Cortes de luz en Lima y Callao este jueves 5 de noviembre: revisa las zonas y horarios afectados

Este jueves 5 de noviembre, distintos sectores de Lima Metropolitana, Callao y otras localidades de la región tendrán cortes de luz programados durante varias horas. Las interrupciones comenzarán en diferentes momentos del día: algunas se realizarán desde la medianoche, mientras que otras se extenderán desde la mañana hasta la tarde o primeras horas de la noche.
La programación comprende zonas de Lima Cercado, San Juan de Lurigancho, Los Olivos, Ventanilla, San Martín de Porres y Puente Piedra. En varios distritos, la suspensión alcanzará únicamente calles, urbanizaciones, asentamientos humanos o áreas industriales específicas, por lo que es importante revisar las direcciones incluidas en el cronograma.
PUBLICIDAD
¿Qué zonas tendrán cortes de luz?
Los horarios de interrupción varían según el sector. Esta es la relación de zonas comprendidas en la programación:
Lima Cercado: de 12:00 a. m. a 4:00 a. m.
En Barrios Altos, el corte comprenderá las siguientes vías:
- Calle sin número, cuadras 4 y 9.
- Jirón Amazonas, cuadras 2, 4 y 6.
- Jirón Áncash, cuadras 4, 9 y 10.
- Jirón Huanta, cuadra 2.
- Jirón Huánuco, cuadras 2, 3, 4, 5, 6 y 9.
- Jirón Jauja, cuadras 2, 3, 4, 5 y 9.
- Puente Huáscar.
San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.
La interrupción comprenderá una amplia lista de asentamientos humanos y agrupaciones familiares, principalmente en el sector de Bayóvar:
- A. H. Bayóvar: manzanas 3, 4, 6, 9, 46, 47, 49, 49A, 50, 50A2, 51, 52, 53, 54, 55, 55A1, 55A2, 55A3, 56, 57, 58, 59, 59A, 60, 61, 61A, 61B, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, C1, D1, E1, E2, E3, F1, F2, G1 y G2.
- A. H. Antenor Orrego: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
- A. H. El Mirador de los Ángeles, tercera zona de Bayóvar: manzanas A, B y C.
- Agrupación Familiar Los Ángeles de Barcelona: manzanas A, B, C, D, E, F y G.
- Agrupación Familiar Ticlio de Bayóvar: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S.
- Agrupación Familiar Alfonso Ugarte: manzanas A, B, C y D.
- Agrupación Familiar La Fortaleza: manzanas A, B, C, D y E.
- Agrupación Familiar La Nueva Primavera: manzanas A, A1, B, C y D.
- Agrupación Familiar Las Palmeras: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
- Agrupación Familiar Las Torres de Cruz Blanca: manzanas A, B y C.
- Agrupación Familiar Los Girasoles: manzanas A y B.
- Agrupación Familiar Niño Jesús: manzanas A, B y C.
- Agrupación Familiar La Terraza: manzanas A y B.
- Agrupación Familiar San Miguel de Poyau Pampa: manzanas A, A1, B, C, D, E y F.
- Agrupación Familiar Señor de los Milagros de Bayóvar: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
- Agrupación Familiar Las Mercedes III zona Bayóvar: manzanas A, B, C, D y E.
- A. H. Bayóvar, ampliación, sector Unión Progreso: manzanas A, B, C, D y E.
- A. H. Unión y Progreso, sector Las Colinas de San Fernando: manzana F.
- Agrupación Familiar Los Nuevos Jazmines de Bayóvar: manzanas A2, B2, C2, D2 y E2.
- Agrupación Familiar Valle Sagrado III: manzanas A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N y O.
- Agrupación Familiar La Nueva Estrella: manzanas D1, K1, L1, N1, O1, Q1, R1 y S1.
- A. H. Ramiro Prialé: manzanas A y B.
- A. H. Bayóvar, ampliación, parcela A, sector Héroes de Tiwinza: manzanas A, B, C, D, D2, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R y S.
- A. H. Cruz Blanca: manzanas A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, N, O, Q y R.
- Agrupación Familiar Unión y Progreso: manzanas A, B, C, D y E.
Los Olivos: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.
El corte alcanzará sectores de la urbanización Pro y las siguientes vías:
- Avenida Alfredo Mendiola, cuadras 79, 80 y 81.
- Avenida Los Próceres, cuadras 76, 77 y 78.
- Urbanización Pro: manzanas FF5, GG5, HH5, II4, II5, JJ4, JJ5, LL4, LL5, KK4, MM4, MM5, OO5, PP5, QQ5 y RR5.
- Calle Perseverancia, cuadras 5 y 6.
- Calle Igualdad, cuadra 79.
- Calle La Lealtad, cuadra 79.
- Calle La Prosperidad, cuadra 4.
- Calle Honestidad, cuadras 79 y 80.
- Calle La Personalidad, cuadra 4.
- Jirón La Unidad, cuadras 79 y 80.
- Jirón La Veracidad, cuadra 79.
- Jirón Puntualidad, cuadras 78, 79 y 80.
- Jirón La Honradez, cuadra 4.
- Jirón La Inocencia, cuadra 4.
- Jirón La Perseverancia, cuadras 4 y 5.
Ventanilla: de 8:30 a. m. a 6:00 p. m.
La suspensión comprenderá estos sectores:
- A. H. 6 de Diciembre: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T.
- A. H. Hiroshima: manzanas G y M.
- Urbanización Popular de Interés Social PECP, sector G, grupo residencial 2, barrio XIV: manzanas G, H, I, J, K, N, Q, S y T.
San Martín de Porres: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.
Los sectores incluidos son:
- Asociación de Vivienda Los Olivos de San Vicente: manzanas A, B, C, D y E.
- Asociación Los Jardines de Santa Rosa II etapa: manzanas A, B y C.
- Programa de Vivienda Los Ángeles de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D y E.
- Programa de Vivienda Residencial Los Pinos de Santa Rosa: manzanas A, B, C, D, E, F, G y H.
Ventanilla: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
La programación también contempla una interrupción en el área industrial de Ventanilla.
Puente Piedra: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
El corte comprenderá los edificios H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L1, L2, M, M1, M2, N, N1, N2, O, O1, O2, P, P1 y P2, ubicados en la avenida Panamericana Norte, kilómetro 27.
PUBLICIDAD
San Juan de Lurigancho: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
En otro horario, el corte alcanzará las siguientes calles y avenidas:
- Jirón Las Alcaparras, cuadras 4 y 5.
- Avenida Flores de Primavera, cuadra 6.
- Jirón Bellotitas, cuadra 7.
- Jirón Crucinelas, cuadra 7.
- Jirón Eleboros, cuadra 5.
- Jirón Grosellas, cuadras 6 y 7.
- Jirón Las Anémonas, cuadra 7.
- Jirón Las Ortigas, cuadra 7.
- Jirón Las Pasionarias, cuadras 4 y 5.
¿Qué hacer antes de un corte de luz?
Antes de la suspensión del suministro, se recomienda cargar celulares y baterías externas, así como desconectar los equipos electrónicos sensibles para evitar posibles daños ante variaciones de tensión cuando se restablezca la electricidad.
También es conveniente mantener cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para conservar los alimentos, tener una linterna a mano y evitar el uso de velas cerca de materiales inflamables. Si en casa hay personas que dependen de equipos médicos eléctricos, es importante prever una fuente de respaldo.
PUBLICIDAD
Los usuarios deben comprobar si su dirección figura en la relación de zonas afectadas y considerar el horario correspondiente para organizar sus actividades durante la jornada.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD