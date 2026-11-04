Policía de 24 años murió de un disparo en la cabeza durante un patrullaje en zona de minería ilegal en Pataz

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú, identificado como José Antonio Castillo Rodríguez, falleció tras recibir un impacto de bala durante un patrullaje preventivo en el sector La Porfiria, provincia de Pataz. Mandos de la institución policial ofrecieron declaraciones ante los medios sobre el enfrentamiento armado contra personas vinculadas a la minería ilegal, mientras familiares del agente brindaron testimonios a la prensa.

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El avance de la minería ilegal y la presencia de organizaciones criminales mantienen en riesgo a la población y a los agentes de seguridad en la provincia de Pataz, en la región peruana de La Libertad. Los enfrentamientos armados en esta jurisdicción continúan cobrando víctimas, en un escenario marcado por la violencia y la disputa por el control de zonas mineras.

El último hecho ocurrió durante un patrullaje preventivo en el sector La Porfiria, donde un efectivo de la Policía Nacional perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. El agente fue identificado como el suboficial de tercera José Antonio Castillo Rodríguez, de 24 años.

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¿Cómo ocurrió el ataque contra el policía en Pataz?

De acuerdo con los primeros reportes señalados por el noticiero de 24 Horas de Panamericana, los agentes realizaban labores de patrullaje cuando fueron sorprendidos por disparos que habrían provenido de la parte alta de un cerro. El jefe de la Policía Nacional informó que el personal había salido a verificar una alerta sobre la presencia de sujetos armados que presuntamente pretendían atentar contra pobladores de la zona.

Según explicó, durante la intervención se produjo un enfrentamiento con bandas de delincuentes que operan en esa jurisdicción. En esas circunstancias, Castillo Rodríguez recibió un impacto de bala que lo dejó gravemente herido.

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Una mujer sostiene el retrato del teniente policial asesinado durante un atentado vinculado a la minería ilegal en la provincia de Pataz. (Foto captura Panamericana)

Sus compañeros lo auxiliaron y trasladaron de emergencia a un establecimiento de salud. Sin embargo, pese a los esfuerzos por atenderlo, el personal médico solo pudo confirmar su fallecimiento.

Víctima planeaba pedir su traslado por temor

La familia del suboficial asesinado permanece consternada por su muerte. Su madre, Jeny Rodríguez Rebaza, lo recordó como un joven alegre y comprometido con su labor policial. Además, reveló que, días antes del crimen, su hijo le había comentado que planeaba solicitar su traslado a Trujillo debido a los constantes ataques en la zona minera.

“Mi hijo, hace 15 días, me comentó que iba a pedir su cambio porque ya no quería estar en la sierra, ya que había muchos atentados”, lamentó tristemente la progenitora del agente fallecido.

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La madre denunció que los policías no contaban con armamento adecuado para enfrentar a los delincuentes en Pataz, quienes disponían de fusiles y armas de largo alcance, mientras que los efectivos eran enviados con armas de fuego básicas.

“Muchas veces ellos asistían a los atentados armados solo con una o dos escopetas, mientras que los atacantes contaban con sus AKM”, indicó.

PNP lamenta la muerte del suboficial

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional expresó sus condolencias por la muerte de Castillo Rodríguez y señaló que el efectivo perdió la vida durante un enfrentamiento armado con personas vinculadas a la minería ilegal.

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El Gobierno también manifestó su pesar por lo ocurrido y extendió sus condolencias a los familiares y compañeros del agente.

La muerte del suboficial generó consternación entre sus seres queridos. Un familiar lo recordó como un joven de 24 años, soltero y con deseos de salir adelante.

“Ha sido un chico joven, soltero, lleno de vida, con ganas de salir adelante. Un buen hermano, un buen hijo. Se le recuerda con mucho cariño2, expresó durante la entrevista.

El fallecimiento de Castillo Rodríguez se suma a los hechos de violencia registrados en Pataz, una provincia donde las actividades de minería ilegal y la presencia de grupos armados representan un desafío para las labores de seguridad y protección de la población.

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Capturan a tres presuntos sospechosos

En un operativo conjunto, efectivos de la Comisaría de Chagual, DINOES, FEC, GRECO y DIVOPESP ingresaron a una bocamina y detuvieron a tres presuntos integrantes de la organización criminal Los Malditos de JP: Gian Arnold Colque Lajo (27), Manuel Alexander Zerpa Oroporte (31) y Cristian Taype Boza (26).

Durante la intervención, las autoridades incautaron 275 unidades de carmex con fulminante, 174 explosivos Emulnor 3000 de la marca Famesa, 413 cartuchos de munición calibre .223 y un celular. Los detenidos son investigados por presunta tenencia ilegal de municiones y explosivos, homicidio por proyectil de arma de fuego y organización criminal. La diligencia contó con la supervisión del fiscal provincial Enrique Valverde Cabrera.

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