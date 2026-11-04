Perú

Huancayo: universitario de 21 años muere apuñalado durante asalto cuando regresaba de una reunión por Halloween

Uno de los delincuentes le clavó un cuchillo en el pecho, provocándole una lesión que comprometió su corazón. La víctima avanzó aproximadamente una cuadra en busca de ayuda después de recibir la puñalada

Uno de los delincuentes le clavó un cuchillo en el pecho, provocándole una lesión que comprometió su corazón (Créditos: Latina)
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Un universitario de 21 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante un asalto perpetrado por tres delincuentes enmascarados en Huancayo, región Junín. Kenny David Mayta Poma regresaba a su habitación después de reunirse con sus amigos por Halloween cuando fue interceptado por los atacantes, quienes pretendían despojarlo de sus pertenencias.

Según información de Latina Televisión, en medio del enfrentamiento, uno de ellos utilizó un cuchillo y le ocasionó una lesión que comprometió su corazón. Tras el crimen, sus familiares exigieron justicia y pidieron identificar y capturar a los responsables.

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El ataque ocurrió cerca del parque de la Entidad, donde los sujetos abordaron al joven y a sus acompañantes. Según las primeras versiones, el estudiante habría intentado resistirse al robo, momento en que uno de los asaltantes sacó un arma blanca y lo hirió en el tórax. Pese a la gravedad de la lesión, logró mantenerse de pie y avanzar aproximadamente una cuadra en busca de auxilio.

Los allegados de Kenny exigen que los responsables del ataque sean llevados ante la justicia por arrebatarle la vida cuando regresaba de una reunión por Halloween - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Los allegados de Kenny exigen que los responsables del ataque sean llevados ante la justicia por arrebatarle la vida cuando regresaba de una reunión por Halloween - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Amigos cuestionan dificultades para conseguir atención médica

Después del ataque, Kenny fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. No obstante, uno de sus amigos cuestionó que inicialmente no consiguieran atención en una clínica, por lo que tuvieron que buscar otra alternativa para intentar salvarle la vida.

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“No sé en qué clínica fue donde lo rechazaron. No lo atendieron y, como nadie se hacía cargo, tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital. Mi amigo estuvo consciente hasta las cuatro de la madrugada; todavía podía hablar”, relató uno de sus allegados en conversación con el citado medio de comunicación.

Pese a los esfuerzos por conseguir asistencia médica, el universitario no logró sobrevivir a las lesiones ocasionadas por el arma blanca. Sus acompañantes recordaron que permaneció consciente durante varias horas después de la agresión, mientras intentaban conseguir ayuda para atenderlo.

a familia del estudiante pide que las investigaciones permitan ubicar a los tres sujetos enmascarados que lo atacaron durante el asalto en Huancayo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
a familia del estudiante pide que las investigaciones permitan ubicar a los tres sujetos enmascarados que lo atacaron durante el asalto en Huancayo - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Familiares despiden al universitario y exigen justicia

Entre lágrimas y abrazos, los seres queridos acompañaron el traslado de sus restos hacia Satipo, su localidad natal. Durante la despedida, parientes y amigos pronunciaron su nombre y respondieron “¡Presente!”, mientras reclamaban justicia por el asesinato. La ceremonia estuvo marcada por muestras de dolor y mensajes dirigidos a las autoridades para que el caso no quede impune.

Su padre expresó la tristeza que atraviesa la familia, especialmente porque sus hermanos y demás parientes esperaban verlo convertirse en profesional. El joven representaba una esperanza para sus seres queridos, quienes seguían de cerca sus esfuerzos por avanzar en la universidad y construir un futuro.

“Era la esperanza de sus hermanos. Esperaban verlo profesional, al igual que sus tíos y mi padre”, manifestó el progenitor durante las declaraciones difundidas por un medio televisivo.

Universitario trabajaba para financiar sus estudios

Kenny David Mayta Poma cursaba el octavo semestre de Negocios Internacionales y realizaba diferentes trabajos para financiar su formación académica. Gracias a ese esfuerzo, había conseguido avanzar en la carrera y acercarse a la posibilidad de obtener un título profesional. Sus actividades laborales le permitían cubrir los gastos de sus estudios, mientras continuaba con su preparación universitaria.

Su fallecimiento truncó los proyectos que tenía para el futuro y dejó consternados a sus compañeros y allegados. La familia también lamenta que no haya podido alcanzar una de las metas que más anhelaban: verlo culminar su educación superior y ejercer su profesión.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la identidad de los tres delincuentes que participaron en el asalto y determinar su paradero. Los familiares esperan que las diligencias permitan esclarecer las circunstancias del crimen, ubicar a los responsables y conseguir justicia por la muerte del universitario.

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