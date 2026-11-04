Pablo Guede lanzó sorpresivo comentario sobre conflicto con Hernán Barcos: “Ojalá algún día se enteren de la verdad”

El técnico del cuadro 'blanquiazul' se pronunció con más detalles de la pelea con el delantero de Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

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Pese a que han pasado varios días desde el Sporting Cristal vs Alianza Lima, disputado el pasado jueves en el estadio Alberto Gallardo, y mientras crece la expectativa por el pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria de la FPF, Pablo Guede habló del conflicto con Hernán Barcos y admitió que su reacción no fue la adecuada para un profesional.

“La verdad que de lo que pasó, solamente te voy a decir una cosa. Espero que en algún momento, de todo lo que opinaron, de todo lo que dijeron, de todo lo que me ‘mataron’, y yo sé que estuve mal, que yo no tengo que reaccionar de esa manera porque soy un profesional. Creo que mi carrera me avala. Creo no equivocarme, pero creo que en 14 años me expulsaron nada más que cuatro veces de una cancha”, dijo en conferencia de prensa tras el choque con Cienciano en Matute.

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El técnico del cuadro ‘blanquiazul’ afirma reconocer su responsabilidad por la manera en la que reaccionó durante el partido ante los ‘celestes’, pero reclamó que se conozcan todos los elementos del episodio con el ‘Pirata’. “Lo único que espero que alguna vez digan la verdad o se enteren de la verdad de lo que pasó. Asumiendo que yo me equivoqué. Ojalá que alguna vez salga la verdad. Yo no la voy a contar, porque yo tengo códigos. Yo dije que lo que queda en la cancha, quedó en la cancha y se terminó ahí”, precisó.

“Ojalá, que como me mataron todos, que está muy bien que me hayan matado, porque no es una reacción de un profesional. Yo creo que todos cuando se enteren o sepan alguna vez la verdad de lo que pasó, me gustaría escucharlos si no reaccionarían como yo reaccioné”, agregó sobre el tenso momento que se dio en el clásico.

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Se pudo conocer detalles de la fuerte pelea entre el delantero de Sporting Cristal y entrenador de Alianza Lima. (coolbertperú)

La respuesta de Pablo Guede a periodista sobre posible diálogo con Hernán Barcos

La posibilidad de un contacto con Hernán Barcos fue planteada durante una conferencia de prensa. Un periodista consultó a Pablo Guede si estaría dispuesto a conversar con el atacante de Sporting Cristal una vez que Alianza Lima atraviese la recta final de la Liga 1 2026. También recordó que el ‘Pirata’ ha tenido un lugar relevante dentro del club ‘íntimo’.

La respuesta de Guede fue tajante cuando escuchó sobre la relevancia del delantero argentino en el equipo ‘victoriano’: “¿Y? No”.

El intercambio terminó de inmediato. Luego del agradecimiento del periodista, el entrenador contestó: “No, de nada”, sin ampliar las razones de su negativa ni ofrecer detalles sobre una posible reconciliación.

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Pablo Guede lanzó explosivo comentario sobre conflicto con Hernán Barcos.

Pablo Guede sobre la apelación ante la Comisión Disciplinaria

La situación disciplinaria también ocupó parte de la conferencia. Pablo Guede confirmó que trabajó con sus abogados para presentar los descargos por lo sucedido durante el encuentro ante Sporting Cristal.

“Estuve con los abogados, hicimos el descargo que creo que correspondía y espero que no me sancionen”, afirmó el técnico de Alianza Lima. La decisión queda ahora en manos de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol.

Eso no fue todo, ya que el entrenador evitó pronunciarse sobre una consulta vinculada con el DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, y una presunta provocación a la hinchada ‘aliancista’ en Matute. Guede dejó claro que no abordará otros asuntos mientras espera una resolución sobre su propio caso.

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“¿Tú crees que con todo lo que yo tengo puedo llegar a opinar de otra cosa?”, respondió Pablo Guede. Luego invitó al periodista a formular una pregunta distinta y señaló que ya tiene suficiente con su situación disciplinaria.