París también; en todas las ciudades grandes hay muchos peruanos. Estoy entusiasmado por verlos en la próxima ronda y sé que están muy entusiasmados”.

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